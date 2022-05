Torrentz2.eu is niet meer bereikbaar na takedown

Het .eu-domein van de zoekmachine voor torrents Torrentz2 is in beslag genomen door EURid, dat verantwoordelijk is voor het topleveldomein. Volgens de beheerder is het back-updomein nog beschikbaar.

De pagina van Torrentz2 op het .eu-domein is offline en de whois-informatie laat zien dat deze domeinnaam tijdelijk inactief is omdat er een onderzoek loopt. De beheerder meldt aan TorrentFreak dat de domeinnaam op last van autoriteiten op non-actief is gezet.

EURid, dat verantwoordelijk is voor het topleveldomein, zou de beheerder via e-mail op de hoogte hebben gebracht van de actie tegen zijn domeinnaam zonder te melden op last van welke autoriteiten de takedown is verricht. Via zijn back-up op het IJslandse topleveldomein is Torrentz2 nog wel bereikbaar.

Volgens Torrentfreak is Torrentz2 's werelds grootste metazoekmachine voor torrents. De site nam het stokje over van Torrentz, dat in 2016 stopte.