Rechtbank Limburg wijst verzoek om verbod op komst 5G-zendmast af

Rechtbank Limburg heeft begin februari een vordering afgewezen, die de oprichting van een 5G-mast van KPN in de plaats Simpelveld moest voorkomen. De rechter oordeelt dat de eisers de hinder die de mast kan opleveren, niet kunnen bewijzen.

KPN kreeg vorig jaar een vergunning van het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld om een oude zendmast te slopen en die te vervangen door een 5G-mast. De nieuwe zendmast komt op 20 meter afstand van het huis van de eisers te staan en wordt 40 meter hoog. De bewoners waren het niet eens met het verlenen van de vergunning en stapten naar de rechter.

Door de komst van de mast zou de waarde van hun huis achteruit gaan, vinden de bewoners. Ook vrezen ze dat 'tegenstanders van 5G-netwerken' de mast in brand gaan steken en zijn ze bang dat de straling van de mast zorgt voor gezondheidsklachten.

De vordering is echter om diverse redenen door de rechter afgewezen. In de uitspraak staat dat KPN er terecht op wees dat de komst van de zendmast al gepland stond voordat de bewoners hun huis kochten in 2017. Het bestemmingsplan dat op het perceel van toepassing is, staat de mast ook toe.

Verder hebben de eisers niet goed kunnen aantonen dat de prijs van hun huis achteruit zal gaan door de komst van de mast. De zorg dat activisten de 5G-mast in brand gaan steken, veegt de rechter eveneens van tafel. "Wat een risico van schade aan hun eigendom in het leven roept, betekent op zichzelf niet dat KPN onrechtmatig tegenover eisers handelt door de mast met 5G-zenders op de vergunde locatie op te richten."

Ten slotte vindt de rechter het niet aannemelijk dat de bewoners gezondheidsklachten zullen krijgen door de straling. KPN zei eerder dat de hoogte van de nieuwe mast het elektromagnetisch veld juist vermindert ten opzichte van de mast die er nu staat. Deze is 22,5 meter hoog.

Doordat KPN gelijk heeft gekregen van de rechter, moeten de bewoners de proceskosten van 1.692 euro betalen.