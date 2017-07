Op de Computex in 2016 onthulde Asus de Zenbook 3: een bijzonder dunne laptop die toch van snelle hardware was voorzien. In onze review waren we niet onverdeeld positief over die combinatie, want de koeling bleek behoorlijk rumoerig en het typcomfort bleek aan de dunne behuizing te zijn opgeofferd. Aan de andere kant was het een hele prestatie om een laptop van 920 gram te voorzien van een i7-processor. Een halfjaar later, op de CES, kondigde Asus de Deluxe-uitvoering van de Zenbook 3 aan, met een groter scherm en een driehonderd gram hoger gewicht, maar met nog altijd een dunne behuizing. Kan de Zenbook 3 Deluxe ons beter overtuigen dan de Zenbook 3?

'Deluxe' klinkt alsof je een luxere laptop koopt met de UX490, maar eigenlijk is het vooral een grotere versie van de UX390, ofwel de gewone Zenbook 3. Het scherm heeft een diagonaal van 14" in plaats van de 12,5" waarmee de UX390 het moet doen. De rest van de behuizing is natuurlijk met het scherm meegegroeid, maar op hoofdlijnen hebben we het over vrijwel dezelfde laptop als de UX390. Het is nog steeds een dunne laptop, met aan de zijkanten net genoeg ruimte om een usb-c-aansluiting kwijt te kunnen. De behuizing is van metaal gemaakt en voelt, zeker gezien de geringe dikte, stevig aan. De kleurstelling is enigszins gewaagd, en dan hebben we het niet over het donkerblauwe metaal, maar over de gouden accenten. Het blauw is in elk geval een leuke afwisseling met het grijs van de meeste laptops.

Een fijne bijkomstigheid van de grotere behuizing is de ruimte voor verscheidene usb-c-aansluitingen. Dat was er slechts een bij de gewone Zenbook 3, maar de Deluxe heeft er een links en twee rechts. De twee rechterpoorten ondersteunen bovendien Thunderbolt 3. Er worden nog steeds niet veel apparaten standaard van usb-c voorzien en Asus levert daarom twee verloopkabeltjes mee: een van usb-c naar usb-a en een naar hdmi. Een tasje voor de oplader en verloopkabeltjes wordt ook meegeleverd, net als een sleeve om de laptop te beschermen. Dat is erg netjes, want bij veel laptops worden verloopkabeltjes en sleeves niet bijgeleverd.

Toetsenbord en touchpad

Een ander minpunt van de Zenbook 3 vonden we het toetsenbord. Om de laptop zo dun te krijgen moest het toetsenbord ook dunner worden. Dat gaat ten koste van de toetsentravel en daarmee wat ons betreft van het typcomfort. De Zenbook 3 tikte dan ook niet echt prettig, maar gelukkig biedt de grotere behuizing van de Zenbook 3 Deluxe ruimte aan een dikker toetsenbord. Dat heeft nog altijd niet de hoeveelheid travel die we gewend zijn van dikkere laptops, maar maakt een wereld van verschil ten opzichte van de Zenbook 3.

Op de touchpad, tot slot, hebben we niet veel aan te merken. Het oppervlak is van glas en de bewegingen van een of meer vingers worden nauwkeurig gevolgd. Het is wel jammer dat de rechterbovenhoek van de touchpad niet bruikbaar is, doordat Asus daar de vingerafdrukscanner gemonteerd heeft. Wij kwamen er tijdens het gebruik van de touchpad nogal eens tegenaan en je moet jezelf dus aanleren om die hoek niet te gebruiken. Het feit dat de laptop voorzien is van een vingerafdrukscanner, is natuurlijk wel positief; inloggen gaat daardoor een stuk vlotter dan met een wachtwoord of pincode.