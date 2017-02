Door Redactie Tweakers, woensdag 1 februari 2017 13:33, 33 reacties • Feedback

In de Laptop Best Buy Guide van februari 2017 kijken we naar drie laptopcategorieën: de budgetlaptop tot 400 euro, de mainstreamlaptop tot 900 euro en de gamelaptop tot 1500 euro. Samen met de bezoekers van het LAA-forum zijn we op zoek gegaan naar de beste laptops per categorie. De nominaties hebben we vervolgens op de redactie getest, en onze reviews en conclusies kun je verderop in deze Best Buy Guide lezen. Zoals gebruikelijk blikken we eerst kort terug op de ontwikkelingen die sinds de vorige LBBG op laptopgebied hebben plaatsgevonden.

Het belangrijkste is dat een van de grootste techbeurzen van het jaar heeft plaatsgevonden: de CES. De aankondigingen die daar gedaan werden, waren goed voor 113 nieuwsberichten op onze site en een groot deel daarvan had ook met laptops te maken.

De show werd in ieder geval gestolen door Razer, dat een prototype toonde van een laptop met drie 4k-schermen. De laptop kwam vervolgens opnieuw in het nieuws toen hij zelf gestolen werd. Concrete aankondigingen van nieuwe laptops waren er ook, waarbij Intels quadcore-Kaby Lake-processors en Nvidia's GTX 1050-gpu's de bal aan het rollen brachten. Lenovo stopt beide chips in zijn nieuwe Legion-gamelaptops en ook Dell besloot tot het bouwen van een 'instap'-gamelaptop buiten zijn Alienware-merk om. Bestaande laptops konden ook op een Kaby Lake-upgrade rekenen, zoals Dells XPS 15, Lenovo's ThinkPad X1 en Miix 720-tablet, en het complete aanbod van MSI. Een aantal nieuwe laptops konden we ook wat uitgebreider bekijken, zoals Acers nieuwe gamelaptop met Kaby Lake en GTX 1050-gpu, Dells nieuwe XPS 13 2-in-1 en een dunne, zakelijke laptop van Asuspro.

Behalve de CES bood in januari ook educatiebeurs Bett plaats voor de aankondiging van nieuwe laptops. Acer kondigde zijn convertible Chromebook Spin 11 aan, terwijl Dell verschillende nieuwe Chromebooks en Windows-laptops voor het onderwijs aankondigde. De meeste aangekondigde laptops met de nieuwe hardware komen binnenkort beschikbaar of liggen sinds kort in de winkels.