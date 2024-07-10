Beheerder van IPTVpremium haalt iptv-dienst offline na sommatie Brein

De illegale iptv-dienst IPTVpremium is door de beheerder offline gehaald, nadat hij een sommatie kreeg van Stichting Brein. Klanten van de dienst zijn hun geld en toegang kwijt. De beheerder heeft daarnaast een schikkingsbedrag betaald, waarvan de hoogte onbekend is.

Waarschuwing Brein IPTVpremium
De waarschuwing die IPTVpremium-
gebruikers kregen.

Klanten kregen een waarschuwing via WhatsApp, schrijft Stichting Brein. In deze waarschuwing schrijven de beheerder en Brein dat de verkoop en gebruik van iptv-diensten als IPTVpremium in strijd zijn met de Auteurswet. Brein werkte voor het onderzoek samen met anti-cybercrimeorganisatie Irdeto, die hielp met het identificeren van de anonieme beheerder achter de dienst. Die beheerder heeft ook een onthoudingsverklaring getekend met een boetebeding van 7500 euro per dag of inbreuk. Brein meldt niet hoeveel gebruikers IPTVpremium had.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 10-07-2024 11:29 383

10-07-2024 • 11:29

383

Lees meer

Europese politiediensten halen iptv-dienst met 22 miljoen gebruikers offline
Europese politiediensten halen iptv-dienst met 22 miljoen gebruikers offline Nieuws van 27 november 2024
Odido moet toegang tot torrentsite TorrentGalaxy van de rechter blokkeren
Odido moet toegang tot torrentsite TorrentGalaxy van de rechter blokkeren Nieuws van 14 november 2024
Brein-voorman Tim Kuik gaat volgende maand met pensioen
Brein-voorman Tim Kuik gaat volgende maand met pensioen Nieuws van 18 april 2024
Nederlandse providers moeten grote illegale e-bookdownloadplatforms blokkeren
Nederlandse providers moeten grote illegale e-bookdownloadplatforms blokkeren Nieuws van 25 maart 2024
Nederlandse providers moeten 2 streamingdiensten blokkeren na Brein-rechtszaak
Nederlandse providers moeten 2 streamingdiensten blokkeren na Brein-rechtszaak Nieuws van 30 mei 2023
Ziggo moet van gerechtshof toch waarschuwingsbrief van Brein naar klant sturen
Ziggo moet van gerechtshof toch waarschuwingsbrief van Brein naar klant sturen Nieuws van 2 mei 2023
Stichting Brein liet 449 illegale websites en diensten offline halen in 2022
Stichting Brein liet 449 illegale websites en diensten offline halen in 2022 Nieuws van 20 maart 2023
Usenetprovider NSE droeg niet bij aan copyrightinbreuken en wint zaak van Brein
Usenetprovider NSE droeg niet bij aan copyrightinbreuken en wint zaak van Brein Nieuws van 27 januari 2023
Meer producten en artikelen
Politiek en recht Auteursrecht Brein Cybercrime Illegaal Iptv

Reacties (371)

-Moderatie-faq
371
355
83
4
0
225
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
ThanosReXXX 10 juli 2024 12:21
Enerzijds logisch dat men moet beseffen dat dit illegaal als de pest is. Je kan nu eenmaal niet voor pak hem beet €100 - €150 per jaar alle streamingdiensten en commerciële TV zenders in een enkel kastje krijgen, dus dat moet ieder logisch nadenkend mens toch wel kunnen begrijpen, lijkt me.

Aan de andere kant blijf ik me er altijd over verbazen hoe zenuwachtig mensen worden van kukeltje Kuik en zijn zielige firma BREIN. Zij kunnen wettelijk gezien namelijk helemaal niemand sommeren iets te doen, ze kunnen hoogstens een waarschuwing of verzoek namens iets of iemand sturen, maar op eigen kracht zonder een grote partij achter hen zijn ze volledig verwaarloosbaar omdat ze geen uitvoerende gerechtelijke zeggenschap hebben.

En wat zij doen, al jarenlang, is ook nog eens water naar de zee dragen. Het is symptoombestrijding in plaats van luisteren naar de markt en een goed alternatief bieden. Ze werken zoals bekend in opdracht van meerdere grote media aanbieders, waaronder bijv. ook die specifieke tak van Sony, en die industrie zit muurvast qua hoe zij opereren en hun doelgroepen benaderen/bedienen.

De voornaamste reden dat er altijd wel een vorm van illegaal downloaden en/of streamen zal blijven bestaan is het beperkende van de huidige platformen; de content is gigantisch versplinterd, en lang niet alles is voor iedereen even interessant, dus om je voor die ene serie of film die jou per aanbieder interesseert nu op meerdere streamingdiensten te moeten abonneren, is buiten dat het dan relatief gezien te duur wordt, ook nog eens extreem anti-klantvriendelijk.

Nu zal een video-alternatief van Spotify of iets dergelijks ongetwijfeld een stuk moeilijker te realiseren zijn dan met muziek, maar ik persoonlijk ben er van overtuigd dat het wel moet kunnen en dat mensen dan wèl bereid zijn om meer te betalen, als ze ook echt toegang zouden krijgen tot het grootste gedeelte van al die content van die verschillende aanbieders.

Maar in de praktijk doet men helaas helemaal niets met deze wens van de doelgroep. Er wordt niet eens overwogen om naar een mogelijke oplossing te kijken, dus blijven we maar in hetzelfde rondje doorlopen. En BREIN gaat ook wel door, zolang ze door de Oost-Indisch dove en stekeblinde media industrie gesponsord worden...

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 13:32]

smiba @ThanosReXXX10 juli 2024 12:45
Aan de andere kant blijf ik me er altijd over verbazen hoe zenuwachtig mensen worden van kukeltje Kuik en zijn zielige firma BREIN. Zij kunnen wettelijk gezien namelijk helemaal niemand sommeren iets te doen, ze kunnen hoogstens een waarschuwing of verzoek namens iets of iemand sturen, maar op eigen kracht zonder een grote partij achter hen zijn ze volledig verwaarloosbaar omdat ze geen uitvoerende gerechtelijke zeggenschap hebben.
Als iemand die wel eens aan de kant van een telefoontje van BREIN heeft gezeten, ze vertellen indirect gewoon tegen je dat ze je aan gaan klagen en niet bang zijn om het zo lang uit te rekken tot je financieel geruïneerd bent. Natuurlijk niet in die woorden, maar als je een beetje tussen de lijntjes kan lezen is dat wel hoe het gaat

Of ze nou gelijk krijgen of niet (in mijn geval ben ik van mening dat ik gewoon in mijn recht stond), je bent er zo veel tijd aan kwijt dat het onbegonnen werk is. Grote corporaties tegen de kleine burger

[Reactie gewijzigd door smiba op 22 juli 2024 13:32]

ThanosReXXX @smiba10 juli 2024 13:11
Ja, dat is het ook, en dat is ook waarom net als jij waarschijnlijk, ook in dit geval mensen kiezen voor de gemakkelijke weg, omdat ze ook geen zin hebben in gedoe. Dat geldt soms zelfs voor dingen waarbij je potentieel wel zou kunnen winnen; afhankelijk van de tijd en moeite die men erin moet steken is lang niet iedereen bereid dit te doen, al ligt het natuurlijk wel aan het onderwerp, maar ik denk dat in dit geval het onderwerp niet zo zwaar weegt... ;)
Dennism
@ThanosReXXX10 juli 2024 12:41
Aan de andere kant blijf ik me er altijd over verbazen hoe zenuwachtig mensen worden van kukeltje Kuik en zijn zielige firma BREIN. Zij kunnen wettelijk gezien namelijk helemaal niemand sommeren iets te doen, ze kunnen hoogstens een waarschuwing of verzoek namens iets of iemand sturen, maar op eigen kracht zonder een grote partij achter hen zijn ze volledig verwaarloosbaar omdat ze geen uitvoerende gerechtelijke zeggenschap hebben.
Dat klopt natuurlijk niet geheel, Brein kan prima natuurlijke personen of zakelijke entiteiten sommeren te stoppen met inbreuk te maken, en bijvoorbeeld te proberen te schikken met partijen die vermoed worden auteursrechten te schenden en inbreuk te maken op de rechten van de partijen die Brein vertegenwoordigd zodat het niet tot een juridische traject komt eindigend in de rechtbank. Brein heeft echter inderdaad geen speciale wettelijke opsporingsbevoegdheden, en mocht een partij dus niet voldoen aan een sommatie of niet instemmen met een schikking kan Brein op zo'n moment niets anders dan enerzijds aangifte doen (als ze het strafrechtelijke pad willen bewandelen) en / of anderzijds naar de civiele rechter stappen (de civiele route is immers de route die onze beleidsbepalers prefereren voor bij inbreuk op dit soort rechten, tenzij er een gevaar is voor bijvoorbeeld de volksgezondheid, denk aan namaak medicijnen bijvoorbeeld).

Dat de meeste vermeend inbreukmakers zo'n juridisch traject niet zien zitten en kiezen voor stoppen al dan niet met een schikking zegt natuurlijk ook al genoeg over hoe sterk zij hun eigen kansen inschatten en kijkende naar het juridische trackrecord van Brein lijkt dat mogelijk ook wel terecht, ze verliezen wel eens, maar het overgrote deel van de zaken die tot een uitspraak komt lijken ze te winnen voor zover ik kan nagaan.
En wat zij doen, al jarenlang, is ook nog eens water naar de zee dragen. Het is symptoombestrijding in plaats van luisteren naar de markt en een goed alternatief bieden. Ze werken zoals bekend in opdracht van meerdere grote media aanbieders, waaronder ook Sony, en die industrie zit muurvast qua hoe zij hun doelgroepen benaderen.
Dat klopt natuurlijk deels wel, Brein is de spreekwoordelijke waakhond van de bij hun aangesloten partijen die zich verenigd hebben in Stichting Brein: https://stichtingbrein.nl/aangeslotenen/

Brein is er niet om marktonderzoek te doen naar alternatieven, deze alternatieven te ontwikkelen en op de markt te zetten, daar hebben die aangesloten partijen weer andere partijen voor. Zoiets kan je dus ook niet verwachten van Brein, het past simpelweg niet in de missie en het mandaat dat ze hebben.

Brein is er enkel voor om in Nederland auteursrechtinbreuk aan te pakken, zodat de rechtspositie van haar aangeslotenen niet verzwakt.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 13:32]

ThanosReXXX @Dennism10 juli 2024 13:08
Ik zeg ook niet dat BREIN de oplossing moet brengen of bedenken, maar wel de industrie die hen sponsort om hun speur- en sommatiewerk te doen. En sowieso verwacht ik in deze van BREIN bar weinig initiatief, want die bestaan per slot van rekening bij de gratie van al die sponsoren.

Maar wat ik verder over hen zei, klopt wel degelijk, omdat ze alleen namens een partij kunnen sommeren. Een eis die uitsluitend door hen op eigen titel gedaan zou worden, kan je in principe volledig negeren, omdat hun enige feitelijke "macht" is dat ze dit kunnen doorschuiven richting een civiele/gerechtelijke zaak, maar zelf kunnen ze niets doen.

Overigens hebben ze zat zaken verloren, en al is dat misschien qua aantal minder dan die ze er gewonnen hebben, bij diegenen die ze verloren hebben zitten meer grote zaken, want die gingen in de meeste gevallen om de futiele pogingen van BREIN om internet providers te dwingen hun klantgegevens vrij te geven, en daar is hier in Nederland nog altijd geen precedent voor, tenzij je bijvoorbeeld van heel extreme dingen wordt verdacht, maar buiten dat is geen enkele provider verplicht die gegevens met wie dan ook te delen, laat staan met een media-marionet als BREIN.
kuurtjes @Dennism11 juli 2024 12:05
Wat doet BREIN met het geld van de schikkingen? Ik dacht altijd dat BREIN geld probeert te krijgen en als dat niet lukt ze dan de uitgevers contacteren en bewijs leveren.
Dennism
@kuurtjes11 juli 2024 12:13
Dat geeft Brein zelf aan op hun website:
BREIN vertegenwoordigt en wordt betaald door de rechthebbenden. Die hebben afgesproken dat als BREIN geld int uit boetes, dwangsommen, schikkingen of schadevergoedingen, dit afgetrokken wordt van de bijdragen die de rechthebbenden betalen. Zo komt het alle aangeslotenen ten goede.
Kort gezegd, het wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering zodat de aangeslotenen uiteindelijk minder kosten hebben.
sovereignthrone @ThanosReXXX10 juli 2024 12:39
Brein doet volgensmij vooral heel stoer tegen gebruikers (je hebt film X gedownload, betaal Y schadevergoeding). Maar als aanbieder van een dienst / admin van een torrent site / groot uploader loop je denk ik wel het risico dat ze daadwerkelijk een rechtzaak aanspannen?
ThanosReXXX @sovereignthrone10 juli 2024 13:34
Ja, dat klopt. Als aanbieder ben je wel een doel van dit soort organisaties. Maar kijk nu eens naar hoe het gaat met bijvoorbeeld torrent sites: waar er eentje gesloten wordt, komen er tien voor terug, en zelfs een afsplitsing van The Pirate Bay bestaat nog steeds, terwijl BREIN al jarenlang pronkt met het zogenaamde "gewonnen" gevecht tegen dit platform.

Er zijn gewoon teveel van dat soort sites, en ook teveel die ver buiten de jurisdictie van Nederlandse rechtspraak vallen, om er iets aan te kunnen doen, behalve dan lokale providers verplichten ze te blokkeren, maar ook dat is voor de gemiddelde ervaren downloader geen enkel probleem, natuurlijk.
bytemaster460 @ThanosReXXX10 juli 2024 20:18
Maar kijk nu eens naar hoe het gaat met bijvoorbeeld torrent sites: waar er eentje gesloten wordt, komen er tien voor terug,
Dat wordt altijd geroepen maar klopt helemaal niet. Wanneer een grote site gesloten wordt komen er inderdaad opportunisten die meteen een nieuwe site openen maar binnen enkele dagen of weken zijn die ook weer verdwenen omdat ze niet kunnen leveren wat die grote site leverde. Tien jaar geleden ging het met torrents allemaal veel gemakkelijker dan nu.
ThanosReXXX @bytemaster46011 juli 2024 08:57
Valt echt reuze mee, maar je moet wel in contact blijven en/of op de hoogte blijven van de communities en waar ze heen verhuizen. Ik gebruik daar onder andere de informatie site TorrentFreak voor.

En ja, er zijn een paar hele grote weg, maar ondanks dat het waar is dat veel van die kleinere, zoals jij het noemt "opportunisten" ook weer redelijk snel verdwijnen, is het ook waar dat het toch nog blijft bestaan, in welke vorm dan ook, en dat was mijn voornaamste punt. Waar een wil is, is een weg, zeg maar.

Voor mij was na The Pirate Bay de voornaamste bron altijd RarBG (die overigens weer gewoon in de lucht is as we speak, na een klein jaar offline te zijn geweest) en daarnaast zijn er nog een paar vergelijkbare sites, die allemaal in artikelen op TorrentFreak genoemd worden.

Dus kortom: als je weet waar je moet zoeken, is het nog net zo makkelijk als vroeger.

EDIT:
Check de artikelen hier en hier maar eens.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 13:32]

centr1no @ThanosReXXX11 juli 2024 12:41
RARBG is helemaal niet terug.
Wat nu RARBG heet en er ook zo uit ziet is gewoon een torrent website net als alle anderen.
Dat zal voor de gemiddelde downloader niets uitmaken maar de RaRBG community is er niet meer en wordt gemist.
ThanosReXXX @centr1no11 juli 2024 12:51
De community eromheen niet, maar wat ik wel heb gecheckt is dat ze op die site de volledige catalogus aan downloads helemaal terug t/m 2014 aanbieden. En de links werken gewoon, dus al is het misschien niet het originele team zelf, het is op zijn allerminst een team dat wel zo goed als de hele catalogus van RarBG heeft overgenomen, en ook weer nieuwe content aanbiedt.

