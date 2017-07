Warner Music koopt app voor concertaanbevelingen SongKick

Warner Music heeft SongKick overgenomen, een applicatie die zijn gebruikers aanbevelingen geeft voor concerten en festivals. Die aanbevelingen doet de applicatie op basis van de luistervoorkeuren van de gebruiker. Onduidelijk is nog wat Warner Music met de software wil doen.

In een persbericht heeft Warner Music de overname bevestigd. De software voor het aanbevelen van concerten, festivals en andere live events komt per direct in handen van het muzieklabel, die daarbij niet vertelde wat precies het doel van de overname is. Ook het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. Als onderdeel van de deal worden een aantal werknemers van SongKick ondergebracht bij Warner Music.

SongKick houdt bij waar de gebruiker naar luistert en heeft daarbij onder meer ondersteuning voor Spotify, Soundcloud en Shazam. Vooralsnog blijft deze dienst gewoon bestaan en kan het onafhankelijk opereren als een dochterbedrijf van Warner Music. Volgens recente gegevens zou SongKick ongeveer 15 miljoen bezoekers per maand hebben.

Ook heeft SongKick een tak voor het verkopen van concert- en festivaltickets. Dit onderdeel komt niet in handen van Warner Music. Onduidelijk is nog hoe SongKick zijn activiteiten op zal gaan splitsen. De kaartverkooptak is ook onderdeel van een aantal rechtszaken die zijn aangespannen door andere ticketverkopers, en mogelijk heeft dat Warner Music ervan weerhouden om het gehele bedrijf over te nemen.