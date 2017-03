Door Redactie Tweakers, zaterdag 1 april 2017 06:00, 1 reactie • Feedback

In de Laptop Best Buy Guide van april besteden we aandacht aan laptops in drie categorieën, elk met een eigen maximumprijs. Dat zijn de basislaptop (tot 600 euro), multimedialaptop (tot 1300 euro) en de thin&light (tot 900 euro). Net als bij de LBBG van februari hebben we wat geschaafd aan de opzet en het commentaar in de reacties meegenomen om deze aflevering daarmee net weer even beter te maken. We beginnen echter zoals gebruikelijk met een korte terugblik op de gebeurtenissen rondom laptops sinds de vorige LBBG.

Eind februari vond het Mobile World Congress in Barcelona plaats. Wij waren daar natuurlijk aanwezig en troffen tussen de smartphones een aantal opmerkelijke convertibles aan. Samsung toonde een 12"- en een 10,6"-tablet, die beide Windows 10 draaien, geleverd worden met toetsenbordcover en voorzien zijn van een oledscherm. Voorlopig komen ze niet naar Nederland, maar wat niet is, kan nog komen.

Wel naar Nederland komt een luxeproduct van Porsche Design: de Book One. De convertible is in samenwerking met Microsoft ontwikkeld en kost maar liefst 2800 euro. Dat is bijna net zo duur als Microsofts eigen producten. De Surface Book is namelijk intussen te koop en er gaan al geruchten over de Surface Book 2. Andere aankondigingen waren er ook. Razer gaf zijn Blade- en Blade Pro-laptops een hardware-update en Lenovo introduceerde een reeks nieuwe convertibles.

Tot slot heeft de UHD Alliance onlangs bekendgemaakt welke eisen gesteld worden aan laptops, smartphones en tablets om het 'mobile hdr premium'-logo te mogen dragen. Hopelijk leidt dat binnen afzienbare tijd tot nieuwe laptops en tablets die hdr-materiaal kunnen weergeven.

Laptop Best Buy Guide Sinds de vorige editie hebben we de Laptop Best Buy Guide enigszins aangepast op basis van feedbacktopics en reacties. De redactie kiest nog steeds met behulp van input in het forum de Best Buy in een bepaalde categorie. Als we naar aanleiding van de Best Buy Guide een laptopreview schrijven, publiceren we die niet meer in de LBBG, maar als losse review, waarnaar we vervolgens linken. Op die manier hopen we de LBBG duidelijker te maken en kun je in een oogopslag zien welke laptop de Best Buy is. Wil je vervolgens meer over die laptop weten of weten welke alternatieven er zijn in dezelfde categorie, dan kun je die informatie verderop op dezelfde pagina vinden.