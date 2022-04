MediaMarkt wordt in Nederland marktplaats voor externe winkeliers

MediaMarkt gaat op de eigen site producten van externe winkeliers laten zien. Dat zegt een topman van de Nederlandse tak van de retailer in een interview. Daarmee wil het bedrijf meer aanbod laten zien via de site.

MediaMarkt doet zoiets al in sommige andere landen en in Duitsland loopt een bèta. Het bedrijf gaat dat ook doen in Nederland, zegt Shariar Khalili van MediaMarkt Benelux tegen Twinkle. De reden daarvoor is dat MediaMarkt dan meer producten op de site kan laten zien zonder dat het bedrijf zelf voorraad hoeft te hebben. Winkeliers kunnen daardoor hun producten aanbieden via een groot platform.

Khalili noemt dure televisies als voorbeeld. Tv-fabrikanten kunnen modellen van 30.000 euro via de MediaMarkt-site verkopen, terwijl het bedrijf die dan zelf niet heeft staan en ervoor heeft gekozen die niet aan te bieden. Het is onbekend wanneer MediaMarkt dit gaat doen.

Het marktplaatsmodel is bekend in de e-commercewereld. Amazon doet dat al veel langer, inmiddels ook in Nederland. Ook bol.com heeft een dergelijk model met externe verkopers die via de site te vinden zijn. Een bekend buitenlands voorbeeld is AliExpress, dat werkt met allerlei kleine winkeliers.