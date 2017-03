Asus ROG STRIX GL553VD

Door Julian Huijbregts, donderdag 16 maart 2017 06:00, 1 reactie • Feedback

Asus biedt in zijn Republic of Gamers-serie tal van verschillende laptops voor gamers aan. Zo bekeken we eerder dit jaar de GL502VM met GTX 1060, die we verkozen tot Best Buy vanwege de zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. In deze review bekijken we de GL553VD, ook dat is een 15,6"-gamelaptop, maar dan een goedkopere uitvoering met GTX 1050-videokaart. We zoeken uit of Asus ook in het lagere prijssegment weet te scoren.

Behuizing

De behuizing van de GL553VD is zo'n 3cm hoog en weegt ongeveer 2,5kg. Aan de buitenkant zitten een aantal feloranje accenten en het Republic of Gamers-logo heeft diezelfde kleur. Klap je de laptop open, dan zie je die naam nog eens groot onder het scherm staan en rechtsonder vind je nogmaals het oranje logo.

De behuizing is grotendeels van kunststof gemaakt, alleen de bovenkant is vervaardigd uit aluminium. Hij geeft wel wat mee als je erop drukt, maar in beperkte mate. Aan de binnenkant heeft Asus een motief op het plastic aangebracht dat lijkt op geborsteld aluminium. De kunststof behuizing is geen nadeel; het geheel zit erg stevig in elkaar, is goed afgewerkt en het materiaal voelt degelijk aan.

Aan de achterkant is de behuizing volledig dicht. Links zit een ventilatierooster en ook zijn hier de meeste aansluitingen te vinden. Naast de stroomaansluiting zijn er een ethernetpoort, hdmi-aansluiting, twee usb 3.0-poorten, een usb-c-poort en een audiojack aanwezig. De usb-c-poort maakt gebruik van het usb 3.1 gen1-protocol en biedt dus geen hogere snelheid t.o.v een reguliere usb 3.0-poort. De rechterkant wordt vrijwel volledig in beslag genomen door de dvd-brander, maar hier is ook nog een usb 2.0-poort te vinden. Het sd-kaartslot is aan de voorkant weggewerkt.

Toetsenbord en touchpad

We zijn erg te spreken over het toetsenbord van de GL553VD. De toetsen bieden een behoorlijke hoeveelheid travel en geven duidelijke feedback wanneer je erop tikt. De behuizing veert wel wat in als je met opzet veel druk uitoefent op de toetsen, maar in de praktijk heb je daar geen last van. Het toetsenbord is voorzien van rgb-leds voor de achtergrondverlichting. De intensiteit kun je aanpassen en de liefhebber kan met de meegeleverde Aura-software naar wens kleuren en lichteffecten zoals 'ademen' instellen.

De touchpad werkt nauwkeurig en kan prima overweg met de veeggebaren in Windows 10. Het oppervlak van kunststof trekt wel vinger- en vetvlekken aan. Ook het klikken door fysiek te drukken werkt wat nukkig. De linkerkant is moeilijker in te drukken en op sommige momenten lijkt er een soort weerstand te zijn. Mogelijk gaat dat om een afwijking in ons testexemplaar.

Uitvoeringen

Asus levert de GL553VD in verschillende uitvoeringen. Het model dat wij bespreken heeft een Core i7-7700HQ-processor, 16GB ram en een GTX 1050-gpu met 4GB vram. Op het moment van schrijven heeft Asus geen varianten met de snellere GTX 1050 Ti-videokaart. Wel zijn er versies met minder ram en een Core i5-processor, maar die variaties hebben een GTX 1050 met 2GB. Ook hebben de goedkopere varianten alleen een hdd en geen ssd. Dat maakt die modellen eigenlijk direct oninteressant, want zonder ssd zullen ze niet snel aanvoelen in gebruik.