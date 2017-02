Door Julian Huijbregts, dinsdag 14 februari 2017 06:00, 3 reacties • Feedback

In augustus vorig jaar bracht Nvidia zijn GTX 1060-, 1070- en 1080-gpu's naar laptops. Dat resulteerde in notebooks waarop probleemloos de nieuwste games op hoge grafische instellingen zijn te draaien, maar goedkoop zijn deze gamemonsters niet. Prijzen beginnen bij zo'n 1500 euro voor een laptop met een GTX 1060. In januari bracht Nvidia ook zijn GTX 1050 en 1050 Ti uit voor laptops, en inmiddels zijn de eerste modellen met deze goedkopere gpu verschenen. Zo hadden we de Acer Aspire VX-591G voor ons, een 15,6"-gamelaptop met een GTX 1050, die op het moment van schrijven 1049 euro kost.

Behuizing

Met zijn rode kleuraccenten en grote luchtuitlaten is de Acer duidelijk een gamelaptop. Het uiterlijk doet denken aan de Predator-producten van het merk, maar de fabrikant bewaart die naam naar eigen zeggen voor het high-end segment. De 15,6"-laptop weegt zo'n 2,5 kilogram en is iets minder dan 3cm dik. Dat maakt het een forse laptop, maar voor een gamelaptop is het geen buitensporig groot of zwaar model.

De behuizing is gemaakt van matzwart plastic, wat degelijk aanvoelt. Ook de afwerking is van goede kwaliteit en de laptop voelt dan ook niet goedkoop aan. Aan de onderkant zien we nog een aantal ventilatieroosters, waarachter twee ventilators schuilgaan. De laptop heeft forse, rubberen voetjes, die voorkomen dat hij verschuift op een gladde ondergrond.

Er zijn voldoende aansluitmogelijkheden aanwezig. Aan de rechterkant heeft de Acer twee usb 3.0-poorten, samen met een hdmi- en gigabit-ethernetaansluiting. Acer voorziet ook in een usb-c-poort, maar die biedt behalve zijn formaat geen extra's of hogere snelheid ten opzichte van de reguliere usb 3.0-poorten. Aan de linkerkant is nog een usb 2.0-poort geplaatst, samen met een sd-kaartlezer en een audioaansluiting.

Toetsenbord en touchpad

Het toetsenbord, dat voorzien is van rode achtergrondverlichting, tikt prettig en is daarbij erg stil. De toetsen bieden een behoorlijke hoeveelheid travel. Ook als je de toetsen hard indrukt, veert de behuizing nauwelijks in. Datzelfde geldt voor het gedeelte van de behuizing waar je polsen op rusten. De grote touchpad werkt soepel. Het oppervlak is prettig glad en klikken gaat met een lichte aanraking. Ook worden de verschillende veeggebaren die door Windows 10 worden ondersteund, probleemloos herkend.

Drie uitvoeringen

We hebben het goedkoopste model van de Acer Aspire VX-591G-serie getest. Acer levert in de Benelux nog twee andere configuraties. Deze duurdere versies hebben grotere ssd's, meer geheugen en een Intel Core i7-processor. Het duurste model heeft een GTX 1050 Ti aan boord. Die uitvoering kost echter zo'n 1500 euro en voor dat geld zijn er ook laptops te koop met een GTX 1060.