Het enige dat dus inderdaad ontbreekt is het forum en de nieuwspagina, maar die gebruikte ik beiden toch nooit, dus mij is het om het even. Het downloaden werkt gewoon, en daar gaat het uiteindelijk om, niet om het gezellig op een forum zitten chatten over je downloads... ;)

EDIT:
Heb er n.a.v. jouw reactie toch even onderzoek naar gedaan, en je hebt inderdaad gelijk. Het is een knock-off website, die blijkbaar ook al eerder bestond toen RarBG in het verleden ook al eens problemen had. Wat dan wel weer interessant is dat er in het artikel op TorrentFreak dat over deze nep site gaat, wel een link wordt gegeven naar de volledige backlog aan titels van de originele RarBG site, dus blijkbaar heeft iemand die wel weten te redden.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 13:32]

centr1no @ThanosReXXX12 juli 2024 12:21
de volledige backlog aan titels van de originele RarBG site
Klopt.
Iemand heeft inderdaad de hele bibliotheek van magnet-links gesaved en gedeeld.
Want het zou wel heel erg zonde zijn als alles wat opgebouwd was in één klap zou verdwijnen.
Het enige dat dus inderdaad ontbreekt is het forum en de nieuwspagina
Niet helemaal. Er is een reden waarom RaRBG geworden is wat het was.
De site liet geen uploads van gebruikers toe en stond bekend om de kwaliteit van de content waar de meeste andere torrent-sites overspoeld werden met bullshit uploads die getraceerd worden.
ThanosReXXX @centr1no15 juli 2024 09:36
Dat tweede gedeelte waar je op reageerde was eigenlijk al niet meer van toepassing, gezien mijn edit.
Daardoor werd eigenlijk alles wat ik daarvoor zei al overbodig. ;)
bytemaster460 @ThanosReXXX11 juli 2024 20:06
Die nieuwe sites zijn vooral bekend onder een hele kleine groep downloaders. We moeten oppassen met denken dat het Tweakerspubliek gelijk is aan de rest van de wereld. Het grootste deel van de mensen haakt gewoon af als TPB or RARBG niet meer beschikbaar is.
ThanosReXXX @bytemaster46015 juli 2024 09:34
Klopt. Maar dat zijn zeg maar de "dagjesmensen", de doorsnee Nederlander zoals tante Bep en ome Klaas die van hun neefje geleerd hebben hoe ze een film moeten downloaden, maar verder geen hol snappen van de kennis eromheen.

Maar het zijn nu juist die doorgewinterde computergebruikers die toch wel een weg blijven vinden, en zolang er online een vraag naar is, zullen er ook torrentsites en gratis streaming sites blijven verschijnen.
severijns @bytemaster46011 juli 2024 09:43
Inderdaad. Ook met IPTV. Als ze een aantal keer een aanbieder uit de lucht kunnen halen waardoor er een hele boel mensen (die niet zo techsavy zijn zoals wij) het ''slachtoffer'' zijn omdat hun toestel waar ze voor betaald hebben, niet meer werkt zal je zien dat er, net als bij torrents, een hele boel mensen afhaken.
Dat is voor hen wsl voldoende want het enige dat ze niet willen is dat het mainstream wordt. Een klein percentage illegale freeloaders is zoals een supermarkt die er vanuit gaat dat een bepaald percentage goederen gestolen wordt en dat verrekend in de prijs.
Dennism
@sovereignthrone10 juli 2024 12:49
Brein doet juist eigenlijk helemaal niets tegen eindgebruikers (de mensen die enkel downloaden), Dutch Filmworks heeft dat wel geprobeerd op gang te krijgen, maar is daar vooralsnog niet geslaagd. Brein gaat in ieder geval tot op heden eigenlijk alleen achter partijen aan die commercieel gewin halen uit auteursrechtinbreuk en grote uploaders (al vallen die regelmatig ook in de categorie van partijen die economisch gewin halen).
theduke1989 @ThanosReXXX10 juli 2024 12:33
100-150€ dat is een dure grap. laast dat ik me kon herinneren gingen die dingen tussen 50 en 80€
ThanosReXXX @theduke198910 juli 2024 13:12
Per jaar? Voor zover ik weet niet voor die kastjes waar je letterlijk alles op krijgt aangeboden en die ook automatische updates krijgen. Volgens mij heeft mijn zwager er nog één, dus ik zal het eens aan hem vragen.
Campo di Casa @ThanosReXXX10 juli 2024 12:40
Wat mij nog het meest verbaasd is dat er doodleuk reclame voor wordt gemaakt op youtube.

Bedoel voor kastjes en stick voor IPTV

[Reactie gewijzigd door Campo di Casa op 22 juli 2024 13:32]

dehardstyler @Campo di Casa10 juli 2024 12:59
Hoezo zou je de kastjes en de sticks niet mogen verkopen?
ThanosReXXX @Campo di Casa10 juli 2024 13:24
Op zich wel vreemd, ja. Anderzijds is er zoveel reclame op YouTube tegenwoordig dat ook zij niet alles meer direct kunnen monitoren en tegenhouden, maar zodra ze er erg in krijgen, zal het wel verdwijnen, al komen er dan ongetwijfeld op een bepaald moment gewoon weer nieuwe, net zoals dit soort illegale diensten naar alle waarschijnlijkheid gewoon zal blijven bestaan, zolang de industrie niet beter in gaat spelen op wat de consument wil.
kodak
@ThanosReXXX10 juli 2024 12:51
De voornaamste reden dat er altijd wel een vorm van illegaal downloaden en/of streamen zal blijven bestaan is het beperkende van de huidige platformen
Als je eerst stelt dat het illegaal is dan kan het beperkte aanbod natuurlijk niet de voornaamste reden zijn. Eerder dat gebruikers illegaal handelen de voorkeur geven om toch te krijgen wat men wil. Zonder de wet negeren immers geen illegaal handelen.
ThanosReXXX @kodak10 juli 2024 13:21
Ik reken natuurlijk niet die mensen mee die sowieso alles gratis willen, want die blijf je altijd houden, al zou een alles in één abo maar 10 of 15 euro per maand zijn.

Maar als je kijkt naar de mensen die al meerdere diensten afnemen, en dus blijkbaar ook al bereid zijn om te betalen, dan zou dat de doelgroep zijn die je groter zou kunnen maken door de diensten op een klantvriendelijkere manier aan te bieden.

Overigens zei ik niet dat het aanbod beperkt is; de diensten zelf zijn de beperkende factor, omdat al die series en films over zoveel partijen verspreid zijn, en dus moet je je of op meerdere abonneren, of eens in de zoveel tijd van streamingdienst wisselen. En als je erover na gaat denken dan is het eigenlijk te achterlijk voor woorden dat wij de consumenten door die kunstmatige versplintering zelf maar een oplossing ervoor moeten bedenken, terwijl het eigenlijk zo zou moeten zijn dat de markt biedt wat de consument zoekt, maar in deze branche geldt dit blijkbaar helemaal niet.

En dan is de versplintering van al die films en series slechts één ding, een ander ding is de regeltjes en de abonnementsconstructies, zoals die van Netflix: wat moet ik in mijn eentje met een abo van 15 euro per maand met 4 streams? Liever betaalde ik er voor eentje, maar omdat ik wel de hoogste kwaliteit wil hebben, ben ik verplicht om toch voor die 4 streams te gaan, dus betaal ik er feitelijk 3 teveel.

En zo heeft iedere streamingdienst wel iets dat niet klantvriendelijk is.
kodak
@ThanosReXXX10 juli 2024 14:11
Alleen is het punt van het nieuws juist dat het om gebruik van illegale diensten gaat en daardoor de 'circel' bestaat. Laat je het illegale weg dan valt je stelling in een.
Dat er ontevredenheid kan zijn is daarnaast altijd wel het geval. Op zich is dat geen probleem, je hoeft de diensten bij ontevredenheid niet af te nemen. Kost het je ook niet te veel, kun je andere zaken kopen of je tijd besteden om bij de ondernemers te klagen. Zolang mensen de wet maar niet overtreden.
ThanosReXXX @kodak10 juli 2024 14:27
Maar dat is dus te kort door de bocht: mensen WILLEN die diensten wel, of liever gezegd die films en series, maar wat ze NIET willen is die achterlijke versplintering ervan. Als het in de muziekbranche kan, dan moet het ook met andere media kunnen om misschien niet alle, maar wel de meeste van die content via één grote multi-platform dienst aan te bieden, voor een enkel vast bedrag per maand of per jaar, in plaats van al die verschillende aanbieders, die allemaal krampachtig vasthouden aan hun unieke content.

En de consument is ook deels verantwoordelijk, want die accepteert dit allemaal maar en gaat dus, zoals ik ook al eerder aangaf, "oplossingen" bedenken om toch de kosten een beetje binnen de grenzen te houden, door onder andere steeds van streamingdienst te wisselen en dergelijke, maar dat is eigenlijk geen goede/concrete oplossing, want om maar eens iets te noemen; die korting die je bij veel van die diensten slechts eenmalig krijgt, ben je dan ook continu kwijt, dus uiteindelijk is ook dat continu van dienst wisselen niet eens voordelig.

Overigens heb ik het over een heel andere cirkel: die ontstaat niet door piraterij, het is de cirkel waarin de media industrie zelf maar rond blijft dwalen, zonder nu eens goed te inventariseren en begrijpen wat de consument, nota bene je doelgroep, nu eigenlijk wil, in plaats van maar vast te houden aan iets wat nu juist op zijn minst ten dele verantwoordelijk is voor dat hele illegale aanbod. En daarom heb ik het over het bestrijden daarvan ook niet over een oplossing maar over symptoombestrijding, want het eigenlijke probleem, de oorzaak erachter, pak je er dus feitelijk nooit mee aan.
kodak
@ThanosReXXX10 juli 2024 15:39
Dat de wet van belang is is juist niet te kort door de bocht. We leven in een rechtsstaat en we voeren discussie op het nieuws dat nogal wat gebruikers de wet overtreden. Het is eerder dus te kort door de bocht om dat selectief maar minder belangrijk te vinden terwijl wat bedrijven, criminelen en gebruikers hier doen juist bestaat door de rechten en verboden. Je kan immers niet stellen dat de circel rond is als de criminele aanbieders of de criminele gebruikers de wet niet zouden overtreden. De enige legale circel is bij te grote ontevredenheid de legale diensten wel of niet gebruiken en verder niets illegaals doen, maar daar gaat het nieuws niet om.
ThanosReXXX @kodak10 juli 2024 15:54
Met te kort door de bocht bedoelde ik niet specifiek het stukje over de wet overtreden maar de rest van je vorige reactie, dat mensen dan maar niet moeten streamen of moeten kiezen. Dat is namelijk niet de oplossing voor wat een groot deel van de mensen die op meerdere diensten geabonneerd is, wil.

Ook de cirkel opmerking vat je niet correct op. Wat ik ermee bedoelde is dat de media industrie gewoon zijn eigen ding blijft doen en niet naar de wensen van de doelgroep luistert en dus niet inspeelt op wat zij (oftewel hun afzetmarkt) willen, maar gewoon met hun hoofd in het zand in hetzelfde rondje, oftewel cirkel, rond blijft lopen dat ze nu al doen, en dat is dus niet de oplossing voor het stoppen of aanpakken van (in ieder geval een groot deel van) de piraterij.

Ze blijven het dus lekker eigenwijs op hun eigen manier doen en zien, zonder iets aan de daadwerkelijke oorzaak te doen, laat staan daar eens serieus over na te denken, omdat die versplintering en exclusiviteit van content te kostbaar voor ze is, alleen vergeten ze daarbij wel dat ze ook ieder jaar miljoenen wegsmijten richting instellingen als BREIN en dergelijke om iets aan al die piraterij te doen.

Het niet kunnen of willen zien van de wensen/benodigdheden van hun doelgroep doet me overigens een beetje denken aan dit plaatje...

P.S.

Het is cirkel, met een k, niet circel.
Sorry, kon het niet laten, beetje taal-nazi gedrag... ;)

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 13:32]

bytemaster460 @ThanosReXXX10 juli 2024 20:24
Dat de mensen iets willen betekent niet automatisch een recht erop. je zal het moeten doen met het aanbod dat er ligt.
De muziekidustrie is heel anders. Daar wordt enkele tienden van centen afgerekend voor iedere gestarte track en als iemand de track niet afluister is er geen an over boord. Bij films en series is dat lastiger. mensen kunnen een aflevering opnieuw bekijken omdat ze te lang heben gewacht, ze kunnen de film een stuk terugspoelen, halverweg een serie ermee stoppen. Dat is gewoon niet te doen om daar prijzen op te labelen. Een bedrijf koopt dus een licentie in om een film of serie gedurende een bepaalde tijd aan te bieden. Dat kost een bepaald bedrag en het bedrijf moet dat proberen te dekken via abonnementsgelden.
ThanosReXXX @bytemaster46011 juli 2024 09:07
Ik weet ook wel dat de muziekindustrie anders is, en dat heb ik in een eerdere reactie ook aangegeven, maar het punt is je hebt een doelgroep/afzetmarkt, en je hebt een vraag vanuit die kant. Nu kan je heel eigenwijs je kop in het zand steken en zeggen "nee, gaan we niet doen. Dit is wat het is en als het je niet bevalt, zoek je maar wat anders", maar iedereen weet dat het zo niet werkt.

Het gezegde is niet voor niets "de klant is koning" en je moet in de commerciële sector ALTIJD pro-actief op je markt inspelen. En ik kan het weten, want ik ben zelf sales & marketing manager, dus ik houd mij hier nagenoeg dagelijks mee bezig.

En ja, het zal ze in eerste instantie veel geld kosten, maar als je kijkt hoeveel geld die bedrijven nu weggooien door instanties zoals BREIN te sponsoren, wat letterlijk water naar de zee dragen is, dan kunnen ze dat geld beter besteden aan een echte oplossing, in plaats van aan symptoom bestrijding.

En daarnaast weet ik bijna zeker dat als een dergelijke oplossing er zou komen, dat het illegaal streamen en downloaden serieus minder zal worden. Helemaal verdwijnen zal het denk ik nooit, want je blijft altijd mensen houden die alles voor niets willen hebben, maar het zou echt een stuk minder worden.

Overigens bedoelde ik niet 1 op 1 hetzelfde als Spotify, maar wel gewoon abonnementen, voor mijn part met basis en premium opties, die gewoon via één platform toegang biedt tot de content van de meest populaire streamingdiensten, in plaats van al die versplintering bij die afzonderlijke aanbieders.
bytemaster460 @ThanosReXXX11 juli 2024 20:03
Brein is een stichting die gefinancierd wordt door deelnemende mediabedrijven. Ook die maken gewoon een businesscase en vooralsnog is het voor hen effectiever om Brein operationeel te houden dan een alternatief te verzinnen.
ThanosReXXX @bytemaster46015 juli 2024 09:31
Niet effectiever, goedkoper. Maar gezien het feit dat het voornaamste dat ze bereikt hebben slechts het verwijderen van een paar grote partijen is, maar lang niet alle, en het illegale downloaden en streamen gewoon vrolijk verder gaat en ook zal blijven gaan, in wat voor vorm dan ook, is het ondanks dat het goedkoper voor hen is op de korte termijn, uiteindelijk nog steeds weg gegooid geld dat ze beter zouden kunnen investeren in een oplossing die meer toegespitst is op wat veel mensen van hun doelgroep zouden willen zien.
bytemaster460 @ThanosReXXX15 juli 2024 18:34
Daar denken de economen van deze mediagiganten toch anders over. Mogelijk zijn er zaken waar wij als leek helemaal geen weet van hebben.
ThanosReXXX @bytemaster46016 juli 2024 09:07
Nou, ik zal niet zeggen dat ik er wel degelijk alles vanaf weet, maar in mijn functie als sales & marketing manager heb ik ook wel deels, samen met een paar anderen, de verantwoording voor waar het jaarlijkse budget naartoe gaat.

Maar los daarvan kan je ook als leek wel tot een logische conclusie komen:

Nu heb je dus een bedrijf dat ieder jaar weer budget besteedt aan het spekken van de kas van instanties zoals BREIN, die overigens ook enkel maar kunnen bestaan dankzij dergelijke financiële injecties, terwijl alles wat die tot nu toe bereikt heeft nog steeds niet voldoende is gebleken om de illegale download- en streaming praktijken volledig te doen stoppen, en je ziet het ondanks het wegvallen van een aantal grote sites nu niet bepaald verder afnemen, dus is het geld dat daar ieder jaar in gepompt wordt zo goed als volledig weggegooid, want je krijgt er ook geen inkomsten voor terug.

