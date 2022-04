Onderzoekers maken zuinige luidspreker van 120 micrometer dikte

Onderzoekers van MIT hebben een zeer zuinige luidspreker met de dikte van een velletje papier ontwikkeld. De werking berust op minuscule bobbeltjes op een plastic en een piëzo-elektrische laag. Het materiaal is eenvoudig en goedkoop te produceren, volgens de makers.

De door MIT ontwikkelde luidspreker weegt 2 gram en heeft een dikte van 120 micrometer. De gevoeligheid van de luidspreker bedraagt bij een spanning van 25 volt 86dB op een afstand van 30 centimeter, ongeacht het oppervlak waar deze op aangebracht is. Het velletje heeft slechts 100 milliwatt aan vermogen per vierkante meter oppervlak nodig voor zijn werking.

De speakers zijn onder andere voor mobiele apparaten te gebruiken, denken de onderzoekers. Daarnaast denken ze aan toepassingen voor de entertainmentindustrie, om gebruikers te kunnen onderdompelen in ruimtelijk geluid door grote oppervlakken als luidspreker te laten dienen. Ook noemen ze toepassingen voor noisecancellation, waarbij dunne flexibele luidsprekers voor antigeluid gebruikt kunnen worden door hinderlijke geluiden op te heffen met een weergave in tegengestelde fase.

Het produceren van grote oppervlakken zou geen probleem zijn en dit zou ook goedkoop kunnen, stellen de onderzoekers. Ze gebruiken een laser om kleine gaatjes in het laagje plastic te maken. Aan de achterkant plaatsen ze een laagje piëzo-elektrisch materiaal. Door warmte aan te brengen, werkt het piëzo-elektrische materiaal zich door de gaatjes en vormt bobbeltjes aan de andere kant. Die bobbeltjes steken 15 micrometer uit en kunnen een halve micrometer omhoog en omlaag vibreren om geluid voort te brengen. De onderzoekers konden eenvoudig de optimale structuur testen door kleinere of grotere gaatjes in het plastic aan te brengen en zo bobbeltjes van verschillende grootte te verkrijgen.

De onderzoekers publiceerden hun werk in EEE Transactions of Industrial Electronics onder de titel An Ultra-Thin Flexible Loudspeaker Based on a Piezoelectric Micro-Dome Array.