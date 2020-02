Netflix 'wacht op reactie NPO' op voorstel voor maken Nederlandse series

Netflix zegt te wachten op een reactie van de Nederlandse Publieke Omroep over een voorstel om samen vijf series te maken. NPO zei vorige maand nog open te staan voor samenwerkingen met streamingdiensten.

Netflix heeft volgens directeur publieksbeleid Janneke Sloëtjes een voorstel gedaan over voorwaarden om die series te gaan maken met NPO, maar er is nog geen antwoord. Die Nederlandse series zouden vervolgens ook op Netflix moeten gaan komen.

Sloëtjes sprak over de samenwerking met NPO in een gesprek met een Kamercommissie over een investeringsverplichting voor streamingdiensten; volgens die regel zou Netflix een bepaald percentage van zijn omzet uit de Nederlandse markt moeten gebruiken om Nederlandse films of series te laten produceren. Daar is Netflix niet op tegen, zo bleek uit het gesprek. Sloëtjes vond het voorgestelde percentage, 6 procent, wel te hoog. Bij het gesprek waren ook mensen van KPN en VodafoneZiggo aanwezig.

Netflix heeft volgens Sloëtjes in Nederland 'meer dan twee miljoen' abonnees, die elk volgens haar 'elf euro' per maand betalen. Dat komt jaarlijks neer op meer dan een kwart miljard euro omzet uit de Nederlandse markt. Met een percentage van 6 procent zou het te investeren bedrag uitkomen rond 15 miljoen euro.