Dan hebben we vervolgens aan de andere kant in potentie een redelijk kansrijke optie voor de bedrijven om samen te gaan werken en in ieder geval het voornaamste deel van hun content gezamenlijk via een universeel platform aan te gaan bieden, wat weliswaar in eerste instantie een grotere uitgave zal zijn, maar in tegenstelling tot de bodemloze put die het bestrijden van illegaal downloaden/streamen is, zal hier uiteindelijk wel een inkomstenpost uit komen. En wellicht winnen ze zelfs meer abonnees dan nu, want ik durf te wedden dat er wereldwijd letterlijk miljoenen mensen zijn die helemaal niet blij zijn met al die versplintering van al die series en films over al die verschillende aanbieders.

Dus ja, ik zal niet zeggen dat de tweede optie absoluut de oplossing zal zijn, maar het is op zijn allerminst de moeite van het overwegen waard. En normaal gesproken moet je als bedrijf sowieso altijd pro-actief op je markt en je doelgroep in blijven spelen, dus de houding van "nee, dit is wat je kan krijgen en als het je niet bevalt, dan moet je naar een andere service kijken" is anno 2024 niet echt houdbaar meer.

Anderzijds kan je je ook afvragen of die bedrijven wel echt een oplossing willen voor het illegale downloaden, of dat ze het simpelweg al genoeg vinden om het binnen bepaalde perken te houden, want dat is nu wat de situatie zo'n beetje is, een soort status quo: het verdwijnt niet helemaal, het is alleen nog maar een die-hard gedeelte van de consument die eraan mee doet, zoals de gemiddelde Tweaker... ;)
bytemaster460 @ThanosReXXX16 juli 2024 18:41
Misschien moet je eerst even opzoeken wat BREIN precies is en hoe het gefinancierd wordt. Dan zal je zien dat daar geen geld naar toe gaat als de stakeholders van Brein denken dat het weggegooid geld is.
brein is geen bedrijf maar een stichting die opgericht is door de mediabedrijven en door die mediabedrijven gefinancierd wordt zolang men meent dat dat nuttig is.
ThanosReXXX @bytemaster46017 juli 2024 09:27
Iets minder neerbuigend mag ook wel. En aannames achterwege laten, aub. Ik ben meer dan voldoende op de hoogte over het reilen en zeilen van BREIN, en het is zoals gezegd ook niet hun manco, maar die van de industrie zelf, die blijkbaar liever geld pompt in een gevecht wat ze nooit volledig zullen winnen in plaats van het te investeren in iets dat voor de langere termijn ook nog een mogelijke winstmarge zou kunnen creëren.

Dus dat zogenaamde "nut" waar jij het over hebt, lijkt verdacht veel meer op gemakzucht of zelfs berusting. ;)

En dan nog, al zou het anders zijn dan ik vermoed, dan blijft even goed mijn laatste opmerking/overpeinzing staan, want hoe die vork nu precies in de steel zit, kunnen we ons wel degelijk met recht afvragen.
Vinnie.1234 10 juli 2024 11:34
Ik moet eerlijk zeggen dat ik toch steeds meer interesse begin te krijgen naar IPTV. Ja, als je pech hebt ben je een paar euro kwijt als ze offline gehaald worden. Maar heb het nu bij meerdere vrienden gezien en het werkt wel heel erg top...
Snippo @Vinnie.123410 juli 2024 11:38
Hier gebruiken we sinds een tijd ook NLZIET en dat werkt inderdaad top, geen geklooi meer met ontvangers.

/s
xxs @Snippo10 juli 2024 11:46
Is NLZIET wel een legale streamingsdienst? Ik ken het namelijk niet, nooit van gehoord.


/s
ChopperGunnerNL @xxs10 juli 2024 11:52
NLZIET is gewoon een streamingsplatform waar meerdere TV omroepen zich aan hebben aangesloten waaronder NPO en RTL. Het is dus eigenlijk een soort tegenhanger van NPO Plus.

Zie Wikipedia

Het grootste voordeel is dat je dus alle NPO/RTL/Talpa zenders kan ontvangen zonder gebruik van een TV abonnement bij je provider of een ontvanger. Terugkijken van programma's kan zelfs zonder reclameblokken wat bij bijvoorbeeld Ziggo niet kan (in het geval van RTL/Talpa zenders).

[Reactie gewijzigd door ChopperGunnerNL op 22 juli 2024 13:32]

divvid @ChopperGunnerNL10 juli 2024 12:31
ik heb zowel NLZIET als KPN TV

Voordeel KPN:
- kwaliteit is vele malen hoger, zie je zeker bij voetbal nu (UHD)
- aantal zenders die niet in NLZIET zit, maar ik wel kijk
Nadeel:
- 10tje per maand, maar komend jaar gratis.
- KPN TV app is een draak en werkt niet (goed) in het buitenland zonder VPN

Voordeel NLZIET:
- geen kastje, rechtstreeks op je TV
- minder gezeik/geziek* met reklames bij terugkijken
- zenders die niet in KPN zitten, maar ik wel kijk
- geen VPN nodig
- je kan videoland er uit donderen
Nadeel
- kwaliteit is een stuk minder dan via KPN kastje

Kosten: bij elkaar EUR 18 per maand. Ga je toch niet voor kloten met een illegale stream? Ergens moeten de kosten van het maken van programma's toch betaald worden? Zo had ik laatst een leuke serie gemist op NPO1, kon ik wel terugkijken via NLziet, maar niet via KPN

Uiteindelijk kan je heel moeilijk gaan doen over die paar euro, maar laten we eerlijk zijn, de meesten geven het verschil uit op een avondje in de kroeg.
sympa @divvid10 juli 2024 18:33
NPO kan je dan weer (terug)kijken via de NPO zelf. Helemaal voor niks. Gelukkig maar.
ChopperGunnerNL @sympa11 juli 2024 00:20
Tot een maximum van 540p. Is nog niet eens HD dus. Met het NPO Plus abonnement tot 1080p
ad.stuij @xxs10 juli 2024 11:58
Deze is inderdaad legaal. Is een samenwerkingsverband van de grote media bedrijven in NL
xxs @ad.stuij10 juli 2024 12:14
Ik ken een aanbieder van streamingsdiensten via AliBaba, een gerenommeerd bedrijf uit China met honderden miljoenen klanten dus dat zal dan toch wel legaal zijn of niet soms? /s

Kennelijk wordt de ondertoon van mijn posting niet door iedereen begrepen, hoe kunnen mensen zelf bepalen of iets legaal of illegaal is. Ja, je wordt geacht de wet te kennen etc. etc. maar lastig is het wel.

Vroeger werden er nog wel eens UPC modems verkocht, de enige echte originele, hoe weet je of zoiets illegaal is?

Ik hoef geen antwoorden maar het is allemaal niet zo zwart/wit en duidelijk zoals het hier nu verondersteld wordt.
divvid @xxs10 juli 2024 12:35
hoe kunnen mensen zelf bepalen of iets legaal of illegaal is.
simpel, moet je contant betalen voor iets wat normaal gesproken via een automatische incasso gaat? Wat voor bedrijf zit er achter? Is de prijs reeel?.
Lijkt mij toch iets dat zelfs de grootste onnozelaar kan doen, zo lastig is het niet. Maar...men wil nu eenmaal voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Mijn ervaring, doe dat niet, uiteindelijk ben je meer kwijt. In geld of in ergeris
blinchik @divvid10 juli 2024 13:41
Ik wil eigenlijk net niet automatische incasso. Ik ben daar redelijk paranoia in. Ik betaal veel liever een prepaid krediet, ik wil helemaal niet aan een of ander cloud-systeem vastzitten waar ik dan achteraf te horen krijg, u moet XXX euro extra betalen want ... Dan heb ik liever dat het niet kan, en ik op dat moment te horen krijg "u moet XXX euro betalen als u dit wil".

Nu goed, voor een streaming abonnement zal dit nog wel OK zijn, tenzij je bv dingen kan huren, je paswoord lekt en opeens worden er 1000 dingen gehuurd...

Voor diensten die het niet anders aanbieden gebruik ik wel eens prepaid kredietkaarten, zodoende dat als het krediet op is, de betaling gewoon rejected wordt.
divvid @blinchik10 juli 2024 16:30
ik herken wat jij schetst sowieso niet bij de mainstream diensten, nog nooit achteraf kosten gehad. Huren kan je uitzetten en anders inderdaad je laatste optie.
sympa @divvid10 juli 2024 18:34
Volgens mij koop je dat gewoon in een winkel waar je ook kan pinnen. Niet met incasso nee, maar vooruitbetalen is goedkoper toch?
bytemaster460 @xxs10 juli 2024 20:32
Je hoort niet alleen de wet te kennen maar je behoort bij een aankoop ook enig zelfonderzoek te doen of die aankoop legitiem is. Iedereen kan weten dat wanneer je 70 Euro per jaar betaald voor diensten die normaal 1000 Euro per jaar kosten er iets niet klopt. je had gelijk als men bijv. 600 euro moest betalen. Dan kun je wegkomen met de redenering dat je dacht dat een totaalpakket een korting opleverde. "Bewijs maar dat ik het niet wist" gaat niet werken bij een rechter. Die gaat uit van redelijkerwijs kunnen weten.
martwoutnl @xxs10 juli 2024 11:57
NLziet is net als Netflix etc. Gewoon legaal. Ik heb het zelf voor met name op vakantie. Met de chromecast (de duurdere versie) kan je die app zelfstandig draaien (dus niet streamen vanaf je telefoon of ipad) op de tv in je huisje en zo programma's (terug)kijken.
martwoutnl @grasmanek9411 juli 2024 08:33
Als ze die rechten niet hebben, staat het niet online. Misschien even je verdiepen hoe ze werken. Bij Prime heb je ook serie's maar mag je het alleen in bepaalde landen zien. Dan krijg ik hier de melding dat het hier niet vertoond mag worden. Zo werken legale diensten.
grasmanek94 @martwoutnl11 juli 2024 17:30
Dis voor alle iptv streams die online staan is het legaal volgens je logica..
martwoutnl @grasmanek9414 juli 2024 09:58
Alleen als een bedrijf daar netjes voor heeft betaald. Netflix en co betalen wel voor de rechten die ze afnemen en soms voor alleen bepaalde landen. De bedrijven van dit artikel betalen 0,0 voor die rechten. Dat maakt dat illegaal en Netflix/Videoland etc legaal.
grasmanek94 @martwoutnl14 juli 2024 17:31
0,0 klopt ook niet, want die betalen er wel degelijk voor. En Netflix betaalde ook niet altijd dat wat nodig was.
Kcquipor @Vinnie.123410 juli 2024 11:38
Heb dit vroeger (voor 2017) geprobeerd en toen was het enorm slecht kwa buffering en vastlopers, is dit nu al beter?
Luchtbakker @Kcquipor10 juli 2024 11:40
Buffering is tegenwoordig al nagenoeg 0 en de kwaliteit is sterk verbeterd. Het verschilt wel sterk per aanbieder dus vergelijken is wel belangrijk.
Crp @Kcquipor10 juli 2024 11:43
Ik heb er over het algemeen al een aantal jaar goeie ervaringen mee. Ja er zijn momenten dat het laden soms wat langer duurt of zelfs de streams helemaal niet te bereiken zijn. Maar 90% van de tijd gaat het goed en snel!. Voor mij is het in ieder geval een uitkomst, omdat ik toch bijna geen TV meer kijk. En minder kwijt ben dat dat ik een TV abonnement afneem. (+ dat er veel meer aanbod is incl. films en series)
RobertMe @Kcquipor10 juli 2024 11:43
Ik denk (zelf geen ervaring) dat er sinds 2017 ook wel aardig iets gebeurt is op basis van "internet (ervaring/verbinding)". Streaming diensten (Netflix etc, legaal dus) bestonden toen wel en werkte ook wel. Maar het was wel nog relatief nieuw. Intussen zijn we dan 7 jaar verder en heeft enerzijds iedereen verbindingen van 100Mbit/s+ en zijn VPSen ook goedkoper dan ooit, of je draait het " van thuis uit" waarbij je tegenwoordig zelfs al 8Gbit/s uploadsnelheid kunt krijgen.

Dus ik zou er wel vanuit gaan dat de kwaliteit van dit soort diensten de afgelopen jaren flink is toegenomen. Dit zie je bv ook op het vlak van downloaden, vroeger moest je uren wachten op een film om (bv) via torrent te downloaden, tegenwoordig kun je direct rechtstreeks een torrent kijken (sequentieel downloaden is snel genoeg om gelijk af te spelen). Of in ieder geval, dat idee heb ik dat dat tegenwoordig bestaat, ook zelf weer geen ervaring mee. Ik ben van downloaden de legale streaming kant op gegaan en niet op de hoogte wat er de laatste 5-10 jaar is gebeurt op illegaliteitsvlak.
Metalfreak @Kcquipor10 juli 2024 11:53
Het zapte sneller tussen kanalen dan het kastje van KPN...
Rembert @Kcquipor10 juli 2024 12:04
Ik ben in 2018 geheel overgestapt naar IPTV, met onder meer NPO-Start. Later heb ik die vervangen door NL-Ziet en die zal ik binnenkort upgraden naar de Plus variant. Ik heb altijd een Apple-TV gebruikt als streaming device. Aanvankelijk wat gedoe met buffering maar dat bleek aan mijn WiFi te liggen: na trekken kabeltje was het opgelost. Mijn TV-abo bij mijn provider (toen xs4all) heb in 2018 opgezegd.
theduke1989 @Kcquipor10 juli 2024 12:11
is vele malen beter dan voorheen.
en je moet niet de software van de tv gebruiken, maar echt een extern kastje wil je de beste ervaring.
123barracuda @Kcquipor10 juli 2024 12:59
Zeker, zelfs 4k streams :)
Geen vastlopers. Ligt uiteraard wel aan aanbieder.
deniz280 @Kcquipor10 juli 2024 13:22
Ligt puur aan de reseller. Als je van de juiste bron hebt dan heb je geen last van buffering, ligt natuurlijk ook aan welk kastje je gebruikt.
BlaDeKke @pempie310 juli 2024 13:32
Whut? Tv streamen aan 150mbps? Dat kom je zelfs op blu-ray amper tegen.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 13:32]

Hentailord 10 juli 2024 11:55
Bijna iedereen heeft hier in mijn buurt voornamelijk mensen van Turkse, Marokkaanse en Arabische afkomst.
Ik kijk zelf geen TV, maar heel af en toe.
Ik het niet nut van in om voor televisie betalen dat vol zit met reclame mager programma's.
Tielenaar @Hentailord10 juli 2024 12:05
Wij hebben dat thuis ook omdat mijn vrouw uit Egypte komt, en ze willen gewoon graag de praatprogramma's en hier en daar wat nieuws zien. Of gewoon zo'n kanaal met oude films, wat dan ook. Best handig, we betaalden daar volgens mij 25 euro voor, voor 2 jaar. Mocht het dan stoppen met werken na een paar maanden dan heb je het geld er al uit.
Voor ons is het helemaal niet belangrijk dat er allemaal illegale streams in het pakket zitten, maar je kan eigenlijk geen aanbieder vinden die dat niet heeft. Er zitten 2000 zenders in ofzo, en alle betaalde sportkanalen en on demand films en series van dit moment.
Waarom er niet gewoon een legale dienst kan zijn is die "alle satellietzenders uit land x" als iptv aanbiedt is mij een raadsel.
W1ck1e @Tielenaar10 juli 2024 12:32
... Waarom er niet gewoon een legale dienst kan zijn is die "alle satellietzenders uit land x" als iptv aanbiedt is mij een raadsel.
Dan kan jij mij vast uitleggen hoe de verschillende rechthebbenden dan betaald zouden moeten worden. Terwijl jij flat-fee kijkt, zonder dat jij per uitzending betaalt.
Tielenaar @W1ck1e10 juli 2024 13:20
Je richt een schotel op de ruimte of je neemt iptv.. hoe is dat rechtentechnisch een verschil?
sympa @Tielenaar10 juli 2024 18:30
Dat is correct, het is vaak (staats) tv of commercieel, maar van een soort dat niet echt aast op distributievergoeding (zoals de commerciële zenders bij ons niet FTA zijn en wel betaald worden vanuit je tv-abonnement).
bytemaster460 @Tielenaar10 juli 2024 20:26
Wat je gratis op de schotel kan kijken en wat je via een illegaal IPTV abonnement kan zien is nogal een verschil.
Tielenaar @bytemaster46011 juli 2024 09:33
Hoezo?
bytemaster460 @Tielenaar11 juli 2024 19:59
Via de schotel krijg je FTA niets wat vergelijkbaar is met netflix, Disney, Prime, etc. Daarnaast betalen zenders die FTA uitzenden gewoon voor de auteursrechten op basis van een gemiddeld te verwachten publiek. De auteursrechten voor FTA-kanalen zijn dus gewoon geregeld
Tielenaar @bytemaster46012 juli 2024 14:40
Als je een schotel op een satelliet richt dan weet niemand dat jij dat doet, hoe kan dat in vredesnaam gemeten worden? Dus wat maakt het uit of je dat nu op zo'n manier doet of via internet, waar iemand anders de schotel voor jou in de lucht richt? Je krijgt nog steeds dezelfde reclame enzo.
Ik heb het daarnaast niet over illegale iptv maar specifiek over een legaal alternatief dat dezelfde zenders biedt als schotel.

