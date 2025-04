TCL Nxtpaper 3.0-schermen betast en bekeken

TCL nam niet alleen een gigantische televisie mee naar de CES, ook toonde het de derde generatie van zijn Nxtpaper-schermtechnologie voor smartphones en tablets. Nxtpaper is een type lcd dat - de naam verklapt het al - enigszins op papier lijkt, doordat het extreem mat is afgewerkt. Een beetje zoals Samsungs The Frame-tv, maar dan voor mobiele apparaten. Volgens TCL gaat het om meer dan enkel een antireflectieve laag bovenop, maar is de hele displaystack aangepast om dit effect te bereiken. Daarnaast moeten deze schermen minder blauw licht uitstralen dan normale lcd's. Het resultaat is een scherm dat dankzij het rustigere beeld fijner moet zijn om naar te kijken.

De vorige generaties van Nxtpaper hadden last van flikkerend beeld, vooral bij lage helderheden, en konden niet de hoge refreshrates halen die tegenwoordig gangbaar zijn bij mobiele apparaten. Dat is met deze derde generatie opgelost zegt TCL en ik kon ook geen gekke dingen waarnemen bij het dimmen van de displays. Ook de helderheid is flink opgekrikt; een tijd terug hadden we de Nxtpaper 10S in ons testlab en bij onze metingen kwam die ternauwernood boven de 100cd/m² uit. Deze nieuwe generatie schermen moet 500cd/m² kunnen aantikken, een enorme verbetering dus.

TCL toont op de CES twee nieuwe apparaten die met deze schermen zijn uitgerust: de TCL 40-telefoon en de Nxtpaper Pro 14-tablet. Toen ik die tablet voor het eerst vastpakte, leek het wel een dummy waar een printje van de Android-interface was opgeplakt, zo overtuigend was het effect. Dat werd nog eens versterkt toen ik het touchscreen aanraakte; de bovenste laag van de lcd voelt een beetje aan als papier. Vergeleken met een normaal touchscreen voel je een heel fijne textuur, maar tegelijk ook minder weerstand. Het is lastig te omschrijven, maar onder de streep is het in ieder geval prettig om mee te werken. Wat ook opvalt, is dat vingerafdrukken veel minder zichtbaar zijn dan op een regulier scherm.

Behalve heel mat is het scherm ook nauwelijks reflectief. TCL had een demo van een Nxtpaper-display naast een normaal scherm, met daarboven een ledstrip. Die zag je enorm duidelijk gereflecteerd in het reguliere scherm, maar bij de Nxtpaper-display werd de reflectie uitgesmeerd tot een subtiele lichtvlek. De apparaten gebruiken verder een rgb-sensor om de kleurtemperatuur van het omgevingslicht te meten, zodat het beeld zich daaraan kan aanpassen.

TCL heeft in zijn Android-versie een optie ingebakken die de displays nog meer op papier laat lijken. Je kunt hierbij kiezen voor een complete zwart-witmodus of een variant met sterk gedesatureerde kleuren. Een soort e-readermodus. Op dit moment doet dat vrij weinig voor de accuduur, want de verversingsfrequentie blijft gewoon op 120Hz ingesteld. TCL geeft echter aan te werken aan verdere optimalisatie van deze stand, met bijvoorbeeld een veel lagere refreshrate, zodat er ook daadwerkelijk winst in accuduur te behalen valt.

Een scherm dat beter af te lezen is en fijner aanvoelt: waar zit het addertje? In het contrast: de glanzende afwerking van een normaal scherm maakt dat kleuren veel intenser overkomen. Ik had daarom verwacht dat vooral video op dit type scherm er matig uit zou zien, maar zo groot was het verschil in de praktijk ook weer niet. Je ziet het vooral goed als je twee schermen naast elkaar bekijkt; zodra je een minuutje video hebt gekeken, ben je veel meer bezig met de inhoud dan met de hoeveelheid contrast. Een ander minpunt is dat hoewel reflecties minder sterk zijn, die uitgesmeerde reflectie tot nog meer contrastverlies leidt, waardoor je een witte waas over het scherm krijgt.

Wat voor de meesten het grootste probleem zal zijn, is dat TCL alleen maar low-end apparaten maakt. De duurste TCL-telefoon in de Pricewatch kost iets meer dan 300 euro en het gros zit onder 200 euro. De TCL 40 die het bedrijf op de CES liet zien, heeft een adviesprijs van 180 dollar. Daar is natuurlijk niets mis mee, genoeg mensen die niet veel geld willen uitgeven aan een telefoon of tablet, maar de meeste tweakers zullen in een hoger prijssegment shoppen en daar is Nxtpaper gewoon geen optie. Op de vraag of TCL plannen heeft om deze technologie aan andere fabrikanten te leveren, die er wellicht wel wat luxere modellen mee kunnen maken, kregen we een duidelijk 'nee' te horen.

Dat is jammer, want de technologie heeft echt duidelijke voordelen boven de oledschermen die we tegenwoordig in bijna elke smartphone zien en het is als consument altijd fijn als je iets te kiezen hebt. We hopen dan ook dat TCL zijn keuze om de panelen aan derden te verkopen heroverweegt. Dat doet het al met zijn normale (mini)leddisplays voor tv's en monitors, dus ijdele hoop is dat niet.