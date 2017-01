Dell XPS 13 2-in-1

Door Julian Huijbregts, zaterdag 7 januari 2017 06:00, 3 reacties • Feedback

Dell kondigde enkele dagen voordat de CES van start ging een 2-in-1-versie van zijn populaire XPS 13-laptop aan. Het is geen opvolger van de bestaande XPS 13, waarvan Dell in september de nieuwste versie presenteerde, maar een alternatief model dat ook als tablet gebruikt kan worden. Inmiddels is de elektronicabeurs in Las Vegas in volle gang en gingen we langs bij de demoruimte van Dell in het Venetian-hotel, om de 2-in-1 van dichtbij te kunnen bekijken.

Iets dunner en kleinere accu

Als je een eerste blik werpt op de XPS 13 2-in-1, lijkt het apparaat in vrijwel alle opzichten op een gewone XPS 13. Het nieuwe model heeft een vergelijkbare aluminium behuizing en de binnenkant is eveneens gemaakt van koolstofvezel. Alleen de scharnier ziet er anders uit en als je de twee laptops naast elkaar legt, dan valt op dat de 2-in-1-versie iets dunner is. Dell heeft de 2-in-1 dunner gemaakt zodat deze beter is te gebruiken als tablet. Het gevolg hiervan is dat er een kleinere accu in de laptop zit, met een capaciteit van 46Wh. Dat is een stuk minder dan de 60Wh van de gewone XPS 13, maar de Dell gebruikt ook een zuinigere processor uit de Y-serie, wat het verschil weer enigszins moet compenseren.

Op het dikste punt is de nieuwe 2-in-1 van Dell 13,7mm dik. De gewone XPS 13 is op dat punt 15mm dik. De 2-in-1 is ondanks de dunnere behuizing en kleinere accu met een gewicht van 1,24kg nauwelijks lichter dan de reguliere XPS 13, die met touchscreen 1,29kg weegt. Vermoedelijk voegen de stevige scharnieren van de 2-in-1 wat gewicht toe. Die scharnieren voelen erg solide aan en zijn prettig stroef, zodat het scherm goed op de gewenste plek blijft staan. Ook kun je het apparaat prima als een 'tentje' op tafel zetten, zonder dat het geheel gaat schuiven.

Aansluitmogelijkheden zijn er in de vorm van twee usb-c-poorten, waarvan er een thunderbolt 3-ondersteuning heeft. Beide poorten kunnen gebruikt worden om de laptop op te laden of externe schermen aan te sluiten. Verder is er een 3,5mm-jack aanwezig en een micro-sd-kaartlezer. De gewone usb 3.0-aansluitingen die de XPS 13 wel heeft, zijn komen te vervallen op de 2-in-1 vanwege de dunnere behuizing.

Passieve koeling

In de XPS 13 2-in-1 zit een Intel Core i5-7Y54-processor van de Kaby Lake-generatie. Dat is een chip met een tdp van 4,5 watt en in het Skylake-tijdperk werden dergelijke chips met Core m5 aangeduid in plaats van Core i5. De zuinige dualcore draait op een snelheid van 1,2GHz met een boost naar maximaal 3,2GHz. Een groot voordeel van de zuinige chip is dat er geen actieve koeling nodig is. In de XPS 13 bevinden zich dan ook geen bewegende onderdelen zoals een ventilator of hdd en dat maakt het een geruisloos apparaat. Wat prestaties betreft zal de 2-in-1 wel zijn meerdere moeten erkennen in de reguliere variant, die gebruikmaakt van snellere processors met een tdp van 15 watt.

Het scherm van de 2-in-1-versie is hetzelfde als in de reguliere XPS 13. Het is een 13"-ips-paneel en de schermranden zijn erg dun, waardoor het geheel in een behuizing is geplaatst die meer overeenkomt met 11,6"-laptops. Dell levert varianten met een resolutie van 1920x1080 pixels en 3200x1800 pixels. Uiteraard betreft het een touchscreen, omdat de 2-in-1 ook als tablet gebruikt kan worden. Het scherm is met een glanzende beschermlaag afgewerkt. Dat levert reflecties op, maar omdat het scherm netjes is gelamineerd valt dat niet heel erg op.

