Tijdens de afgelopen CES kondigde Asus de B9440U aan. Officieel heet de laptop niet eens Asus, maar AsusPro, om aan te geven dat het om een zakelijk apparaat gaat. Zakelijke laptops krijgen op Tweakers over het algemeen niet veel aandacht, maar in dit geval kijken we graag naar de AsusPro, want de laptop onderscheidt zich met gemak van de gebruikelijke grijze massa van zakelijke laptops.

Dat onderscheid zit hem vooral in de behuizing. Asus heeft voor de B9440U een bijzonder dun en licht ontwerp bedacht, waarbij het scherm bij het openklappen onder de basis van de laptop scharniert. Het toetsenbord komt daardoor wat schuin te staan. De behuizing is gemaakt van een magnesiumlegering, waardoor het geheel slechts 1055 gram weegt. Toch heeft Asus een relatief groot 14"-scherm in de behuizing weten te verwerken, door de schermranden dun te houden. Daardoor is de behuizing met 21,5 bij 32 centimeter ongeveer even groot als de gemiddelde 13,3"-laptop.

Over de stevigheid van de behuizing hebben we onze twijfels. De magnesiumlegering is licht, maar geeft ook makkelijk mee. Het scherm laat zich bijvoorbeeld iets torderen als je het bij de hoeken beetpakt en als je druk op het midden van de laptop uitoefent, zie je de behuizing iets inveren. Aan de andere kant, als materialen enigszins meeveren, dan breken ze niet. De B9440U geeft dan ook niet het gevoel dat hij snel kapot zal gaan, maar het gevoel van degelijkheid, dat Dells XPS 13 bijvoorbeeld geeft, ontbreekt bij de AsusPro.

Aansluitingen, toetsenbord en touchpad

Over de aansluitingen waarin de Asus B9440U voorziet, kunnen we kort zijn. Er is tweemaal usb-c, een mini-jackaansluiting en verder niets. Asus maakt zich er vervolgens wat ons betreft wat goedkoop vanaf door alleen de linkeraansluiting alternate modes te laten ondersteunen. Opladen en het aansluiten van verloopkabels naar bijvoorbeel hdmi kan daardoor alleen op die aansluiting. De rechteraansluiting ondersteunt alleen gewone usb-apparaten. Asus levert gelukkig wel een hubje mee, zodat je ook 'ouderwetse' usb-a-apparaten en externe schermen kunt aansluiten. Het liefst hadden we nog een sd-kaartlezer gezien, maar zoals bij veel ultrabooks tegenwoordig is die lezer ook op de B9440U achterwege gelaten.

Het toetsenbord van de B9440U bestaat uit toetsen met een vlakke bovenkant. Ze hebben relatief gezien veel travel en een goede feedback. Daarnaast zijn de toetsen voorzien van achtergrondverlichting, die in vier niveaus is in te stellen. Rechtsboven het toetsenbord zit een vingerafdrukscanner, waarmee je snel kunt inloggen bij software die dat ondersteunt. De touchpad tot slot heeft een vrij glad oppervlak, dat multitouchbewegingen goed herkent. De muisknop, onder de touchpad, geeft een kort, maar duidelijk klikje bij het indrukken.