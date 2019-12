Benchmarks tonen prestatiewinst Qualcomm Snapdragon 865

Verschillende sites hebben de eerste benchmarkresultaten gepubliceerd van de Qualcomm Snapdragon 865, de soc die in veel high-end smartphones van 2020 verschijnt. De prestaties zijn afgaande op de tests weer een stap vooruit ten opzichte van de voorgangers.

Media die aanwezig waren bij de onthulling van de Snapdragon 865, begin december in Hawaii, mochten maandag de eerste prestatietests van de soc publiceren die ze konden draaien op referentietoestellen. De resultaten vormen een eerste indicatie; de uiteindelijke resultaten kunnen volgend jaar wat hoger of lager uitvallen door respectievelijk optimalisaties of conservatieve prestatie-instellingen van fabrikanten.

Hardware Info komt op een prestatiewinst ten opzichte van de Snapdragon 855 van 33 procent in de Work 2.0-test van PCMark, met onderliggende scores die variëren van zo'n 10 tot 76 procent. Tegenover de Snapdragon 855+ is de prestatiewinst 18,3 procent. Vooral bij werklasten met piekbelasting is er snelheidswinst, bij sustained workloads zoals videobewerking is dat minder, waarschijnlijk door throttling. Bij GFXBench is de winst van de 865 tegenover de 855 en 855+ achtereenvolgens 22,6 en 8,2 procent. Computerbase hield een throttletest voor de gpu bij GFXBench waarbij de 865 blijvend 88fps neerzette.

Bij AnandTech scoort de Kirin 990 van de Mate 30 Pro hoger ten opzichte van de Snapdragon 865 op standaardinstellingen. Op de agressieve Performance-instelling scoort de 865 wel een stuk beter, al zal die instelling niet door veel fabrikanten geïmplementeerd worden. Bij deze instelling gaat de chipset sneller naar zijn maximale kloksnelheden en zijn de zuinige cores ook hoger geklokt dan bij de standaardinstelling. AnandTech tekent verder aan dat de gpu van de soc weliswaar krachtiger is geworden, maar dat Apple het met zijn A12 en A13 beter doet wat prestaties per watt betreft.

Qualcomm kondigde de Snapdragon 865 begin december aan. De soc heeft acht Kryo 585-cores die zijn geklokt op maximaal 2,84GHz en die zijn gebaseerd op het Cortex-A77-ontwerp van Arm. De gpu betreft de Adreno 650. De komende high-end Snapdragon kan onder andere met maximaal 16GB lpddr5-geheugen gecombineerd worden en 4k-video's met 120fps vastleggen. De processor kan schermen met qhd+-resolutie op 144Hz aansturen.