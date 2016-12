Door Sander van Voorst, vrijdag 30 december 2016 14:06, 14 reacties • Feedback

Het Zuid-Koreaanse bedrijf Hankook Mirae heeft een enorme bestuurbare robot getoond die veel wegheeft van een mech, onder andere bekend uit MechWarrior, Avatar of The Matrix Revolutions. Het gevaarte is vier meter hoog en weegt anderhalve ton.

Er werken ongeveer dertig technici aan de 'Method'-robot, die deze week zijn eerste stappen maakte volgens Phys.org. De robot is te besturen door een persoon die plaats kan nemen in een cabine. Deze bevindt zich boven op de benen van de robot en is aan weerszijden voorzien van twee armen met een gewicht van 130 kilo. Het apparaat reageert op de bewegingen van de bestuurder en bootst deze na.

De ontwikkeling van de robot duurt inmiddels een jaar en is nog lang niet afgerond, meldt de directeur van het bedrijf. Het is nog niet geheel duidelijk voor welke taken het gevaarte precies geschikt is, al claimt het bedrijf dat er interesse is vanuit de bouw- en fabricagesector. De huidige versie is nog voorzien van kabels die in verbinding staan met computers.

Eind 2017 moet de robot te koop zijn, voor een bedrag van tien miljard won. Omgerekend is dat iets minder dan acht miljoen euro. Vitaly Bulgarov, een ontwerper die samenwerkt met Hankook Mirae, heeft foto's en concepten van de robot op zijn Facebook-pagina en website geplaatst.