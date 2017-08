OM stapt naar gerechtshof om duidelijkheid over smartphonegebruik in de auto

Het Openbaar Ministerie stapt naar het gerechtshof om duidelijkheid te krijgen omtrent wat er wel en niet mag bij smartphonegebruik in de auto. Eerder oordeelde een rechter dat er geen verschil is tussen het vasthouden van een mobiele telefoon en het bedienen in een houder.

Ernst Koelman van het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie heeft in een gesprek met NU.nl te kennen gegeven dat het nu niet duidelijk is wat er precies valt onder het vasthouden van een smartphone. Dat komt omdat een Nederlandse rechtbank heeft bepaald dat het bedienen van een telefoon in de auto, terwijl deze in een telefoonhouder op het dashboard is geplaatst, onder de definitie van het vasthouden van een telefoon valt. Daarom is ook deze handeling verboden en kunnen er boetes voor worden opgelegd.

Voor het OM is het echter niet duidelijk onder welke omstandigheden er wel en niet een boete opgelegd kan worden voor het vasthouden van een mobiele telefoon of smartphone. Daarom moet het gerechtshof zich buigen over de zaak, om zo meer duidelijkheid te verschaffen over wat er wel en niet onder 'vasthouden' wordt verstaan.

Koelman liet tevens weten dat de eerdere uitspraak van de rechter niet meteen zal leiden tot een verandering in beleid van de politie. Wel is het mogelijk dat de politie boetes gaat uitdelen zodra het gerechtshof de uitspraak van de lagere rechtbank bevestigt.

De zaak kwam aan het rollen nadat een bestuurder een boete van 239 euro kreeg opgelegd omdat hij zijn telefoon bediende terwijl deze in een houder zat. Dit werd opgemerkt door een agent vanuit een dienstvoertuig van de politie. De officier van justitie vond dat dit voldeed aan het begrip 'vasthouden'. De bestuurder zou hierdoor zijn afgeleid en zou de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht, en dat werd dus door de rechter bevestigd.