Door Julian Huijbregts, woensdag 24 mei 2017

Vorig jaar bracht Nvidia de GTX 1080, 1070 en 1060 naar laptops. Dat leverde gamelaptops op met een flinke hoeveelheid grafische rekenkracht, maar ook met een hoge prijs. Aanvankelijk betaalde je minimaal zo'n 1500 euro voor een laptop met GTX 1060. Begin dit jaar kwamen er ook laptopversies van de GTX 1050 en 1050 Ti, wat resulteerde in goedkopere gamelaptops.

Sindsdien hebben we een viertal laptops met de 1050-varianten getest in de prijsklasse van 1000 tot 1200 euro. Hoewel je er aardig op kunt gamen, zijn de prestaties van de GTX 1050-kaarten beduidend minder dan die van de GTX 1060. Een laptop met de snellere gpu voor de prijs van een 1050-model zou ideaal zijn. Sinds april kwamen we in de Pricewatch de Asus FX502VM-FY109T tegen, die precies dat lijkt te bieden, want hij wordt voor minder dan 1200 euro aangeboden.

Grote nadelen konden we op de specificatielijst niet vinden, dus waren we benieuwd of het daadwerkelijk de prijsknaller is die het lijkt te zijn. Asus kon ons niet precies dat model leveren, maar wel de grotendeels vergelijkbare FY361T-uitvoering. Aan de hand van dat model bekijken we wat de Asus FX502VM in zijn mars heeft.

Behuizing

Van de buitenkant is de FX502VM volledig zwart, op het zilverkleurige Asus-logo na. Het uiterlijk kwam ons bekend voor en wat blijkt: de behuizing is vrijwel dezelfde als die van de RoG Strix GL502VM-laptop, die we in februari in onze Laptop Best Buy Guide bespraken. De FX502VM is echter niet in de Republic of Gamers-serie geplaatst en heeft dus niet de bijbehorende logo's. Ook zijn de feloranje kleuraccenten achterwege gelaten. De dikte van 23,5mm en het gewicht van 2,24kg komen overeen. Voor een 15,6"-gamelaptop zijn dat bescheiden cijfers.

De bovenkant van de laptop is grotendeels van aluminium gemaakt, op een kleine strook aan de bovenkant na. Het materiaal geeft een solide indruk en het scherm is voldoende stevig. Wel geeft de buitenkant mee als je er druk op zet, maar echt storend is dat niet. Verder is de behuizing gemaakt van kunststof, al moet de structuur aan de binnenkant vermoedelijk doen denken aan geborsteld aluminium.

De FX502VM biedt vergelijkbare aansluitmogelijkheden als de GL502VM, maar de usb-c-poort ontbreekt. Links zitten de stroomaansluiting, een ethernetpoort, een minidisplayport, een hdmi 2.0-aansluiting en een usb 3.0-ingang. Rechts zit de gecombineerde audiojack, samen met twee usb 3.0-poorten en een sd-kaartlezer.

Toetsenbord en touchpad

Ook het toetsenbord kennen we al van de GL502VM en dat is van een prima kwaliteit. De toetsen geven een prettige feedback en hebben aardig wat travel. Het midden van het toetsenbord veert wel wat in als je er stevig op drukt, maar bij normaal gebruik gebeurt dat niet in storende mate. De toetsen zijn voorzien van rode achtergrondverlichting.

De touchpad is prettig in gebruik; het oppervlak is mooi glad en de ondersteuning voor veeggebaren in Windows 10 werkt prima. Fysieke muisknoppen ontbreken; klikken werkt door op de touchpad te tikken of het in te drukken.

Uitvoeringen

De FX502VM-FY361T, die we van Asus ontvingen, heeft een Core i5-7300HQ-processor, 16GB ram, een GTX 1060 3GB-videokaart, een 128GB-ssd en een 1TB-hdd. Er zijn meer varianten van de FX502VM en zoals gezegd vinden we met name de goedkopere FY109T interessant. Deze heeft nog een Core i5-6300HQ-processor van de Skylake-generatie en geen hdd, maar wel een 256GB-ssd. Ook dit model heeft een ips-paneel. Er bestaat ook een DM115T-variant, die eveneens minder dan 1200 euro kost, maar die heeft een tn-paneel.

Ook hebben we de GL502VM-FY263T in de lijst gezet. Dat is de opvolger van de RoG Strix-laptop die we in februari hebben verkozen tot Best Buy Gamelaptop. Deze nieuwere versie heeft een cpu van de Kaby Lake-generatie in plaats van Skylake. Ten opzichte van de FX502VM-modellen biedt de GL502VM een GTX 1060 met 6GB vram en een 60Hz-scherm met g-sync-ondersteuning.