Chrome voor Android krijgt functie om pagina's te previewen

De Chrome-browser op Android krijgt een nieuwe functie waarmee een pagina eerst bekeken kan worden voordat de pagina opent in een nieuw tabblad. De previewfunctie is sinds woensdag beschikbaar voor versie 89 van Chrome voor Android.

De previewfunctie verscheen twee jaar geleden al, maar Google had meer tijd nodig die goed werkend te krijgen voor een release. De functie is woensdagavond uitgerold voor alle gebruikers van de laatste versie van Chrome voor Android.

Wanneer een gebruiker Chrome op Android gebruikt, kan de pagina worden gepreviewd door lang op een link te drukken. Er verschijnt dan het gebruikelijke menu om de link te openen of te kopiëren. Tussen 'openen op incognitotabblad' en 'linkadres kopiëren' staat nu 'pagina bekijken', waarmee je een preview krijgt van de pagina.

De functie zorgt ervoor dat er niet direct een nieuw tabblad wordt geopend of dat je de huidige pagina verlaat. Je kunt in de preview kiezen om de pagina vervolgens alsnog in een tabblad te openen of te sluiten.