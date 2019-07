Brits ziekenfonds laat Amazons Alexa eenvoudig geverifieerd medisch advies geven

De National Health Service, het Britse nationale ziekenfonds, gaat met Amazon samenwerken om Britten de mogelijkheid te geven eenvoudig medisch advies van stemassistent Alexa te krijgen. Alexa baseert zich hierbij op betrouwbare medische informatie van de NHS.

Volgens het Britse ministerie van Volksgezondheid zal deze technologie vooral patiënten met een beperking helpen, zoals ouderen, blinden en mensen die niet zomaar op internet kunnen surfen. Via simpele stemcommando's kunnen ze binnen enkele seconden door het NHS geverifieerde medische informatie krijgen. Het gaat dan vooral om relatief eenvoudige medische kwesties, zoals hoe een migraine het beste is te behandelen of wat de symptomen van griep zijn.

Het ministerie hoopt dat de technologie de druk op de NHS en huisartsen verlicht als het gaat om het verschaffen van informatie over veelvoorkomende ziektes en aandoeningen. De samenwerking met Amazon past volgens het ministerie ook in het streven om meer NHS-diensten digitaal beschikbaar te maken. Minister Matt Hancock geeft aan dat de Britse overheid openstaat voor andere platforms en techbedrijven om vergelijkbare samenwerkingen aan te gaan. Hancock zegt tegen Sky News dat miljoenen mensen al een slimme speaker gebruiken voor medisch advies. Hij wil dat Britten het beste medische advies kunnen krijgen zonder dat er valse informatie wordt gedeeld die volgens hem willekeurig door de algoritmes kan worden opgepikt.

Een journalist van Sky News vroeg de minister wat hij vindt van het denkbeeldige scenario dat miljoenen mensen hun persoonlijke gezondheidsgegevens delen met Facebook. Hancock stelt dat er privacyregels zijn ingesteld die moeten voorkomen dat de data voor commerciële doeleinden wordt doorverkocht.

De overkoepelde Britse huisartsenorganisatie, de Royal College of General Practitioners, stelt dat het een interessante ontwikkeling is die sommige patiënten kan helpen om uit te vogelen wat voor soort medische hulp ze nodig hebben voordat ze daadwerkelijk hulp zoeken. Volgens Helen Stokes-Lampard, hoogleraar en directeur van de organisatie, kan het vooral handig zijn bij kleine aandoeningen die zelden een afspraak met een huisarts vergen. Ze stelt echter ook dat het belangrijk is dat onafhankelijk onderzoek wordt gedaan om te garanderen dat het Alexa-advies veilig is. Ook waarschuwt ze voor een digitale kloof, waarbij sommige patiënten zich deze vorm van advies kunnen veroorloven, terwijl dat niet voor iedereen geldt.