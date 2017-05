Door Arnoud Wokke, woensdag 17 mei 2017 19:49, 2 reacties • Feedback

Google voegt een notificatiefunctie toe aan zijn Home-speaker. Als gebruikers een belangrijk bericht krijgen, zullen de ledjes op de speaker de aandacht gaan trekken van de gebruiker. De speaker gaat vooralsnog niet uit zichzelf spreken.

Google zet de functie aan voor updates over het verkeer op het traject naar afspraken, vertragingen op vluchten en reminders, zo zegt de zoekgigant tijdens de keynote van zijn ontwikkelaarsconferentie I/O. Als zo'n notificatie binnenkomt, gaan de ledjes flikkeren. De gebruiker moet eerst zeggen 'Hey Google, what's up?' voordat de speaker gaat spreken.

Bovendien krijgt Home 'visual responses', waarbij de speaker details kan weergeven op het scherm van een telefoon of op een tv met Chromecast of Chromecast-ondersteuning. Daarnaast krijgt de Home-speaker ondersteuning voor het afspelen van muziek via een reguliere bluetooth-verbinding. Ook kunnen gebruikers in de VS en Canada kosteloos telefoonnummers bellen.

Google bracht de Home-speaker afgelopen najaar uit. De speaker is niet officieel beschikbaar in Nederland en de dienst Asisstant werkt momenteel ook nog niet in het Nederlands. De zoekgigant maakte nieuwe talen bekend waarin de dienst gaat werken, maar Nederlands zit niet in de planning tot in ieder geval het einde van het jaar.