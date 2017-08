Onderzoekers maken tool om perspectief van tele- en groothoeklens te combineren

Wetenschappers van de Universiteit van Santa Barbara en Nvidia-onderzoekers hebben een nieuwe tool ontwikkeld waarmee fotografen de compositie van een foto in real-time aan kunnen passen, waarbij een groothoekperspectief kan worden gecombineerd met het perspectief van een telezoom.

De tool die de onderzoekers hebben ontwikkeld, heet Computational Zoom. Het systeem stelt fotografen in staat om een compositie te maken waarbij het gevoel van diepte kan worden gecontroleerd, de relatieve grootte van de verschillende objecten kan worden bepaald en de perspectieven van waaruit de objecten zijn gefotografeerd kunnen worden aangepast.

Computational Zoom speelt in op het probleem dat het bijvoorbeeld bij een enkele groothoekfoto lastig is om de gehele achtergrond en de objecten en subjecten op de voorgrond in beeld te krijgen, zonder dat er bij korte brandpuntsafstanden vervorming optreedt. Een subject op de voorgrond kan zich dichterbij de fotograaf positioneren om groot genoeg op de foto te komen, maar door perspectiefvervorming en mogelijke lensvervorming kan de persoon wat betreft relatieve afmetingen afwijkend op de foto overkomen. Daarvan zou geen sprake zijn als een groter brandpuntafstand zou zijn gebruikt van een grotere afstand, maar dan valt een deel van de achtergrond weg.

De tool Computational Zoom speelt hierop in via een proces van drie stappen. Allereerst moet de fotograaf een aantal foto's nemen van dezelfde scène, waarbij de camera steeds dichterbij wordt geplaatst, zonder de brandpuntsafstand te veranderen. De tool gebruikt dan een stack van de gemaakte foto's en een algoritme om de positie van de camera en de oriëntatie voor elk shot in te schatten. Vervolgens wordt er een 3d-reconstructie toegepast om de diepte-informatie in te schatten. Tot slot wordt al deze informatie verwerkt in een interface, waarmee gebruikers allerlei elementen uit de scène vanuit verschillende perspectieven met elkaar kunnen combineren.

De onderzoekers hopen dat hun systeem uiteindelijk als een plugin wordt geïntegreerd in bestaande fotobewerkingsprogramma's. Ze hebben hun onderzoek gepubliceerd onder de titel Computational Zoom: A Framework for Post-Capture Image Composition; de paper is gepresenteerd tijdens de Siggraph 2017-conferentie voor computergraphics en interactieve technieken.