Volgens mij heb je het verkeerd gelezen, want je verwart mijn wens om via iptv schotel-tv na te bootsen met een illegaal iptv aanbod waar netflix bij inbegrepen zit.
bytemaster460 @Tielenaar12 juli 2024 19:23
Ik zeg toch niet dat het gemeten wordt? Dat maak jij ervan.
De hoeveelheid potentiële kijkers wordt geschat en op basis daarvan kopen zenders licenties in. legale IPTV kan dat inderdaad ook doen.
blinchik @Tielenaar10 juli 2024 13:46
Hier ook buitenlandse vriendin en de enige manier om eens naar zenders van het thuisland te kijken is via IPTV. IPTV-pakketje van het thuisland. Er eigenlijk altijd wel vanuit gegaan dat toch niet illegaal is, omdat er enkel zenders van het land zelf op zitten en er is een website van de dienst.

Onlangs zijn er echter zenders bijgekomen uit Europa, wat toch wel doet nadenken.
Eigenlijk wil ik gewoon legaal tv-content uit een ander land kunnen kopen...
Mit-46 10 juli 2024 11:54
Op de bekende Chinese "Marktplaats" vind je zo'n abonnement voor minder dan 15 euro per jaar. Honderden of duizenden aanbieders.
Succes Brein!

[Reactie gewijzigd door Mit-46 op 22 juli 2024 13:32]

pOZOR jED @Mit-4610 juli 2024 12:09
Heel veel aanbieders van dezelfde streams wellicht?
Halen ze de bron offline, pak je honderden van deze resellers hun handel af.

Maar zolang er vraag is naar illegale streams, is er aanbod. Waarom zou je netjes betalen hé?
Mit-46 @pOZOR jED10 juli 2024 12:57
Je moet gewoon netjes betalen op Aliexpress :+
pOZOR jED @Mit-4610 juli 2024 13:44
Ja, maar of de maker van de content daar uiteindelijk iets van ziet wil ik nog in twijfel trekken ;)
CrimInalA 10 juli 2024 12:35
Producties gemaakt met (uw) belastingsgeld .
Betalen om er naar te mogen kijken .
Op de koop toe ook nog reclame tonen .


Hoe ze dit verkocht krijgen aan het grote publiek |:(
deKayzer 10 juli 2024 13:26
Je zou maar denken dat je het recht heb op het bekijken van films en series. Mooi voorbeeld van wat er mis is aan de moderne mens.
grasmanek94 @deKayzer11 juli 2024 04:57
Je zult maar denken dat jij bij iedereen en alles waar je zaken mee doet kan achterhalen of ze wel of niet rechten hebben voor het materiaal dat je streamt.

Geef mij een manier om dat te doen dan kunnen we een normaal gesprek voeren waar je gelijk hebt.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 22 juli 2024 13:32]

dez11de 10 juli 2024 11:39
Geen aangifte, geen rechtsgang, geen uitspraak niks. En nietsvermoedende godsgetrouwe huisvaders zijn hun zuurverdiende geld kwijt.
Erwinvz1 @dez11de10 juli 2024 11:45
Je hebt als consument ook onderzoeksplicht bij een aankoop en had je kunnen concluderen dat het niet legaal is als je genoeg had doorgevraagd of andere manier van onderzoek had gepleegd.
Vizzie @Erwinvz110 juli 2024 11:56
of zelfs als je geen onderzoek had gedaan maar gewoon even twee tellen had nagedacht. Dat brein dit soort diensten aanpakt vind ik prima ook al is het meestal niet zo'n sympathieke organisatie.
dez11de @Erwinvz110 juli 2024 20:16
Er wordt op de reclamefilmpjes op YouTube meermalen en onomwonden gezegd dat het volstrekt legaal is.
Erwinvz1 @dez11de11 juli 2024 09:00
Ja mogelijk, ligt eraan wat je ook bezoekt qua websites. Als je op google zoekt met de juiste termen kom je er ook meermaals achter dat het illegaal is.
grasmanek94 @Erwinvz111 juli 2024 04:58
Ja geef mij dan een manier om bij iedereen en alles waar ik zaken mee doe te controleren of ze streamingrechten hebben? Hoe controleer jij dat dan?
Erwinvz1 @grasmanek9411 juli 2024 08:59
Je kan bestaande partijen benaderen waarom het zoveel scheelt tegenover hun diensten bijvoorbeeld. Dan kom je al gauw erachter dat er geen rechten betaald worden. En alle zenders (1000+) voor een lage prijs, dan mag je ook wel afvragen wat er aan de hand is.
grasmanek94 @Erwinvz111 juli 2024 17:41
Bij Netflix kan iedereen voor ongeveer 15 euro, 18.000 films en series. Dat kan nooit legaal zijn. In de bios moet ik per film al gauw een 10tje betalen. Ik kan in een maand bij Netflix makkelijk 60 films kijken, ofwel 600 euro aan films. Netflix moet iets illegaals doen.. Zie je de scheve logica van op prijs afgaan of niet?

Verder heeft Netflix in Duitsland gestreamd terwijl ze dat niet mochten, dus zo kosher zijn ze ook weer niet. Niet doen alsof Netflix of Prime e.d. the holy grail is/zijn.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 22 juli 2024 13:32]

-tom-562 @dez11de10 juli 2024 11:41
Geen aangifte, geen rechtsgang, geen uitspraak niks. En nietsvermoedende godsgetrouwe huisvaders zijn hun zuurverdiende geld kwijt.
Jaja, geloof je het zelf? Iedereen die ik ken die zo'n kastje heeft, weet dat het niet legaal is.
YGDRASSIL @dez11de10 juli 2024 11:55
Als zo'n gast zelf meteen stopt na een waarschuwing is er geen rechtsgang nodig. Overduidelijk illegaal. Het is niet dat het copyright onduidelijk is en hij geen advocaat kan betalen en daarom zielig is. En de paar mensen die ik ken met zo'n kastje weten allemaal dondersgoed dat het illegaal is. Zijn geen tweakers en ook niet reteslim. Maar dat ze fout bezig zijn snappen ze toch echt wel.
pOZOR jED @dez11de10 juli 2024 12:07
Sorry, maar ook die huisvaders weten dat dit product niet legaal kan zijn. Eenmalig of voor een fractie van de prijs zo'n aanbod ontvangen. Als iets te mooi is om waar te zijn, is dat het meestal ook.
Snap best dat mensen denken "prima, ik neem de gok" en er zelfs van balen dat ze nu even geen signaal hebben, maar wie denkt dat dit soort diensten legaal is en dus netjes zullen blijven werken, die is naïef.
Dennism
@dez11de10 juli 2024 12:55
Die nietsvermoedende godsgetrouwe huisvader kan natuurlijk gewoon zijn schade claimen bij de 'dienstverlener' die nu zijn dienst niet meer zal leveren en dus zijn afspraken uit de overeenkomst niet nakomt.

Dat daarnaast die beheerder de ballen niet heeft om het voor te laten komen, tja dat is natuurlijk zijn eigen probleem, niet dat van Brein. Die volgen gewoon de correcte juridische route.
Cartman! @dez11de10 juli 2024 13:00
Daar had die eigenaar best voor kunnen kiezen maar als je weet dat je t niet gaat winnen dan is een schikking helemaal niet gek.
jurroen @dez11de10 juli 2024 14:14
Wat een onzin.... BREIN kan natuurlijk niets afdwingen - maar ze kunnen wel.een voorstel doen, om het buitengerechtelijk op te lossen. Dan heeft die beheerder dus de keuze om mee te werken óf het tot een rechtszaak te laten komen.

En wat die huisvaders betreft - dikke pech. Ze hadden beter moeten weten. Ze mogen al blij zijn dat BREIN niet achter deze 'consumenten' aan gaat - wat ze uiteraard wel kunnen.
arjanvr @dez11de10 juli 2024 17:38
Misschien moet die Gods getrouwe huisvader zijn geld dan niet aan illegale zaken uitgeven
Bartske 10 juli 2024 11:31
Tsja, je weet dat dat het risico is als je zo'n dienst afneemt.
Droxal @Bartske10 juli 2024 11:41
Weet je dat dan zo zeker?
Als een leek reclame ziet van IP tv en hij/zij denkt van ik betaal ervoor dus dan zal het wel legaal zijn? Hoe kan je dan weten als het legaal of illegaal is?
Wij tweakers zullen dit wel weten, maar ik kan er gerust inkomen dat oudere mensen of mensen die hier niet mee bezig zijn zeggen: "Ah fijn een nieuwe streamingdienst en deze is iets goedkoper dan Netflix."
(Ik ken de prijzen niet van IP TV ik weet alleen dat je er maandelijk iets voor moet betalen.)
Tweakwondo @Droxal10 juli 2024 11:47
wat is er gebeurd met logisch na denken; als iets te mooi is om waar te zijn...

Hoe kan je een dienst afnemen waarbij je zeg 100 euro per jaar betaald terwijl alles wat je krijgt bijv Netflix, ESPN ViaPlay etc al 15-20 per maand per dienst kost..
tevens koop je dit soort producten niet bij de grote namen ketens.
sympa @Tweakwondo10 juli 2024 18:25
Tja en tegelijk zijn er veel aanbiedingen die ook onwaarschijnlijk goedkoop zijn. Omdat een investeerder de markt wil veroveren. Zie bedrijven als Uber en ik denk ook AirBnB die de boel flink sponsoren tot ze de markt in handen hebben.
iAR @sympa11 juli 2024 07:14
Voor Uber en Airbnb zijn er toch ook beperkingen ingesteld, vooral bij Uber was het ook too good to be true. Investeringsagenda over de balk smijten om gebruikers te winnen en zie nu: even duur als een reguliere taxi.
joker1977 @Tweakwondo10 juli 2024 12:12
Tja, ik snap je punt, maar die logica kun je ook op Netflix zelf toepassen:

"Hoe kan een dienst als Netflix nou zo goedkoop zijn, als ik anders zoveel meer geld kwijt was als al die films en series kopen/huren".
BRAINLESS01 @joker197710 juli 2024 12:24
En andersom ook: waarom is Netflix zo duur? Ik vind dat het helemaal niet waard, dus dan maar geen Netflix... maar als er een aanbieder is die voor minder hetzelfde biedt, vind ik het dat misschien wel waard.

Ik heb dus ook geen televisie abonnement, ook geen Netflix.
NeverSettle @BRAINLESS0110 juli 2024 12:59
Ik vergelijk Netflix met Amazon Prime Video, de laatst genoemde heeft minder aanbod en krijgt haar inkomsten ook op een ander manier binnen (Amazon en AWS bijvoorbeeld). Daarnaast is een deel vergrendeld waarbij je een extra abonnement moet afsluiten om de rest te kunnen zien.

Helaas zijn er tegenwoordig zoveel streamingdiensten dat content zo gelimiteerd is en je daardoor meerdere abonnementen moet afsluiten (of per maand wisselen, wil je voordelig legaal streamen).
BRAINLESS01 @NeverSettle10 juli 2024 13:10
Eens, in de tijd dat Netflix de enige was kon je relatief goedkoop (legaal) streamen. Door de concurrentie is de consument er eigenlijk alleen maar op achteruit gegaan, iedere streamingdienst heeft minder aanbod, alle streamingdiensten zijn per stuk duurder en door exclusiviteit heb je eigenlijk nooit genoeg aan 1 dienst. Ik hoop al jaren dat de overheid hier een keer op gaat ingrijpen, maar gebeurt daar nog te weinig. Ik ben van mening dat concurrentie op media (films, boeken, muziek, games) onmogelijk is. Je kunt Assepoester niet met Titanic vergelijken, exclusiviteit op content maakt daardoor in feite een monopolie. De enige uitzondering die ik zie zit in de gaming wereld, omdat het soms een enorme technische uitdaging is om een spel uit te brengen op meerdere platformen (zeker als je ook oudere platformen, of bijvoorbeeld de Nintendo Switch met veel minder rekenkracht, mee telt).
kodak
@joker197710 juli 2024 13:33
Als je gebrek aan kennis als uitgangspunt neemt zou je dat kunnen stellen. Maar het punt is juist dat de logica gaat om vergelijken binnen de wet.

Als je stelt dat legale diensten veel aanbod geven en goedkoop zijn dan lijk je dat niet te vergelijken met de het veel ruimere aanbod en lagere prijs van de illegale diensten.

De lagere prijs van breed aanbod liever gaan vergelijken met losse aanschaf om te twijfelen is ook niet logisch, want dan negeer je dat als je veel koopt je gewoonlijk minder hoeft te betalen.
bytemaster460 @joker197710 juli 2024 22:29
Het gaat erom dat je in zo’n geval onderzoek moet doen naar de legitimiteit voordat je tot aanschaf overgaat. Bij Netflix was je er dan achtergekomen dat het gewoon legaal is
grasmanek94 @bytemaster46011 juli 2024 04:52
Nee hoor, hoe weet jij zeker dat Netflix voor alles rechten heeft dan?
Kan jij helemaal niet controleren. Ik ook niet, anderen ook niet.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 22 juli 2024 13:32]

bytemaster460 @grasmanek9411 juli 2024 20:08
Jawel, dat kun je wel controleren. En zoals gezegd gaat het om "redelijkerwijs". Als je een makrtconfomre prijs betaald, facturen met BTW krijgt, een KvK (of tetenhanger) kan vinden, etc. mag je er redelijkerwijs vanuit gaan dat het in de haak is. Zo oordeelt een rechter ook.
grasmanek94 @bytemaster46011 juli 2024 20:29
Dat doet Netflix inderdaad maar toch mochten ze in Duitsland niet streamen en heeft de rechter terecht van Netflix' zijn gedrag gehakte metten van gemaakt. Mensen die in duitsland streamden, streamden content op een wijze die niet mocht, dus ze waren allemaal fout bezig door Netflix te betalen voor streams die ze niet mochten streamen. En nu? Hoe moeten die mensen checken of ze in de toekomst wel mogen streamen? Ze hebben een factuur met KVK BTW en alles.

Ohja en Netflix is geen redelijke prijs, wil iemand zoveels films kijken (bijvoorbeeld 60 per maand) dan moet er in de bios al minimaal 600 euro afgetikt worden, bij Netflix maar 15 euro, dus Netflix is illegaal volgens jou logica (onderzoek doen, gezond verstand gebruiken) maar tegelijkertijd legaal volgens jou (Want ze sturen een factuur met BTW afdracht en KVK), terwijl de rechter duidelijk had geoordeeld dat wat Netflix in Duitsland deed absoluut niet mocht (illegaal bezig dus, patentschending, ofwel ze mochten niet streamen). Dat is dan allang opgelost maar.. Wat nu? We zijn geen centimeter verder in consumenten manieren geven om legitimiteit van gekochte streams te bepalen.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 22 juli 2024 13:32]

bytemaster460 @grasmanek9411 juli 2024 20:37
Van je eerste alinea snap ik niet veel.

