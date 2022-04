In dit artikel bespreken we hoe je de PineTime kunt flashen en hoe je een alternatief besturingssysteem op deze opensourcewearable kunt installeren. Zo helpen we je hopelijk op weg om zelf naar hartenlust te tweaken met dit apparaatje.

In de afgelopen jaren brachten fabrikanten tal van smartwatches uit, waaronder af en toe een bijzonder model. Dit geldt in ieder geval voor de PineTime-smartwatch van Pine64, een horloge dat volledig open source is. De PineTime Dev Kit bestaat uit een verzegelde en een onverzegelde smartwatch in één set. De verzegelde variant is bedoeld voor de eindgebruiker en kan beperkt worden aangepast. Hij heeft ook een IP67-rating, om aan te duiden dat hij bestand is tegen stof en onderdompelen in water tot een meter diepte. De onverzegelde smartwatch is het geschiktst om mee te experimenteren, omdat deze via een seriële interface geprogrammeerd kan worden. Het herstellen van de smartwatch bij problemen is daarmee ook eenvoudiger.