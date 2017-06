Door Jelle Stuip, dinsdag 13 juni 2017 06:00, 0 reacties • Feedback

In de Laptop Best Buy Guide van juni 2017 zijn we op zoek gegaan naar een 'budgetlaptop', een laptop die goed genoeg is voor de niet al te veeleisende gebruiker. De laptop moet daarom geschikt zijn om er kantoorsoftware mee te draaien en mee te webbrowsen, en moet niet meer dan vierhonderd euro kosten. Het was natuurlijk de bedoeling om onze keuze voor de budgetlaptop in de LBBG te publiceren, maar de combinatie van warm weer en vakantiegeld bleek veel mensen aan te zetten tot het online aanschaffen van tuinmeubelen, wat leidde tot vertragingen bij de pakketbezorger. We kregen onze HP 14-laptop daardoor anderhalve week te laat, maar met deze kleine review proberen we de tekortkoming in de LBBG alsnog goed te maken.

Tijdens onze zoektocht kwamen twee kandidaten bovendrijven: de Medion S6219 en de HP 14. Beide laptops zijn voorzien van een full-hd-scherm en 128GB opslag. In beide gevallen gaat het volgens de Pricewatch om een ssd, maar dat bleek in het geval van de Medion niet zo te zijn. De Medion is iets groter, met een beelddiagonaal van 15,6", terwijl de HP een 14"-scherm heeft. We hebben ze allebei getest om te zien welke van de twee in deze categorie de Best Buy van juni wordt.

Medion S6219

De Medion S6219 die we hebben getest, heeft door zijn witte behuizing een verfrissende uitstraling, die niet bij iedereen in de smaak zal vallen, maar gelukkig is er ook een zwarte versie te koop. Een nadeel van de witte uitvoering is dat stofjes en dergelijke snel opvallen en je dus steeds de laptop aan het schoonvegen bent.

De witte (of zwarte) behuizing is volledig van plastic gemaakt, zoals je kunt verwachten bij een laptop van vierhonderd euro. De behuizing voelt in de hoeken en bij de polssteunen stevig aan. Het midden van de behuizing, grofweg boven de F8-toets, laat zich wel erg makkelijk indrukken, maar op die plek komt normaal gesproken geen druk te staan, dus daar heb je geen last van. Het scherm voelt wel een beetje 'ielig' aan, doordat het aan de achterkant makkelijk meeveert en zich ook te makkelijk laat torderen.

Aan de linkerkant van de behuizing bevinden zich alle aansluitingen. Dit is handig voor mensen die rechtshandig zijn en een losse muis aan de rechterkant van de laptop gebruiken, maar betekent ook dat linkshandigen pech hebben en hun muis niet te dicht bij de laptop kunnen gebruiken vanwege eventuele uitstekende usb- en hdmi-kabels.

De rechterkant van de laptop is niet helemaal leeg, er bevindt zich namelijk een 'laatje' waarin een harde schijf of ssd van zeven millimeter hoog ingebouwd kan worden. In het bios kun je vervolgens instellen dat de laptop ook van die schijf start, waardoor hij tijdens gebruik sneller aanvoelt dan het geval is met de standaard aanwezige 128GB emmc-geheugen.

Toetsenbord en touchpad

Het Medion-toetsenbord heeft aan de rechterkant een numeriek toetsenblok en is verder voorzien van vlakke toetsen, die een enigszins stroef oppervlak hebben. Als je een heel harde aanslag hebt, wil de rest van de behuizing tijdens het typen meeveren, maar in de meeste gevallen zal dat niet gebeuren. De toetsentravel valt enigszins tegen, maar de feedback is wel weer in orde. Over het algemeen is het dus prima typen op het Medion-toetsenbord, zo lang je maar geen te harde aanslag hebt.

De plastic touchpad is relatief klein en voelt goedkoop aan. Bovendien ondersteunt de Synaptics-driver niet alle mogelijke multitouchbewegingen in Windows 10. Met twee vingers tikken op de touchpad fungeert wel als een rechtermuisklik, maar met drie vingers omhoog vegen levert niet de taakweergave op, zoals wel de bedoeling is in Windows 10. De touchpad reageert bovendien wat langzaam en hoewel de muisklik duidelijk is, kunnen we niet onder de indruk raken van deze touchpad.