LG heeft een Android-telefoon aangekondigd met de grootste accu die de fabrikant tot nu toe in een telefoon stopte. De X power2 is een low-end-toestel met een accu van 4500mAh, groter dan de 4100mAh van de X power van vorig jaar.

Volgens LG is de X power2 bedoeld voor gebruikers die grote accu's en schermen willen. De X power2 heeft een 5,5"-lcd met een resolutie van 1280x720 pixels. De smartphone met Android 7.0 is bovendien groot voor zijn schermformaat. Met 15,4x7,8cm is hij ongeveer even groot als de iPhone 7 Plus, een 5,5"-smartphone met eveneens enorme bezels.

De accu kan snel opladen en na een uur is de telefoon vanaf leeg weer half vol, zo meldt de Zuid-Koreaanse hardwaremaker. LG meldt over de soc alleen dat het een octacore is met een kloksnelheid van 1,5GHz. Vermoedelijk gaat het om een MediaTek MT6752M, een soc die LG eerder gebruikte voor goedkopere modellen. Die heeft acht Cortex A53-kernen, bijgestaan door een Mali-T760MP2-gpu van ARM. De fabrikant prikt daar 1,5GB of 2GB aan lpddr3-geheugen bij. De opslag is 16GB.

De telefoon komt eind maart eerst uit in Latijns-Amerika en zal later een release krijgen in onder meer Europa. De voorganger X power kwam vorig jaar ook uit in de Benelux. LG maakt nog niets bekend over de prijs van de X power2. De X power kreeg een prijs mee van rond 200 euro.