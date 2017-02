Door Julian Huijbregts, woensdag 1 februari 2017 16:54, 12 reacties • Feedback

Robotmaker Boston Dynamics heeft op een bijeenkomst een filmpje van een nieuwe robot getoond. Het is een goedkopere variant van de mensachtige robots die het bedrijf eerder maakte, met wielen die zijn vastgemaakt aan de benen.

Het nieuwe prototype heet Handle, omdat de robot overweg kan met verschillende soorten objecten. Marc Raibert, oprichter van Boston Dynamics, zegt dat het een experiment is om te kijken of er een robot gemaakt kan worden die weliswaar minder bewegingsvrijheid heeft dan de volledig mensachtige modellen, maar ook goedkoper is.

Omdat de robot wielen heeft in plaats van voeten, kan hij sneller verplaatsen over een vlakke ondergrond. Ook is te zien dat Handle zich handhaaft op een ruw terrein. Verder toont de demonstratievideo hoe de robot onder allerlei omstandigheden en bij het maken van verschillende bewegingen stabiel weet te blijven. De robot werkt geheel draadloos en blijft op zijn benen staan door verplaatsing van zijn gewicht.

Boston Dynamics heeft zelf nog niets bekendgemaakt over het prototype, maar iemand die aanwezig was bij de presentatie zette de video online. Hij stelt dat Boston Dynamics hem gevraagd heeft om het segment waarin de nieuwe robot te zien is onherkenbaar te maken. Tot dusver is daar geen gehoor aan gegeven.

Na de presentatie van Handle demonstreert Raibert de SpotMini op het podium. Van die viervoetige robot met lange uitschuifbare nek zette het bedrijf in juni vorig jaar al een video online.