De tweede is niet relevant aangezien je de prijs niet met de bioscoop moet vergelijken maar met soortgelijke diensten en als het de eerste in zijn soort iskun je er dus redelijkerwijs vauit gaan dat die prijs klopt als je met een echt bedrijf te doen hebt.
Misschien is het beter om toch de juridische renderingen te volgen in plaats van je eigen redeneringen.
grasmanek94 @bytemaster46011 juli 2024 20:40
Misschien is het beter om toch de juridische renderingen te volgen in plaats van je eigen redeneringen.
Dus als een illegale IPTV dienst een KVK heeft en een BTW factuur op maakt en die netjes naar de klanten stuurt, dan mogen klanten ervan uitgaan dat alles legaal is, top... en scheef. Maar prima, mij hoor je dan niet zeuren, wassen neus allemaal. Laat mensen maar lekker verder illegale IPTV sponsoren.
Ik dacht dat we juist consumenten manieren willen geven om met zekerheid alleen legale content te kijken, niemand lijkt hier (oprecht) iets om te geven.
Van je eerste alinea snap ik niet veel.
Netflix heeft illegaal in Duitsland zitten streamen (patent-rechtszaak over geweest, feit), zo simpel is het. Dus al die consumenten sponsorden illegale streaming (doortrekken/conclusie).
Hoe moesten die mensen nou erachter komen dat ze die content op die specifieke manier niet mochten streamen?

Iedereen beweert hier dat het o-zo-makkelijk is om 1-2-3 te bepalen of iets legaal of illegaal is, en nogal wat mensen leggen de bal bij de afnemers/betalers (van alles, tot crimineel gedrag aan toe), maar vraagt men oprecht om oplossingen dan komt er niks fatsoenlijks.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 22 juli 2024 13:32]

bytemaster460 @grasmanek9411 juli 2024 20:52
De rechter bepaalt wat redelijkerwijs te verwachten valt en dat is voor iedere zaak anders. Ik noemde enkel wat voorbeelden die een rol kunnen spelen.
Providers zijn commerciële bedrijven met een commercieel product. Het is geen eerste levensbehoefte waarbij de overheid moet bepalen dat we tegen een redelijke prijs legaal bezig kunnen zijn. Het is take it or leave it. Vind je de prijs te hoog? Dan koop je het product niet. Zo gaat dat in de winkel ook. Blijkbaar vervalt die moraal als je anoniem vanuit thuis een product zonder te betalen kan gebruiken.

"Redelijkerwijs" slaat dus weer niet op het na kunnen gaan of er patenten door een bedrijf worden misbruikt. Ik denk dat je het allemaal gewoon niet wil accpeteren als je met dit soort vreemde redeneringen komt.
grasmanek94 @bytemaster46011 juli 2024 20:57
Ik denk dat je het allemaal gewoon niet wil accpeteren
Wat ik niet accepteer is dat verschillende Tweakers hier (in verschillende maten) de afnemers zwart maken (op verschillende manieren), terwijl geen een van die Tweakers aan die afnemers een oplossing kan bieden om altijd te checken of iets legaal is. Hindsight is altijd 20/20.

Makkelijk om op Tweakers anoniem te doen alsof iemand beter is dan een ander, maar iemand helpen? Ho eens. Dat is wat ik niet accepteer hier, en dan gewoon in discussie ga met zulke (m.i. aparte) mensen.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 22 juli 2024 13:32]

bytemaster460 @grasmanek9411 juli 2024 21:11
Er hoeft ook helemaal geen oplossing te zijn als je de betaande producten te duur vindt. Er bestaat geen recht op content. Met geen enkel ander product wordt de redenering dat men dan maar een goedkoper product moet aanbieden gevolgd, enkel bij content omdat het technisch eenvoudig is en de pakkans laag is.
grasmanek94 @bytemaster46011 juli 2024 21:13
Er hoeft ook helemaal geen oplossing te zijn als je de betaande producten te duur vindt
Wat heeft dit ermee te maken?
We hebben het hier over een product kopen dat bestaat (IPTV voor xx euro per jaar/maand/week) + checken of het legaal is (want anders maken verschillende Tweakers hier die mensen in verschillende maten zwart als achteraf blijkt dat het toch illegaal was).

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 22 juli 2024 13:32]

bytemaster460 @grasmanek9412 juli 2024 19:24
als achteraf blijkt dat het toch illegaal was
Laten we het gewoon realistisch houden.
grasmanek94 @bytemaster46013 juli 2024 03:55
Zeg dat maar tegen dd mensen in Duitsland dan, die illegaal via Netflix zaten te streamen.
Mooie non-oplossing bied je aan ze.
bytemaster460 @grasmanek9413 juli 2024 16:54
Die mensen hoeven nergens voor te vrezen. Dat ging over patenten en daar krijg je als gebruiker die tegoedertrouw is geen enkel probleem mee. Maar blijkbaar wil je het in de puur theoretische hoek blijven duwen. Vandaar mijn opmerking om het realistisch te houden.
grasmanek94 @bytemaster46013 juli 2024 18:13
Mensen die niet beter weten zijn ook tegoedertrouw. Dus dan hebben ze ook niks te vrezen.

Scheef, enerzijds zeggen mensen dat als je niet weet of het illegaal/legaal is sat het diens eigen verantwoordelijkheid is de wetten te kennen, en jij zegt dat als ze tegoedertrouw zijn dat ze niks te vrezen hebben, wat is het dan?

Het kan niet beide zijn.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 22 juli 2024 13:32]

bytemaster460 @grasmanek9413 juli 2024 22:55
Zucht.. zoals nu al diverse malen gezegd bepaalt de rechter of dat aannemelijk is. Bij een juridische strijd tussen bedrijven om patenten zal een rechter gemakkelijk oordelen dat de consument tegoedertrouw was. Als jij 70 euro moet betalen waar je normaal minimaal 700 euro voor betaalt zal de rechter snel oordelen dat je beter had moeten weten.
grasmanek94 @bytemaster46013 juli 2024 23:57
En nogmaals, het voorbeeld wat je geeft is precies toe te passen op de huidige verschillen in prijzen tussen (waar mensen vanuit gaan) legale (zoals Ziggo, Netflix, KPN, etc..) services. Ik blijf ij mijn mening dat niemand hier op Tweakers bereid is met een echte oplossing voor mensen te komen om alleen legale streams te steunen. Waarom hier Tweakers zijn die mensen afkraken die gewoon weer een abbotje nemen, is gewoon te scheef. Kan genoeg redenen opnoemen waarom ze dat doen (volgens mijn gevoel), maar niet relevant voor de discussie, een ding weet ik wel: ze doen het allemaal hier zeker niet om anderen te helpen, of om contentproducers te steunen.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 22 juli 2024 13:32]

xleeuwx @Tweakwondo10 juli 2024 12:58
Ik ben het gedeeltelijk met je eens maar ook de huidige providers stunten met bijv gratis spotify of 6 maanden Netflix voor 6 euro p.m. dit om maar klanten te binden en soms hiervoor kiezen om het eerste jaar niets te verdienen op die klant.
batjes @Tweakwondo10 juli 2024 20:23
Het is vaak nauwelijks duurder dan Netflix een jaar of 10 geleden met +/- dezelfde toegang tot content.

Logisch nadenken geeft de conclusie dat het prima voor 50-100 euro per jaar uit kan om een spotify-achtig abo te hebben tot videocontent.

Maar de winst van het jaar erop _moet_ hoger zijn dan het huidige jaar, altijd groei. Er zijn ondertussen nog een tiental partijen ingestapt die allemaal hun deel van de taart opeisen.

De enige reden dat we ons nu (weer) helemaal scheel betalen voor video-content, is winstmaximalisatie.

Sorry, maar dat is pure uitbuiting van de samenleving en daar hoeven we naar mijn mening niet aan mee te werken.
logix147 @Tweakwondo10 juli 2024 22:25
Bij Prime heb je sinds kort Luna erbij gekregen en deze kost “slechts” €4,99
Daar zit muziek, snelle bezorging en films ook nog in.

Als je er de ballen verstand van hebt, zou je toch prima kunnen denken dat iptv boer een legitiem bedrag berekend.

Dat de zakken van Amazon “oneindig” zijn staat er dan even los van… vergeleken anderen is het financieel niet mogelijk dit te leveren dus ik snap het ergens ook wel dat je dit zou kunnen weten. Veelal lijken die partijen gewoon op een reseller met bijbehorende helpdesk.
Verwijderd @Droxal10 juli 2024 11:52
Weet je dat dan zo zeker? Als een leek reclame ziet van IP tv en hij/zij denkt van ik betaal ervoor dus dan zal het wel legaal zijn? Hoe kan je dan weten als het legaal of illegaal is?
Normaal gezonde mensen verstand misschien?
Kom op zeg.
SED @Verwijderd10 juli 2024 14:31
Hbo 3 euro pm, amazon 3 euro per maand....
100 euro pj is dus geheel geen vreemde prijs. Zeker omdat je niet alles van alle providers kunt bekijken. Dus een afrekening op gemiddelden is zo gek nog niet.
Droxal @Verwijderd10 juli 2024 13:36
Zou je denken ja :D Maar tegenwoordig "normaal gezond verstand" zie je niet vaak meer. :D
Maar dat kan je ook zeggen van waarom belt Microsoft om mijn bank gegevens te vragen en hier trappen ook nog altijd veel mensen in. Dus ik wil maar zeggen. Niet iedereen is hier zo mee bezig.
Typhone @Droxal10 juli 2024 14:08
De mensen die dat niet weten hebben totaal geen idee hoe je IPTV (laat staan dat ze weten wat dat is) kunnen kopen. Die hele reden 'ik wist het niet' is natuurlijk een farce en wordt even snel aangehaald om zichzelf in te dekken maar we weten hier allemaal dondersgoed welke mensen dit wel doen natuurlijk.
Psycho_Mantis @Verwijderd10 juli 2024 21:27
Hoe weet ik of Canal Digitaal legaal is?
Een IPTV provider zegt ook legaal te zijn. Dus dat is helemaal niet zo makkelijk te bepalen.
bytemaster460 @Psycho_Mantis10 juli 2024 22:33
Dat is prima na te gaan. Een rechter vraagt zich af of je het redelijkerwijs kan verwachten. Bij de prijzen die Canal Digitaal vraagt kun je verwachten dat het legaal is. Als je denkt dat de prijs van IPTV redelijk is ben je wel erg naïef.
PcDealer @Droxal10 juli 2024 12:37
Weet je hoe vaak ik die (iptv) reclames op YouTube rapporteer en blokkeer vanwege evident illegale rommel? Er gebeurd helemaal niets er mee.
Theodor @PcDealer10 juli 2024 12:43
Facebook idem dito..zijn betalende klanten..
Marve79 @Droxal10 juli 2024 14:07
Als je 6000 zenders, alle films/series, sport, F-1 etc krijgt voor 10 euro per maand kun je wel de conclusie trekken dat het niet legaal is toch?
bytemaster460 @Droxal10 juli 2024 19:57
Zo simplistisch is het natuurlijk niet.Ook een rechter gaat niet uit van een totaal onwetende consument. Een rechter oordeelt ook gewoon dat wanneer je 10 Euro betaalt en je vervolgens alle betaalpakketten kan bekijken je had moeten weten dat er iets niet klopt. Het is een ander verhaal als je 100 Euro per maand zou betalen.
Odie @Droxal11 juli 2024 08:12
We moeten écht eens stoppen met goedpraten wat krom is. Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Het is echt heel goed mogelijk om zelf na te denken en illegale shit te onderscheiden van legale diensten. Ik ken mensen die dit soort zooi afnemen en stuk voor stuk wéten ze dat het illegaal is en roepen ze allemaal “als ik maar kan kijken” en “maar het scheelt lekker veel geld”.

Onwetendheid begint een soort nationaal excuus te worden wat gewoon geen stand kan houden in de rechtszaal. Wat mij betreft gaan we de eindgebruiker ook keihard aanpakken wegens diefstal en of inbreuk op copyright. En begin nu niet een discussie met me of het wel diefstal is “want je neemt niets weg”.
grasmanek94 @Odie11 juli 2024 21:07
Het is echt heel goed mogelijk om zelf na te denken en illegale shit te onderscheiden van legale diensten.
O ja? En alle Duitsers dan die via Netflix illegaal zaten te streamen? Wat ga je tegen hun zeggen?

Echt een naïef bericht.

Kom eens met een ECHTE oplossing voor de consumenten. Als je ze zwart wilt maken omdat ze moeten weten wat illegaal is, dan moet je ze een foolproof manier geven om te controleren of iets illegaal is of niet.

[Reactie gewijzigd door grasmanek94 op 22 juli 2024 13:32]

Odie @grasmanek9411 juli 2024 23:17
Tuurlijk joh.
cadsite @Droxal10 juli 2024 11:57
Jamaar meneer de rechter.
Ik heb eerlijk voor mijn cocaïne betaald. 8)7 8)7
Zoop @cadsite10 juli 2024 12:14
Die vrouw die de politie belt omdat een junkie dr meth heeft gejat ... Soms moet je echt niet te veel van gezond verstand verwachten.
deKayzer @Zoop10 juli 2024 12:40
Dat is dan ook geen gezond verstand.
Goldwing1973 @deKayzer10 juli 2024 14:07
Effect van teveel meth gebruiken, brain rot.
SED @Zoop10 juli 2024 14:31
Blijft diefstal ;)
Meld misdaad anoniem dan naar..
HansMij @SED10 juli 2024 21:52
Beide stellingen zijn evident onjuist. Diefstal is een misdaad, inbreuk op privacy valt onder civiel recht en dus geen misdaad en ook geen diefstal. Misdaad anoniem gaat dus helemaal niets met jouw melding doen.
SED @HansMij10 juli 2024 23:44
Kletskoek.
Diefstal van meth, waar het hiet over gaat is geeoon diefstal. Het feit dat het om een illegaal product gaat maakt niets uit.
Ook diefstal kun je anoniem melden.
SirLenncelot @cadsite10 juli 2024 12:52
Met een BTW bon erbij worden de problemen opeens een stuk kleiner hoor.
W1ck1e @Droxal10 juli 2024 12:11
Ik neem aan dat wanneer een leek met meer dan 2 werkende hersencellen spontaan op straat een fiets aangeboden krijgt voor een paar tientjes die ook wel weet dat er iets niet klopt.

Volgens mij is het vaak per jaar (dus vooraf) en ook nog eens cash. Dan weet je het wel.
Als het je lukt om je voor te stellen hoe het zo goedkoop kan zijn en legaal dan zou ik die redenering graag leren kennen.
sympa @W1ck1e10 juli 2024 18:26
Het is gewoon in een winkel hoor. Die apparaatjes staan niet eens onder de toonbank maar gewoon in een kast.
ewoutw @Droxal10 juli 2024 14:22
Tja, dat weet je nooit. Als je iets om marktplaats koopt kan het ook van diefstal afkomstig zijn. Maar je moet je wel afvragen waarom kunnen zij het voor de helft van het geld kunnen ten opzichte van reguliere aanbieders….

En hier zit geen korting op omdat het een ouder model is, of gebruikerschade.
gerard v d wal @Droxal10 juli 2024 20:15
Waarom niet? net als bij blanke cd/dvd een vast bedrag per cd/dvd?
Een bedrag per kastje ,of zoiets?
RobertMe @Bartske10 juli 2024 11:37
Ik vraag mij af of dat het geval is.
Afgelopen weekensd toevallig een familie dingetje waar een oom mij vroeg naar "zo'n TV kastje waarmee je voor eenmalig €100 alle TV zenders kunt kijken". Waarbij ik mij serieus afvraag of hij wist dat het "evident illegaal" was of eerder een vorm van "de grote namen (Ziggo als bekendste voor TV) zijn veel te duur en alternatieven goedkoper(?)".
Bartske @RobertMe10 juli 2024 11:41
Als het nu de helft goedkoper zou zijn met de zelfde zenders, dan zou daar nog wat inzitten. Maar als je voor veel minder geld veel meer zenders krijgt dan de gevestigde orde zou je moeten kunnen bedenken dat er iets niet in de haak is. Ik denk dat het voor de meeste mensen een gevalletje 'kop in het zand' is.
B Tender @Bartske10 juli 2024 14:46
In de supermarkt veel minder voor veel meer (liter) vergeleken met de horeca. Maar dat maakt het niet perse niet in de haak.

