Tijdens de afgelopen IFA-beurs verduidelijkte Acer zijn modelnamen enigszins. Niet langer heten alle consumentenlaptops Aspire, maar nu zijn er ook de namen Spin voor laptops met omklapbaar scherm en Swift voor thin&lights bijgekomen. Het topmodel in de Swift-serie, de Swift 7, hebben we al eens gereviewd en nu is het de beurt aan het model dat een treetje lager op de ladder staat: de Swift 5.

Ondanks die nieuwe naam lijkt de Swift 5 verdacht veel op een laptop die we vorig jaar al hebben gereviewd: de Aspire S5. De Swift 5 is dan ook de opvolger met nieuwere hardware en een groter scherm, waarvoor Acer de behuizing nauwelijks hoefde aan te passen. Om het grotere paneel te accomoderen zijn alleen de schermranden smaller geworden en kon de rest van de behuizing gelijk blijven aan de Aspire S5.

Die behuizing voelt behoorlijk stevig aan, dankzij de metalen ‘binnenkant’ rondom het toetsenbord en de touchpad. Daar houdt het metalen gedeelte van de behuizing op en dat is jammer, want de laptop kost in de uitvoering waarin wij hem hebben getest, een kleine 1300 euro. Voor dat geld verwacht je eigenlijk een laptop met een luxueuzere uitstraling en een geheel metalen behuizing. Aan de andere kant valt de goedkoopste Swift 5, die negenhonderd euro kost, weer in een heel andere categorie. Voor dat bedrag kunnen we weer niet zo veel op de behuizing aanmerken.

Ook voor 900 euro verwachten we echter wat meer stevigheid in de omlijsting van het scherm. Pak je dat aan de bovenhoeken vast, dan is het namelijk makkelijk te torderen. Bij de voorganger van de Swift 5 waren we daar niet tegenaan gelopen, dus vermoeden we dat er met de dunnere schermranden helaas ook op stevigheid is ingeleverd.

Op aansluitingen heeft de Swift 5 in ieder geval niet ingeleverd en er is links en rechts een usb 3.0-aansluiting te vinden, terwijl ook een hdmi- en jackaansluiting, en een sd-kaartlezer present zijn. Een usb-c-aansluiting is eveneens aanwezig, maar die ondersteunt helaas geen alternate modes. Opladen met behulp van een usb-c-lader of usb-hubs gebruiken om extra beeldschermen aan te sluiten is er dus niet bij.

Toetsenbord en touchpad

De toetsen van de Swift 5 zijn zwart, vlak en voorzien van achtergrondverlichting. Die verlichting is in twee standen in te stellen. De toetsen hebben de geringe hoeveelheid travel die we bij veel ultrabooks tegenkomen, terwijl de feedback wat aan de slappe kant is.

De touchpad is voorzien van een nieuwe vingerafdrukscanner, in de linkerbovenhoek. We zijn blij dat de vingerafdrukscanner steeds meer standaard wordt, maar gebruiken toch graag het hele oppervlak van de touchpad. Wat ons betreft had de scanner daarom best ergens anders geplaatst kunnen worden. De touchpad zelf wordt gemaakt door Elan en functioneert zonder problemen; multitouchbewegingen en gewone tikken worden snel herkend. Van een oppervlak waar enigszins speling in zit, zoals we bij de Aspire S5 tegenkwamen, is bij de Swift 5 geen sprake.