Net als bij de XPS 13 is de webcam aan de onderkant van het beeldscherm geplaatst. Dat levert bij videobellen niet echt een charmant beeld op. Het voordeel van de 2-in-1-versie is dat het scherm omgeklapt kan worden en de laptop dan omgekeerd op een tafel gezet kan worden, waardoor de camera zich dan wel aan de bovenkant van het beeldscherm bevindt.

Toetsenbord en touchpad

Hoewel de behuizing van de 2-in-1 iets dunner is dan de gewone XPS 13, is dat niet ten koste gegaan van het toetsenbord. Dat is namelijk exact gelijk en de toetsen beschikken dus over dezelfde hoeveelheid travel van 1,3mm en ook de achtergrondverlichting is gebleven. Dell heeft de indeling van het toetsenbord wel wat aangepast; er zijn nu page-up- en page-down-knoppen toegevoegd boven de pijltjestoetsen.

In de praktijk werkt het toetsenbord van de 2-in-1 prettig. Je kunt er comfortabel op typen en het toetsenbord veert niet noemenswaardig in als er enige druk op wordt uitgeoefend. Ook het touchpad werkt prima; het reageert snel en herkent probleemloos de Windows 10-gebaren. Naast het touchpad is een vingerafdrukscanner geplaatst om in te loggen met Windows Hello.

Dell XPS 13 (links) naast XPS 13 2-in-1 (rechts)

Als je het scherm omklapt om het apparaat als tablet te gebruiken, bevinden de toetsen en het touchpad zich aan de onderkant. Deze schakelen zichzelf automatisch uit zodra het scherm wordt gekanteld. Ook de reactiesnelheid waarmee de Windows-interface omdraait bij het wisselen van stand is prima. Dell levert geen pennetje mee, maar heeft wel een actieve stylus in zijn assortiment die werkt in combinatie met de 2-in-1. Die PN556W-stylus is los te koop voor zo'n negentig euro.

Prijzen en uitvoeringen

Dell is direct begonnen met de verkoop van de XPS 13 2-in-1. Via zijn Nederlandse website levert de fabrikant drie verschillende uitvoeringen, met een prijs vanaf 1399 euro. Het goedkoopste model heeft 4GB ram, een full-hd-scherm en een 128GB sata-ssd. De twee duurdere modellen hebben een hogere resolutie van 3200x1800 pixels, snellere pcie-ssd's met meer opslagcapaciteit en 8GB ram. De 2-in-1-versie is daarmee duurder dan de reguliere XPS 13, die begint bij 1249 euro en over minimaal 8GB ram beschikt.

Prijs 1399 euro 1649 euro 1899 euro Processor Intel Core i5-7Y54 Intel Core i5-7Y54 Intel Core i7-7Y75 Werkgeheugen 4GB lpddr3 8GB lpddr3 8GB lpddr3 Opslag 128GB m2-ssd 256GB pcie-ssd 512GB pcie-ssd Resolutie 1920x1080 pixels 3200x1800 pixels 3200x1800 pixels

Voorlopige conclusie

Dell is er op het eerste gezicht uitstekend in geslaagd om een 2-in-1-versie van zijn XPS 13 te maken, zonder daarbij veel concessies te doen. De keuze voor een processor met een lager verbruik maakt passieve koeling mogelijk en dat is voor een apparaat dat ook als tablet gebruikt kan worden wel zo prettig. Verder heeft Dell alle goede eigenschappen van de XPS 13 weten te behouden. Zo is er het 13"-scherm met smalle schermranden, het toetsenbord dat prettig tikt en een stevige, maar lichte aluminium behuizing. Waar we minder van gecharmeerd zijn is de meerprijs ten opzichte van de gewone XPS 13 met Kaby Lake-processor. De vanafprijs is 150 euro hoger en in de goedkoopste versie van 1399 euro zit slechts 4GB ram, terwijl je bij de reguliere laptop 8GB ram krijgt. Een meerprijs voor de tabletfunctionaliteit is wat ons betreft gerechtvaardigd, maar het is jammer dat er bezuinigd wordt op het geheugen.