Verder kun je als enigszins onwetende consument het 'veel minder voor veel meer' (versus veel minder voor hetzelfde) relativeren vanuit gedachte 'maar ik kan toch maar 1 zender tegelijk kijken' of '99,9% van het aanbod zal ik nooit zien' waarbij je ervanuit gaat dat het niet-consumeren van een heel groot deel van de content is ingeprijsd.
De leek zal denken: Canal-plus in het Portugees is 'ingekocht' voor 100 gelijktijdige kijkers en wordt aangeboden aan 100.000 kijkers, ervanuit gaande dat <0.1% van de consumenten het werkelijk kijkt.
Arjan P @B Tender10 juli 2024 16:53
In de supermarkt veel minder voor veel meer (liter) vergeleken met de horeca. Maar dat maakt het niet perse niet in de haak.
Ja, dat is zo gek! Laatst stond ik m'n eigen biertje (Schutters uit de supermarkt, 28 cent/stuk) te nuttigen in het cafe op de hoek, komt die eigenaar kwaad op me af gelopen! Stuurde me naar buiten, terwijl het toch heel logisch was dat ik niet bij hem voor 3,50 een pilsje kocht. Toch, toch??
peewee. @Bartske10 juli 2024 22:17
Als je het vergelijkt met het analoge tijdperk met antenne op het dak, dan kreeg je gratis en voor niks tv-content. Ik denk dat veel mensen nog steeds denken dat dat zo is.
Odie @peewee.11 juli 2024 08:15
Je kreeg helemaal geen gratis content, je betaalde kijk en luistergeld. Tenminste, als je geen onderduiker was en je tv netjes opgaf. Later werd het standaard geïnd, omdat de overheid er toen vanuit ging dat iedereen inmiddels wel een tv had.
peewee. @Odie11 juli 2024 08:21
Dat kijk- en luistergeld was er, volgens mij, in 1990 al vanaf, toen werd het meegenomen in de belasting die iedereen betaalde, of je nu keek en luisterde of niet. En ik geloof niet dat we die "ingebouwde' kijk- en luisterkosten in de belasting nu niet meer betalen.
Odie @peewee.11 juli 2024 08:31
Dat zeg ik toch?
peewee. @Odie11 juli 2024 08:35
Ja, en ik vulde het aan met dat stukje over dat iedereen daaraan meebetaald(e?).
bapemania @RobertMe10 juli 2024 11:42
If it sounds too good to be true, it probably is (illegal)
iew @bapemania10 juli 2024 17:19
Wat de mooie escort dame mij allemaal vertelde en wat ik zou krijgen voor wat ik betaalde klonk het ook ' too good to be true', maar dat was het niet ! En ik kon zelfs met pin betalen als ik wilde ehehehe ;)

Zie ? dat 'If it sounds too good to be true, it probably is' is dus niet altijd zo hahaha
Tha_Butcha @RobertMe10 juli 2024 11:43
En de nieuwste iphone is me ook te duur, maar de jongen op de hoek van de straat bood er 1 aan samen met een tablet voor 150 euro.
Geim @Tha_Butcha10 juli 2024 13:38
Je vergelijking gaat mank. Er is namelijk geen vergelijkbaar alternatief voor illegale IPTV in 1 abonnement.
Dus ipv een nieuwe iphone op de hoek van de straat aan te bieden voor €150 krijg je er ook nog een ipad, apple tv en een iwatch bij.
davince72 @Geim10 juli 2024 13:47
-weg-

[Reactie gewijzigd door davince72 op 22 juli 2024 13:32]

M3m3nt0m0r1 @Geim10 juli 2024 14:17
Die van jou gaat ook mank omdat je 100% zeker weet dat dat illegaal is en onder heling valt.
Geim @M3m3nt0m0r110 juli 2024 16:23
En IPTV voor €150 per jaar waarbij je honderden betaalzenders krijgt klinkt wel geloofwaardig?
evers97 @royvosch10 juli 2024 16:04
Iedereen met minimaal één hersencel weet dat dit niet normaal is.

Zelfs als men snel geld nodig heeft (wat niet het geval zou moeten zijn als het om een legitieme instantie gaat die een rekening wil verhalen), kan men terecht bij vrienden en familie. Daarnaast kan men snel spullen verkopen voor een goede prijs op Marktplaats en het aankoopbewijs overhandigen. Alles is tegenwoordig digitaal, inclusief alle aankoopbewijzen. Mocht iemand een aankoopbewijs kwijt zijn, dan kan diegene een screenshot maken van het bankafschrift en de referentie van dit afschrift aan de winkelier laten zien, waarna het originele aankoopbewijs verstrekt kan worden.

Is er met cash betaald dan moet je de situatie inschatten om heling te voorkomen.
terradrone @evers9710 juli 2024 17:03
Voor de mensen die "snel geld" nodig hebben en geen zin in gedoe op marktplaats hebben is er ook nog de optie van de zogenaamde pandjeshuizen, zoals deze of deze . Heb er overigens zelf geen ervaring mee; ik heb de indruk dat die toko's voornamelijk in de "grote" steden gevestigd zijn.
davince72 @Tha_Butcha10 juli 2024 13:48
Kun je mij dat adres even doorgeven svp?
sapphire @RobertMe10 juli 2024 11:44
Dat zegt dan toch meer over je oom dan over de dienst?

Dat is een beetje als een nieuwe iPhone kopen voor €100 en dan niet bedenken dat deze waarschijnlijk gestolen/er iets shady mee is is 'want misschien zijn alle reguliere winkels wel gewoon te duur' :?

Mochten er dan gevolgen aan zitten aan zo'n aankoop kom je juridisch waarschijnlijk niet weg met een 'ja maar ik wist dat niet' argument want gezondverstand/onderzoeksplicht.
Desiler @sapphire10 juli 2024 11:53
Maar er zitten geen gevolgen aan de aankoop, ik kijk al jaren voor een 10tje per maand IPTV met alle zenders. Ergste wat kan gebeuren is dat hij offline gaat, nou poepoe, 10 euro kwijt. Het heeft me serieus denk al duizenden euros bespaart.

[Reactie gewijzigd door Desiler op 22 juli 2024 13:32]

smartsys @Desiler10 juli 2024 12:07
In sommige EU landen pakken ze ook de gebruikers aan. Dikke boetes tot 5000 euro. Wordt tijd dat dat in de hele EU gaat gebeuren!
Doordat steeds meer mensen illegaal kijken nemen de kosten voor de legale streaming diensten alleen maar toe. Oftewel de goeden moeten wéér onder de kwaden lijden.
PhilipsFan @smartsys10 juli 2024 13:30
Het punt is, dat dit tot juridische tegenstellingen leidt. Als de gebruiker kan worden aangepakt, bedoel je eigenlijk de abonnementhouder. Want voor de 'buitenwereld' wordt er misbruik gemaakt vanaf een bepaald ip-nummer, maar achter dat ip-nummer kunnen meerdere gebruikers zitten. Ik heb werkelijk geen idee wat mijn kinderen allemaal uitspoken op internet.

Maar het is niet illegaal om je internetaansluiting te delen met anderen. Dus als (volgens jouw voorstel) mijn kind illegaal iets sharet, kan ik een boete krijgen, terwijl ik juridisch gezien niks verkeerd doe. De providers hebben de wettelijke plicht om verbindingen te loggen, dus zij kunnen aantonen wie er fout zat, maar voor particulieren die internet delen geldt die logplicht niet. Dus ik zie dit niet zo snel gebeuren. Er zijn zelfs mensen die om deze reden een onbeveiligd wifi-netwerk in de lucht houden. Als er dan een copyright-claim komt, zeggen ze dat ze niet kunnen weten wie het gedaan heeft omdat iedereen op hun wifi kan. Dat is legaal.

En nee, je bent als abonnementhouder NIET juridisch verantwoordelijk voor alles wat er via jouw internetaansluiting gebeurt. Dat is wel een afspraak tussen jou en je provider, zodat de provider eventuele schadeclaims kan verhalen op jou, maar voor het strafrecht geldt dat niet. Voor de wet moet altijd degene worden aangeklaagd die het misdrijf daadwerkelijk heeft gepleegd, niet degene die toevallig het internetabonnement had vanwaar het misdrijf gepleegd is.
Dennism
@PhilipsFan10 juli 2024 15:24
En nee, je bent als abonnementhouder NIET juridisch verantwoordelijk voor alles wat er via jouw internetaansluiting gebeurt. Dat is wel een afspraak tussen jou en je provider, zodat de provider eventuele schadeclaims kan verhalen op jou, maar voor het strafrecht geldt dat niet. Voor de wet moet altijd degene worden aangeklaagd die het misdrijf daadwerkelijk heeft gepleegd, niet degene die toevallig het internetabonnement had vanwaar het misdrijf gepleegd is.
Ik zou dat niet te hard roepen, er ligt immers op EU niveau al jurisprudentie die dat argument deels onderuit haalt, en bepaalt dat de houder van een Internet verbinding wel degelijk aansprakelijk kan zijn voor zaken gedaan via die verbinding, ook al is deze gedeeld. Ik zou trouwens ook niet direct terugvallen op strafrecht. Auteursrechtinbreuk en eventuele juridische procedure daaromtrent zijn veel vaker civielrecht dan strafrecht. Onderstaande is dan ook civielrecht, net als het sturen van schikkingsvoorstellen (ik zou het geen boetes willen noemen, dat is immers normaliter strafrechtelijk) zoals je bijvoorbeeld in Duitsland ziet.

Het EU vonnis: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-149/17

In een van de DFW / Ziggo uitspraken gaat een rechter daar inhoudelijk op in:
4.13.
DFW kan zich, in het kader van het geldende Europese recht, beroepen op een hoog beschermingsniveau van auteursrechten met bijbehorende effectieve sancties en rechtsmiddelen (zie ook het arrest Bastei Lübbe van het Hof van Justitie van 18 oktober 2018, C-149/17). Om effectief te kunnen optreden tegen illegale downloaders heeft DFW in beginsel een reëel belang bij het verkrijgen van de persoonsgegevens van de houder van de IP-adressen, via welke adressen de Film illegaal gedownload is.

4.13.1.
De (vermeende) omstandigheid dat de Film via de door DFW omschreven concrete IP‑adressen is gedownload, betekent overigens niet dat de houder van een dergelijke internetaansluiting, die klant van Ziggo c.s. is, ook daadwerkelijk de inbreukmaker is, danwel jegens DFW aansprakelijk is voor eventuele inbreuken die met zijn aansluiting zijn begaan. DFW stelt ter zitting dit onderscheid te onderkennen en te erkennen, echter het als productie 18 overgelegde eigen persbericht van 21 december 2017 betreffende de aanpak van illegale downloaders van de Film, wijst erop dat DFW degene van wie zij de contactgegevens wenst te ontvangen (de houder van het IP-adres) aanmerkt als de illegale downloader. Ook in de dagvaarding (randnummer 58) en in de pleitnotitie (bladzijde 23) wordt door DFW zonder meer gesteld dat de abonneehouder (die klant van Ziggo c.s. is en houder van het IP-adres) aansprakelijk is voor eventuele inbreuken. DFW baseert zich daarbij onder meer op het arrest Bastei Lübbe van het Hof van Justitie van 18 oktober 2018 (C-149/17). Uit dit arrest volgt echter dat kort gezegd de houder van een internetaansluiting, die ook aan anderen ter beschikking is gesteld (o.a. gezinsleden), niet automatisch aansprakelijk is voor een via die aansluiting gemaakte inbreuk. Op deze persoon rust wel een zogenaamde secundaire stelplicht, inhoudende dat hij dient aan te geven dat anderen mogelijk inbreuk hebben gemaakt via zijn internetaansluiting en dat hij ook de identiteit van de betreffende personen vermeldt, ook indien het gaat om gezinsleden. Ook als het er (slechts) om gaat de houder van het IP-adres/de internetaansluiting te kunnen achterhalen om deze met het downloaden te confronteren en gelegenheid te bieden in verband daarmee naar een ander te verwijzen, volgt daaruit dat DFW in beginsel belang heeft bij afgifte van de NAW-gegevens van de houder van de internetaansluiting waarop de inbreuk is gepleegd.
Uiteindelijk verliest DWF die zaak op andere argumenten, maar deze afweging van de rechter op basis van het vonnis van het EU hof laat wel duidelijk zien dat een 'ik deel mijn verbinding', niet betekent dat je dan niet aansprakelijk kan zijn, dat kan wel, tenzij jij als houder kan aangeven wie het dan wel was. Een beetje net zoals het nu gaat in het verkeer, daar krijgt ook de kentekenhouder bijvoorbeeld een beschikking bij een overtreding zonder staandehouding, met als optie bij die boete de daadwerkelijke dader op te geven.

Hier nog een blog over die uitspraak:

https://www.dirkzwager.nl...voor-auteursrechtinbreuk/
Auteursrecht weegt hier zwaarder
Het Hof probeert een "juist evenwicht" te vinden tussen het recht op bescherming van het gezinsleven enerzijds, en het auteursrecht anderzijds, en is onverbiddelijk: "Door een bijna absolute bescherming te verlenen aan de gezinsleden van de houder van een internetaansluiting waarmee inbreuken op het auteursrecht zijn gemaakt door filesharing, kan de nationale wettelijke regeling die in het hoofdgeding aan de orde is (...) niet worden geacht voldoende doeltreffend te zijn en ervoor te zorgen dat uiteindelijk een doeltreffende en afschrikkende sanctie wordt opgelegd aan de inbreukmaker" (overweging 52).

Dit komt er kort gezegd op neer dat de houder van de internetaansluiting zich niet kan disculperen van een auteursrechtinbreuk met de enkele stelling dat familieleden ook toegang hebben gehad. Dat zou er namelijk toe leiden dat de auteursrechthebbende nooit zijn gelijk kan halen bij de rechter, en dat is geen 'juist evenwicht' tussen het auteursrecht en het recht op bescherming van het gezinsleven. Let wel, het Hof van Justitie schrijft in haar arrest niet dat de houder van de internetaansluiting altijd aansprakelijk is voor auteursrechtinbreuken. De situatie zou al heel anders zijn als de houder van de internetaansluiting kan of wil aantonen dat iemand anders de werkelijke inbreukmaker is, en dat de inbreukmaker gebruik heeft gemaakt van zijn internetaansluiting.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 13:32]

PhilipsFan @Dennism10 juli 2024 15:42
Het is niet zo stellig als ik het zei, maar in de stukken die je aanhaalt staat nog steeds niet dat de abonnementhouder een boete kan krijgen als iemand anders via diens internetverbinding iets illegaals doet. Er staat alleen dat de eigenaar zich niet zondermeer kan verschuilen achter het argument dat hij een verbinding deelt en indien bekend, moet vertellen wie hij denkt dat het dan wel gedaan heeft.

Dat is dus iets heel anders dan wat in Duitsland gebeurt, daar krijgt de abonnementhouder gewoon een schikkingsvoorstel en als ie niet betaalt wordt de rechter ingeschakeld. Dat is een gevecht dat niemand aandurft voor een paar gedownloade films, dus betalen ze die schikking gewoon. Wat mij betreft staat dat gelijk aan afpersing.

En daar is de cirkel rond: Als de filmindustrie mij behandelt als een crimineel in plaats van de hand in eigen boezem steekt, dan moet ik meteen stoppen om daar geld in te pompen, want dat geld kunnen ze gebruiken om nog meer mensen af te persen. Ze zijn eigenlijk zelf de crimineel geworden door op die manier te werk te gaan. En ik doe geen zaken met criminelen.
Dennism
@PhilipsFan10 juli 2024 15:51
Dat is dus iets heel anders dan wat in Duitsland gebeurt, daar krijgt de abonnementhouder gewoon een schikkingsvoorstel en als ie niet betaalt wordt de rechter ingeschakeld. Dat is een gevecht dat niemand aandurft voor een paar gedownloade films, dus betalen ze die schikking gewoon. Wat mij betreft staat dat gelijk aan afpersing.
Maar dit wat jou hier aangeeft is juist kortweg hetgeen in de rechtszaak die ik link is gebeurt, vanaf een IP is een overtreding vastgesteld (in Duitsland) > daar is een schikkingsvoorstel gekomen > dat schikkingsvoorstel is niet geaccepteerd, want gedaagde meende het feit niet begaan te hebben > daar is een rechtszaak uitgekomen waarbij gedaagde zich beriep op 'ik was het niet, mijn ouders konden ook bij de verbinding, bewijs maar wie het was'. > en met die verdediging ging de rechter dus niet mee, als de gedaagde dat wilde claimen, moest gedaagde dan maar aangeven wie de inbreuk wel gepleegd had.

