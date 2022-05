Actieplatformer Balan Wonderworld van Sonic-makers krijgt volgende week demo

Op 28 januari verschijnt een gratis demo van Balan Wonderworld voor consoles en pc. De demo van de actieplatformer bevat ongeveer twee uur aan gameplay. Het volledige spel verschijnt op 26 maart voor Xbox- en PlayStation-consoles, de Nintendo Switch en op Steam.

De demo heeft een singleplayer- en lokale co-opmodus. In laatstgenoemde zijn spelers de personages Leo en Emma en dienen ze samen te werken om de levels te doorkruisen. Balan Wonderworld is een platformgame waarin de kostuums van spelers allerlei vaardigheden hebben. Die zijn nodig om Balan Statues te verzamelen, waarmee toegang gekregen kan worden tot verborgen Balan's Bout-minigames. In de demo zijn drie van de twaalf werelden die Balan Wonderwold krijgt te zien.

Vanaf donderdag 28 januari middernacht is de Balan Wonderwold-demo te downloaden op consoles. De Steam-versie volgt om 17 uur 's middags. Square Enix kondigde de game vorig jaar in juli aan. De 3d-actieplatformer wordt onder andere gemaakt door Yuji Naka en Naoto Ohshima, twee van de makers van de eerste Sonic the Hedgehog-game uit 1993.