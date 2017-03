Door Julian Huijbregts, zondag 5 maart 2017 06:00, 2 reacties • Feedback

Begin dit jaar bracht Nvidia de GTX 1050 en 1050 Ti voor laptops uit: videokaarten die betaalbare gamelaptops met een gpu op basis van de Pascal-generatie mogelijk maken. Onlangs bekeken we al de Acer VX-591G met de 'gewone' GTX 1050, nu hebben we van BTO de X-Book 15CL71 voor ons staan, met daarin de snellere GTX 1050 Ti.

Behuizing

BTO gebruikt voor zijn laptops barebonebehuizingen van Clevo. In dit geval is dat de N850HK1. Voor een gamelaptop is het een vrij dun apparaat, met een dikte van 2,7cm. Ook het gewicht van 2,3kg is relatief bescheiden. De behuizing is van plastic gemaakt en hoewel de onderkant stevig aanvoelt, is dat niet het geval bij het scherm. Als de laptop is dichtgeklapt, veert de bovenkant flink mee als er druk op uitgeoefend wordt. De scharnieren waarmee het scherm aan de laptop vastzit, voelen wel behoorlijk stevig aan. Al met al is de bouwkwaliteit ruim voldoende, maar het is geen punt waarop deze laptop uitblinkt.

Het uiterlijk is voor een gamelaptop redelijk bescheiden, al verklappen de vele schuine lijnen dat we niet met een zakelijk model te maken hebben. De behuizing is volledig matzwart uitgevoerd, met uitzondering van het logo. De vorm van het ventilatierooster aan de achterkant heeft wel een 'agressieve' uitstraling, die je van een laptop met een GTX-gpu verwacht. Het lijkt op het eerste gezicht alsof hier een rooster zit voor de uitvoer van warme lucht, maar dat is maar op een klein deel het geval. Het grootste deel van de achterkant is dicht. Dat is omdat de accu verder de uitstroom van warme lucht zou blokkeren.

De meeste aansluitmogelijkheden vind je aan de linkerkant. Je kunt maar liefst drie externe schermen direct aansluiten; er zijn twee minidisplayport-uitgangen en een hdmi-uitgang aanwezig. Verder zitten er links een gigabitethernetaansluiting, usb 3.0-poort, usb-c-aansluiting en sd-kaartlezer. Aan de rechterkant zitten audioaansluitingen, en een usb 2.0- en 3.0-poort. Wat aansluitmogelijkheden betreft is de 15CL71 dus van alle gemakken voorzien. De usb-c-aansluiting heeft overigens geen usb 3.1 gen2-ondersteuning en dus geen snelheidsvoordeel ten opzichte van de reguliere usb 3.0-poorten.

Toetsenbord en touchpad

Het toetsenbord heeft vrij kleine toetsen, die dicht op elkaar zitten en volledig vlak zijn uitgevoerd. Als je blind typt, kan het gebeuren dat je per ongeluk een verkeerde toets aanslaat. Gebogen toetsen hadden dat kunnen voorkomen. De toetsen hebben redelijk wat travel, maar een vrij zachte aanslag, waardoor duidelijke feedback ontbreekt. Het toetsenbord is niet slecht, maar we zijn er ook niet van onder de indruk.

Liefhebbers van rgb-leds en lichtshows komen aan hun trekken met de toetsenbordverlichting. Die is verdeeld over drie zones, die in alle mogelijke kleuren zijn aan te passen. Met software zijn verschillende effecten zoals 'ademen' en 'golven' mogelijk. Dat alles is optioneel. De leds kunnen ook gebruikt worden om de toetsen simpelweg te verlichten, al dan niet in een kleur naar keuze.

De touchpad is een wat kleine variant; tegenwoordig hebben veel laptops een groter exemplaar. Hij heeft fysieke knoppen en die laten zich prettig indrukken. Het vergt geen zware klik en ze geven goede feedback. De touchpad zelf is nauwkeurig en kan probleemloos overweg met de verschillende veeg- en aanraakgebaren van Windows 10. Tussen de muisknoppen is een vingerafdrukscanner geplaatst, een ouderwets exemplaar waar je met je vinger overheen moet vegen. Het is een aardige extra, maar als je een snelle scanner zoals op huidige smartphones gewend bent, merk je dat deze variant een stuk minder gebruiksvriendelijk is.

Configuratie

BTO levert zijn laptops met tal van configuratieopties. Het goedkoopste model heeft de gewone GTX 1050; het basismodel met de GTX 1050 Ti is er vanaf 1069 euro. Voor dat geld krijg je de laptop met een Intel Core i7-7700HQ-processor, 8GB ddr4 en een 128GB-sata-ssd. Een besturingssysteem is niet inbegrepen bij de startprijs. De samenstelling die we hebben getest, kost 1213 euro. De meerprijs zit in de grote ssd: een Intel 600p met capaciteit van 256GB, een snellere wifimodule en de Windows 10 Home-installatie. Dat is behoorlijk veel waar voor je geld. De meeste merklaptops met vergelijkbare specs zijn duurder.