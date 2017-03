Door Julian Huijbregts, donderdag 9 maart 2017 08:28, 10 reacties • Feedback

Stoic Studio heeft met zijn crowdfundingcampagne op Kickstarter ruim 400.000 dollar opgehaald om The Banner Saga 3 te kunnen maken. Daarmee zijn de ook de meeste stretch goals behaald. De game krijgt daardoor een Survival Modus en 'Eternal Arena'.

De Eternal Arena is een nieuwe gamemodus waarin vechttechnieken uitgeprobeerd kunnen worden in quick-play challenges. Het is een sandbox-achtige modus waarin de gameplayregels kunnen worden aangepast. In deze Eternal Arena zullen wekelijks tournaments worden georganiseerd. Deze modus komt samen met de Survival Modus op een later moment naar The Banner Saga 3, nadat het spel is uitgekomen. Beide opties waren stretch goals in de campagne. Een laatste doel, voor het maken van een stripserie, is niet behaald.

In de eerste week van de veertig dagen durende campagne werd het streefbedrag van 200.000 dollar bereikt. De statistieken die Stoic Studio laat zien tonen ook nog een piek aan het einde van de campagne. In totaal hebben 8086 mensen geld toegezegd. De meeste backers gingen voor de optie van 20 dollar, waarmee ze ook direct toegang kregen tot de eerste twee delen van de game die al uitgebracht zijn.

Stoic Studio zegt het geld te gaan gebruiken om de de productie en ontwikkeling van de game te verbeteren. Hoewel op de pagina 'december 2018' wordt genoemd als geschat levermoment, wijst de ontwikkelaar erop dat dit niet betekent dat The Banner Saga 3 ook dan uitkomt. De releasedatum van de game wordt later bekendgemaakt.

Ook voor het eerste deel werd in 2012 geld ingezameld via Kickstarter. Toen werd er ruim 700.000 dollar opgehaald. Het tweede deel werd gemaakt met opbrengsten uit de eerste game, maar daar kregen de ontwikkelaars spijt van. De studio kwam krap bij kas te zitten en er was weinig aandacht voor de community. Daarom keerden de bedenkers voor het derde en laatste deel terug naar Kickstarter.