Verder gaat het ook niet om boetes, dat is strafrecht. Een schikking is geen boete, en een eventuele door de rechter bepaalde schadevergoeding voor auteursrechtbreuk ook niet. Een boete is zul je dus ook inderdaad niet krijgen op basis van wat ik linkte. Dat zal puur gaan over schadevergoedingen die toegekend kunnen worden. Iemand een schikkingsvoorstel doen is natuurlijk ook geen afpersing (dat is een wel wat vreemde redenatie), maar gewoon een heel gebruikelijke stap in het normale civiel rechtelijke traject bij een bijvoorbeeld een auteursrechtinbreuk. Eerst het minnelijke traject proberen en als men daar niet uitkomt pas een kostbaar traject via de rechtbank.

Zou jij dan liever zien dat bij dit soort overtredingen met direct naar de rechter stapt met alle mogelijke financiële gevolgen mocht er een veroordeling komen. Hou er immers bijvoorbeeld rekening mee dat het bij auteursrechtzaken niet ongewoon is (of tot voor kort was, ik weet dat ze er naar aan het kijken waren om dat mogelijk te veranderen) om de verliezende partij te veroordelen tot alle gemaakte juridische kosten (waar bij andere zaken vaak een liquidatie tarief op basis van punten van toepassing is)

Hier schikte de gedaagde dus niet, met deze jurisprudentie tot gevolg. Wat er natuurlijk waarschijnlijk wel weer tot geleden zal hebben dat mensen daarna sneller zo'n schikking zullen accepteren, ze hebben immers de jurisprudentie uit o.a. deze zaak tegen zich als het gaat over inbreuk gepleegd via Internet. Dat zie je bijvoorbeeld ook veel bij Duitse hotels en vakantie huisjes, zeer duidelijke waarschuwingen om niets te downloaden, want iedere mogelijk schikkingsvoorstel wordt op jou als vakantieganger verhaald daar. Juist door dit soort wetgeving.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 13:32]

sympa @PhilipsFan10 juli 2024 18:19
Duitsers beschouwen dat soort advocatenkantoren ook als afpersers. In Duitsland is er dan ook een vreemd soort extra privacybescherming voor advocatenkantoren. En een van de grotere boosdoeners, Günter Freiherr von Gravenreuth, is daarna op het pad van de oplichterij gegaan, en koos voor een einde aan zijn leven in plaats van 14 maanden in de cel te gaan zitten.
Denk dat het ook niet gemakkelijk geweest zou zijn in de cel, als iemand die kinderen uitnodigde om "floppies te ruilen" en daarna een aanklacht te doen.
Dennism
@sympa10 juli 2024 23:46
Duitsers beschouwen dat soort advocatenkantoren ook als afpersers.
Wie bedoel je daarmee precies? potentiële inbreukmakers zullen natuurlijk snel iets als afleiding zo roepen. Als ik echter kijk naar mijn juridische onderlegde IT connecties in Duitsland geven ze eigenlijk allemaal hetzelfde aan als wat Nederlandse juridisch onderlegde personen aangeven, zo'n schikkingsvoorstel is juridisch gezien in Duitsland 100% correct en eigenlijk een gunst naar de potentieel inbreukmaker.
PhilipsFan @Dennism11 juli 2024 02:44
Er is natuurlijk een verschil tussen wat juridisch klopt en wat normaal is. Juridisch gezien zal dat allemaal precies kloppen, er zitten grote platenmaatschappijen achter met grote juridische afdelingen en goede advocaten, die gaan echt niks doen wat juridisch niet klopt.

Maar toch is het afpersing. Het schikkingsbedrag (en al helemaal de proceskosten, als je het zover zou laten komen) staan in geen enkele verhouding tot de opgelopen schade en de ernst van het 'misdrijf'. Het mag dan wel in de wet staan, maar niemand beschouwt illegaal downloaden van films als 'illegaal'.

Het valt me hier op Tweakers wel vaker op dat gebruikers de neiging hebben om het op te nemen voor megalomane grote bedrijven die zonodig nog wat extra geld moeten verdienen, desnoods door downloadende consumenten af te persen. Juridisch heet het niet afpersen, maar dat is het gewoon wel. Waarom moet je zonodig een groot bedrijf tegen mij verdedigen? Ik heb je hulp harder nodig dan Disney of Universal, zegmaar...
Dennism
@PhilipsFan11 juli 2024 09:41
Dat heeft natuurlijk weinig met het opnemen voor bedrijven te maken, ik geef geen waardeoordeel over hoe zij zaken aanpakken, ik geef wat duiding over hoe het juridisch zit. Daar zit nogal een verschil in, en dat is inderdaad iets dat hier op Tweakers veel gebeurt, dat duiding geven verward wordt met steunen (of niet steunen) van een bepaalde handeling gedaan door bedrijven.
sympa @Dennism11 juli 2024 00:10
In Duitsland is het wat anders geregeld dan bij ons. Zo had een modemerk de bescherming van hun logo aan een advocatenbureau overgedragen.
Dat vervolgens achter particulieren aanging die een borduurwerkje met dat logo maakten en het trots op internet zetten om te showen (niet eens verkopen).
En in Duitsland betekent dan dat er meteen een flinke factuur bij kan. Afhankelijk van de waarde die de advocaat aan het conflict toekent.
Nou was het een vergissing van dat modemerk, zij hebben de opdracht teruggetrokken bij die advocaat.
Maar er waren (na de val van de muur) ook advocaten die in zee gingen met een bestaande autoverkoper om die te verdedigen tegen "oneerlijke concurrentie". En elke nieuwkomer die geen "geld lenen kost geld" in de advertentie had staan een advocatenrekening stuurden.
Dennism
@sympa11 juli 2024 00:19
Ik heb het dan ook over Duitsland, een bekende van me doet o.a. IT implementaties in Duitsland in het vakantie / reiswezen in de grens regio aangaande wifi / internet gebruik op parken / huisjes en de loggen daarbij, zodat eventuele inbreuken direct doorgestuurd kunnen worden naar de huurder. Wat uiteraard ook allemaal langs Duitse legal specialisten gaat, en geen enkele daarvan ziet de schikkingsvoorstellen als niet legaal (wat afpersing zou zijn, dat is immers een misdrijf).
sympa @Dennism11 juli 2024 14:08
Klopt het is formeel correct maar voor de gebruikers voelt het als afpersing. Wat leidt tot de extreem slechte reputatie van de beroepsgroep in Duitsland.
jongetje @PhilipsFan10 juli 2024 13:57
Jij bent wel verantwoordelijk voor wat je minderjarige kinderen doen.
En ik mag toch hopen dat je wel doorhebt als je kinderen een abonnement afsluiten bij een illegale tv provider?
jaenster @smartsys10 juli 2024 12:24
Dat is zo een kromme vergelijking. Als elke onbetaalde kopie/stream zou betekenen de legale diensten inkomsten mislopen, dan kan ik in mijn eentje door constant een usb disk opnieuw een kopie te laten maken van films/series/weet ik het de hele film industrie kapot maken.

Je kunt niet een op een spreken van inkomste verderving. Ik ga niet ontkennen dat het invloed heeft, en dat minder mensen de regulieren streamingdiensten afsluiten, maar tegelijkertijd zie ik dat mensen betalen voor gemak. Als je zo graag series/films wil kijken kun je gaan downloaden als het goedkoper moet. Je kan veel zeggen van mensen met een goedkoop IPTV abbo, maar niet dat ze er niet voor betalen. Ze betalen voor het gemak, wellicht is die prijs te laag.

Sure. Maar zo veel dingen die volkomen legaal zijn ver onder de kost prijs aangeboden, puur voor markt aandeel. je weet niet meer wat @sapphire zegt wanneer iets te goed is om waar te zijn. Toen prime begon voor 3 euro per maand met zo veel content, gratis verzending bij amazon en allerlei extra's dacht ik ook dat kan toch niet uit. Dat moet ik schijnbaar maar aanvoelen dat dat niet shady is.
jongetje @jaenster10 juli 2024 13:52
Met alle TV mediaspelers zoals googletv of appletv is het kwestie van icoontje voor formule1, TV, Netflix of andere dienst aan klikken. Hoezo zou dit nog eenvoudiger moeten?

Je kunt alles weg recht praten wat krom is maar iedereen die een abonnement afsluit via Aliexpress of een winkeltje ergens in een achteraf straatje die weet echt wel dat het niet legaal is. Uiteindelijk kost die content ook gewoon geld en als de hele wereld er niet voor wil betalen dan wordt het aanbod vanzelf minder.
BlaDeKke @smartsys10 juli 2024 13:20
Kom maar op dan! Bewijs maar dat er illegaal gekeken wordt bij mij thuis. Tenzij ze een raid doen, of mijn reacties op tweakers lezen weten ze van niets. :Y)

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 13:32]

jongetje @BlaDeKke10 juli 2024 13:56
Ze kunnen prima van die illegale diensten de logfiles opvragen (en eventueel bij je VPN provider). Is allemaal mogelijk en niet ingewikkeld, kost alleen wat tijd.
BlaDeKke @jongetje10 juli 2024 20:56
Yeah, die hebben mijn gegevens niet. En alles loopt over SSL, niks externe VPN, en ik gebruik nieuwsgroepen, geen IPTV.

Ze kunnen iets zien, maar bewijzen gaat heel moeilijk worden zonder raid.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 13:32]

jongetje @BlaDeKke10 juli 2024 23:24
Alles kan over ssl lopen maar als de nieuwsgroep moet loggen op verzoek van justitie dan is het gewoon te zien wat jou ip/sessie heeft opgevraagd.

Daarnaast heb je ook betaald voor die nieuwsgroep dienst met een creditcard of ander betaalmiddel.
BlaDeKke @jongetje11 juli 2024 11:01
Ik heb helemaal niets betaald. Enkel men IP adres is exposed en op dat stukje heb je gelijk. Als dat ooit uitkomt en er komt een brief in de bus. Dan own ik dat wel. Geld is niet het probleem. Ik wil gewoon kunnen zien wat ik wens.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 13:32]

noway @smartsys10 juli 2024 12:40
lol { kosten voor de legale streaming diensten alleen maar toe} ???? dat geloof jij hahahahah.

dus als mensen huizen kraken gaat de huur ook omhoog?
of zoals onze zorgverzekering?

vind de vergelijking erg leuk.......je hebt mijn dag weer goed gemaakt.
theobril @noway10 juli 2024 15:43
Uhm ja: als er veel mensen onverzekerd zijn er toch zorg nodig hebben, dan wordt die zorg niet per definitie geweigerd (een neuscorrectie krijg je dan weer niet) , maar de kosten daarvoor worden wel betaald. U mag zelf raden door wie. Net zoals het stelen bij een super. Daar worden de producten duurder van. Of dacht u dat dat ze dat uit eigen zak betalden? Nee ook dat wordt omgeslagen over alle betalende mensen. Maar ik ben echt wel benieuwd: wie betaalt volgens u de zorgkosten van onverzekerden als het dus blijkbaar niet omgeslagen wordt? De premie stijgt volgens u namelijk niet door de gemaakte kosten door onverzekerden.
noway @theobril11 juli 2024 09:03
De premie stijgt door de verzekering bedrijven zelf door inkoop van medicijnen { prijsafspraken } de farma Industries zijn de criminelen.

En als de zorg niet word betaald.....komt er een deurwaarder op de stoep. Dus ja die mensen gaan sowieso de rekening betalen met zorgverzekering of zonder.

En stelen bij de de super dat is onzin verhaaltje......word je gepakt is het nog steeds eigen rekening en boete.
theobril @noway11 juli 2024 19:18
Van een kale kip kun je niet plukken. Denk je oprecht dat een dakloze niet geholpen wordt met basale hulp? En daar begint na afloop geen deurwaarder aan. Je volgende statement is nog leuker: "En stelen bij de de super dat is onzin verhaaltje......word je gepakt is het nog steeds eigen rekening en boete" Hoevel % den je dat er gepakt wordt, en denk je dat de boetes die diegenen betalen, de derving van alle diefstallen dekken? Ik hoor het graag van je, inclusief onderbouwing. wat niet al te moeiljjk zal zijn want je serveert het af als een lang geleden achterhaalde urban myth.
noway @theobril12 juli 2024 09:04
Met wappies ga ik niet in discussie.....blokken gaat hier ook niet ook jammer.
De discussie ging over { kosten voor de legale streaming diensten alleen maar toe } als je dan ECHT denkt dat dan de kosten omhoog gaan door piraterij????

En dan jij....er hangen overal camera's in de supermarkt ...dus je loopt echt tegen de lamp.
Schijnbaar heb jij ervaring en steelt vaak of niet? je bent hier een deskundige?
theobril @noway12 juli 2024 09:26
Ja daar ging de discussie over: of piraterij de kosten voor streaming verhoogt. En ja dat doet het: de centjes moeten door minder mensen worden opgebracht. net zoals diefstal de prijzen voor wel-betalende klanten verhoogt, en als onverzekerde kale kip zorgkosten maken de kosten voor de wel-premiebetalenden verhoogt.

Verder een beetje apart om mensen vervolgens voor wappie uit te maken. Je eigen opmerking dat mensen die stelen per definitie gepakt worden vanwege de camera,'s maakt je wat mij betreft serieus wereldvreemd. Een onsympathieker mens zou de term "wappie" gebruiken hiervoor.
noway @theobril12 juli 2024 09:26
de groeten
pempie3 @smartsys10 juli 2024 12:55
Dat de kosten voor legale diensten toenemen heeft echt niets te maken met gebruikers van IPTV. Pak hem beet 10 jaar geleden had je Netflix voor een tientje per maand en was je daar zoet mee. Inmiddels heb je Netflix, Prime, Disney, HBO, Videoland, and the list goes on. Je hoeft ze niet eens allemaal af te nemen en je bent al heel snel meer dan 80 Euro per maand kwijt. Het gaat ze allemaal om geld, geld en nog eens geld. Het is dus heel logisch dat mensen kiezen voor illegale IPTV en dit is precies het verdiende loon van die streamingdiensten.
terradrone @pempie310 juli 2024 17:12
Het gaat ze allemaal om geld, geld en nog eens geld
Dat vind ik een beetje kort door de bocht. In den beginne waren streamingdiensten niet meer dan "doorgeefluiken" voor media. Grote bibliotheken waaruit je media kon streamen.

Ondertussen zijn de grote streamingdiensten meer dan dat. Het zijn professionele productiehuizen geworden van films en series. En ja, dat kost heel veel geld. Het is niet meer enkel een datacenter vol storage neerknallen en mensen eruit laten streamen. Nu zijn er professionele (hollywood grade) filmproducenten aan het werk om nieuwe content te maken. En dat kost ongelofelijk veel geld.

Neem bijv. een serie als "the grand tour", te zien op amazon prime. Daarover heeft Jeff Bezos al eens de opmerking gemaakt dat het stiekem wel een erg kostbare aangelegenheid is om te produceren. Of Clarksons farm: een filmploeg een heel jaar on-site laten filmen.

Dus nee, dat het enkel en alleen om geld zou gaan is iets te makkelijk. En ja, uiteindelijk zijn het kapitalistische ondernemingen dus ja, er wordt geld verdiend. Als je dat niet wilt koop je een doos vhs films bij je lokale kringloopwinkel. Kost geen drol en je kunt een hele tijd vooruit 8)7 .
bytemaster460 @pempie310 juli 2024 22:42
Alleen Netflix maakt op dit moment winst. De rest is nog in de opbouwfase waarbij een klantenbestand wordt opgebouwd tegen een verlies. De prijs van Netflix is een prijs die kostendekkend is en een gezonde winst oplevert.
Het is nooit een excuus om een product dan maar gratis te gebruiken als je de prijs te hoog vindt.
sympa @bytemaster46011 juli 2024 00:12
De servers zijn de kosten kennelijk niet. De illegalen doen dat voor veel minder geld. En die hebben nog een risico om alles kwijt te raken ook bij een inval.
De content kost natuurlijk zeker geld. Maar de schaal van een Netflix is ook een stuk groter.
smartsys @sympa11 juli 2024 14:09
Die hardware is het probleem ook niet en die kosten heeft zo'n illegale content verspreider er zo uit.
Voor een half miljoen euro kun je al flink wat opslaan. Helemaal als je het bron materiaal eerst naar een formaat met hogere/efficiëntere compressie omzet en de kwaliteit wat lager maakt.
Voor dat half miljoen euro heb je maar 5000 klanten nodig die allemaal die 100 euro in 1x aftikken.
Als je dan ook nog deals maakt met andere streaming diensten om elkaars content te gebruiken, hoef je zelf minder te investeren in hardware en is je content base groter.
In NL gebruiken momenteel ongeveer 1 miljoen mensen illegale IPTV diensten. Dan praat je over meer dan 100 miljoen euro per jaar die 100% een illegaal circuit in verdwijnen.

Dit zorgt zeker voor een afname in klanten voor de legale diensten en die compenseren dit door prijzen te verhogen. De kosten blijven immers gelijk en nemen ook jaarlijks toe.
Verwijderd @smartsys10 juli 2024 15:26
Ik kijk illegaal omdat ik dealternatieven te duur vind. Ik zou anders het nog steeds niet afnemen, omdat ik het nog steeds te duur vind.

En even voor de goede orde, ik ben daar mee begonnen NAdat de prijzen keer op keer omhoog gingen.

Ik ben dus een gevolg, niet de veroorzaker.
bytemaster460 @Verwijderd11 juli 2024 20:13
Zo kun je natuurlijk alles rechtpraten. Je gebruikt een product waar een prijskaartje aan hangt zonder te betalen. Enkel omdat de pakkans laag is en omdat het technisch eenvoudig is. Als je het bedrag van het prijskaartje er niet voor over hebt moet je het product laten liggen. Dat is zoals het in een winkel ook werkt.
iew @smartsys10 juli 2024 17:29
Aan de andere kant wanneer dit helemaal compleet de nek om gedraaid word, dan worden alle betaalde streaming diensten zo duur dat het weer alleen voor de rijkere mens te betalen valt.
Echt concurrentie is er ook al niet meer, de streaming diensten wisselen nu ook al hun eigen originals uit met elkaar.

Complete series die gesplit worden en de eerste paar seizoenen op de ene kunnen bekijken en wanneer je dan de rest van de seizoenen wilt zien staan die ineens op een andere streaming service.
De prijzen trekken allemaal naar elkaar toe, je ziet dat ook in de gaming wereld gebeuren.

Ja maar, ja maar..., het gaat niet heel erg snel maar wanneer je een beetje oplet dan zie je het gewoon wel gebeuren.
Helaas zijn er altijd van die 'braverikken' die werkelijk alles wat scheef is met hand en tand blijven verdedigen, alsof al die bedrijven met hun enorme wisnten die jaarlijks nog hoger moeten zo zielig zijn en het zo moeilijk hebben...

Ammehoela.
Terrestrial @Desiler10 juli 2024 12:05
precies, nou moet ik wel zeggen dat de kwaliteit meestal wel wat minder is dan de reguliere aanbieders en je ook tegen storingen moet kunnen. Het zal niet voor iedereen zijn maar TV via de reguliere aanbieders wordt steeds duurder. Ik betaal bij Ziggo al 41 euro pmnd voor 3 TV's
Desiler @Terrestrial10 juli 2024 12:07
Ik heb IPTV puur voor voetbalwedstrijden, enige nadeel is dat IPTV vaak wel 1 of 2 minuutjes achter loopt, wat logisch is. Als ik dit als pakket bij Caiway zou moeten nemen ben ik al 40+ euro per maand kwijt. Ik kijk IPTV via mijn PC op een 1080p monitor, dus dat de kwaliteit wat minder is neem ik voor lief.
TheVivaldi @Desiler10 juli 2024 12:24
Dan ben je alsnog duur uit, want bij NLZiet ben je legaal voor iets minder dan 10 euro voorzien van voetbal.
Desiler @TheVivaldi10 juli 2024 12:27
Dat zijn waarschijnlijk alleen Nederlandse zenders, en ik vraag me sterk af of je dan echt elke competitie hebt. Maar het is wel mooi om te zien dat het legaal steeds beter wordt.
TheVivaldi @Desiler10 juli 2024 12:27
Oké, dan neem je Canal Digitaal via de app voor €14,95 per maand. Is weliswaar ietsje meer dan wat je nu betaalt, maar niet heel veel meer en wel legaal, en dan heb je veel meer zenders, ook buitenlandse.

Overigens biedt NLZiet ook buitenlandse zenders, maar in kleinere mate.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:32]

Zackito @TheVivaldi10 juli 2024 12:29
Want dan krijg je viaplay, espn, ziggo er gratis bij? En dan heb ik het nog niet over alle on demand streaming content wat beschikbaar is.

Als ik op alles een abonnement moet nemen wat ik wil kijken dan is het gewoon onbetaalbaar. Vooral viaplay is schufterig duur.

[Reactie gewijzigd door Zackito op 22 juli 2024 13:32]

RVervuurt @Zackito10 juli 2024 12:38
Als het onbetaalbaar is, dan heb je dus geen geld voor je levensstijl en moet je OF je inkomen verhogen OF je levensstijl aanpassen.

Ik ga ook niet al m'n spullen jatten bij de MediaMarkt e.d., omdat het "anders onbetaalbaar is als ik elke maand een nieuwe TV wil".
TheDudez @RVervuurt10 juli 2024 13:15
Dit is geen jatten je neemt fysiek niks weg. Bij de mediamarkt wel.
Miki @TheDudez10 juli 2024 13:30
Of je wel of niet iets fysieks afneemt doet helemaal niet ter zake. Je eigent je namelijk een dienst toe waar je geen toestemming voor hebt gekregen om te mogen gebruiken.
TheDudez @Miki10 juli 2024 15:09
Dan is het nog steeds geen jatten. In het woordenboek staat:

iets wegnemen van iemand en het zich wederrechtelijk toe-eigenen.

Als de buurman een kopie maakt van een schilderij van jou is het toch ook geen jatten.

Het is niet gewenst maar is geen jatten.

[Reactie gewijzigd door TheDudez op 22 juli 2024 13:32]

Miki @TheDudez10 juli 2024 16:05
Je moet ook niet het woordenboek pakken als je dit soort juridische kwesties wilt duiden ;)

Het gaat namelijk om inbreuk op auteursrecht. Je neemt iets af dan wel vermenigvuldigd iets waarvoor je geen toestemming hebt verkregen van de auteur.
Ikzellef @Miki11 juli 2024 08:32
Ik vraag me alleen af wat het met auteursrecht te maken heeft.
Dit gaat over het beschermen van de "officiële” aanbieders. Geen brein doet wel vaker vreemde uitspraken.
Miki @Ikzellef11 juli 2024 08:49
Dit gaat helemaal niet om officiële aanbieders maar om IPTV aanbieders die content delen waarvoor zij geen toestemming hebben verkregen van de rechthebbenden omdat te mogen delen. Brein vertegenwoordigt deze rechthebbenden en treed namens deze op.
Brein gebruikt het maken van inbreuk op auteursrechten om sommaties te kunnen versturen.
ChefA @TheDudez10 juli 2024 13:32
Stel, iedereen denkt zo en niemand betaald meer voor content. Dan kan er straks in medialand geen enkel salaris meer worden betaald. Nog steeds geen jatten? :? 8)7
mistral2 @RVervuurt10 juli 2024 13:21
Dat is geen vergelijking.
Bij ziggo etc betaal je voor alle zenders, ook als je alleen maar SBS6 wilt kijken.
Maar als je daarbij dan ook alleen formule1 wilt zien moet je een viaplay abbo nemen met veel meuk die je niet nodig hebt.
Dus ik betaal voor veel meer dan die 2 kanalen die ik wil hebben.

Als ik naar de mediamarkt ga voor een TV hoef ik niet te betalen voor de stofzuiger die ze ook verkopen.
En bij coolblue kan ik dan een strijkijzer kopen zonder voor een wasmachine te moeten bijbetalen.
Heb ik precies de 2 zaken die ik wil voor een redelijke prijs.
Zackito @RVervuurt10 juli 2024 16:55
Ik heb het geld wel, maar er niet voor over. Nederlands voetbal op ESPN, Engels voetbal op viaplay. En dan nog alle CL westrijden op Ziggo. Dit zijn allemaal zenders die ik maximaal 2 uur per week kijk, maar dat zou mij wel meer dan 40 euro per maand kosten. Dat is absurd voor wat het is.
SkillZ4LollZ V2 @RVervuurt10 juli 2024 17:58
Als het onbetaalbaar is, dan heb je dus geen geld voor je levensstijl en moet je OF je inkomen verhogen OF je levensstijl aanpassen.
Je zou zo de politiek in kunnen gaan met dit soort zwart-witte redenaties. Want anderzijds heb ik er ook nog een; "If buying isn't owning, then piracy isn't stealing"
Waneer er expres kunstmatige schaarste wordt gecreëerd en je 20 verschillende diensten af moet nemen om alsnog bepaalde content niet te kunnen zien, wordt het gauw een principe kwestie.

[Reactie gewijzigd door SkillZ4LollZ V2 op 22 juli 2024 13:32]

pennywise666 @RVervuurt10 juli 2024 19:20
Totaal geen goede vergelijking dit, dat snap je zelf ook wel.
TheVivaldi @Zackito10 juli 2024 12:29
TheVivaldi in 'Beheerder van IPTVpremium haalt iptv-dienst offline na sommatie Brein'
Zackito @TheVivaldi10 juli 2024 12:35
Nog steeds niet compleet voor 15 euro. Ziggo en viaplay missen, daarnaast zal het vod ook niet spannend zijn zoals elke provider die vod aanbied.

Ik zou liever betalen voor de specifieke content die ik kijk, soort van betalen per gekeken aflevering en stream van livesport.

[Reactie gewijzigd door Zackito op 22 juli 2024 13:32]

TheVivaldi @Zackito10 juli 2024 12:52
Hoezo ontbreekt Viaplay? Die staat er toch gewoon bij op de zenderlijst? https://m7cdn.io//canalpl...zenderlijst-canalplus.pdf Nummertje 12.
ChefA @TheVivaldi10 juli 2024 13:28
Viaplay TV ≠ Viaplay.

Viaplay is een abonnementsdienst met onder andere meerdere kanalen voor live sport.
Viaplay TV is eigenlijk Talpa, die een deal heeft gemaakt met Viaplay om bijvoorbeeld F1 (met reclameblokken tussendoor) gratis uit te zenden.
Zackito @TheVivaldi10 juli 2024 13:17
Jij bedoelt de reguliere viaplay zender? De zender zonder live sport?
M3m3nt0m0r1 @Zackito10 juli 2024 14:18
Wordt je door iemand verplicht om die diensten tegelijkertijd af te nemen?
Zackito @M3m3nt0m0r110 juli 2024 16:56
Verplicht niet maar als sportliefhebber zie je toch wel bepaalde westrijden graag live.
Desiler @TheVivaldi10 juli 2024 12:29
Via alleen de app? Dat zijn alweer limitaties. Ik wil gewoon mijn IPTV in Kodi kunnen laden met EPG. Ik wil niet vast zitten aan bepaalde apps van de maker.
TheVivaldi @Desiler10 juli 2024 12:33
Dat kan ook gewoon via Kodi. Ik had het over het afsluiten van het abonnement, niet over het gebruik van de app.
WRT54G @TheVivaldi10 juli 2024 12:46
Canaal Digitaal kan je niet "los" bestellen en moet via een derde partij (ISP) zover ik kon vinden.

Kan ik tv via internet ook rechtstreeks bij Canal Digitaal bestellen?
Tv via internet is te bestellen via andere partijen. Doe de postcodecheck en ontdek voor welk pakket jij in aanmerking komt.

Bron:
https://www.canaldigitaal.nl/alles-in-1/
Vraag 2

Of heb jij elders iets waarmee het wel kan?
Ik had namelijk zelf Canal Digitaal gewild maar ben voor NLZiet gegaan omdat het niet los besteld kon worden.

[Reactie gewijzigd door WRT54G op 22 juli 2024 13:32]

TheVivaldi @WRT54G10 juli 2024 12:49
Dat kan wel degelijk. Al een aantal jaar zelfs: forumtopic: Ervaringen met Canal Digitaal live TV app

En dat abonnement is nog steeds af te sluiten. €14,95 per maand, alleen heet de app nu CANAL+: https://www.canalplus.nl/

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:32]

WRT54G @TheVivaldi10 juli 2024 12:51
Ik ga eens kijken, dank!
vlijmen @TheVivaldi10 juli 2024 13:49
Als dat een alternatief is graag, maar ik zie daar geen aanbod van alle Nederlandse, Belgische en Franse zenders. Een pakket waar dat in zit zouden wij ontzettend blij van worden.
MeNTaL_TO @TheVivaldi10 juli 2024 14:37
Tja, en kan komt mlb.tv om de hoek, kost aardig wat geld, maar omdat Disney (via ESPN) de rechten in Nederland heeft, werd er een blackout op de playoffs voor Nederland ingesteld, alleen ESPN zond die wedstrijden (op 1 na) helemaal niet uit.
De enige manier om de andere wedstrijden te zien was dus een IPTV abonnement af te sluiten, terwijl ik MLB.TV en ESPN ook had (beide opgezegd na deze actie). Zit je dus met je goede gedrag, kan/kon je het nog niet kijken.
leonbong @TheVivaldi10 juli 2024 12:59
Nee niet hetzelfde bij de gemiddelde iptv dienst is de bitrate veel hoger dan bij nlziet en ook Odido.

De beeldkwaliteit is veel hoger van veel iptv diensten.
pennywise666 @leonbong10 juli 2024 19:31
Niet waar. Ik heb dit namelijk getest laatst. De gemiddelde bitrate is lager en bij een goede provider is die vergelijkbaar. Los van dat worden de nederlandse zenders bij een illegaal iptv pakket vaak met 25fps ipv 50fps doorgegeven wat dus echt heel irritant is en niet om aan te gluren is.
NIK0 @TheVivaldi10 juli 2024 13:21
@TheVivaldi Welk voetbal zender heb je bij nlziet? volgens mij geen ESPN toch?
TheVivaldi @NIK010 juli 2024 13:22
Maar bij CANAL+ wel. Zie ook de rest van de discussie.
coob @Terrestrial10 juli 2024 13:26
Nou mijn iptv geeft beter beeld dan ik van Caiway krijg. Dat is beroerd zeg.
Weinig storing ook.
JDx @Desiler10 juli 2024 12:05
Als ik de TV van de buren jat bespaar ik ook 1000 euro :+
nandervv @JDx10 juli 2024 12:16
Niet hetzelfde, want piraterij is geen stelen. Het is wel een misdrijf (auteursrechtenschending en soms ook nog andere extra misdrijven), maar geen diefstal...
Immers, het originele goed bestaat nog steeds.

[Reactie gewijzigd door nandervv op 22 juli 2024 13:32]

TheVivaldi @nandervv10 juli 2024 12:26
Dus als je de tv van je buren meeneemt en even later weer terugbrengt, dan is het ook geen stelen, omdat het originele goed nog steeds bestaat en dan weer bij de rechtmatige eigenaar is?

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:32]

Hatsjoe @TheVivaldi10 juli 2024 12:32
Wat een kromme vergelijking. Op het moment dat je de TV mee neemt is deze fysiek niet meer in bezit van de buren, en is deze dus gestolen. Wanneer je deze dan vervolgens terugbrengt zou je kunnen spreken over lenen, maar de TV is alsnog initieel gestolen. In de periode dat jij de TV in bezit hebt gehad hebben de buren deze niet kunnen gebruiken.

Wat @nandervv aangeeft met betrekking tot illegaal downloaden/streamen: je neemt niks weg bij de eigenaar waardoor deze niet meer over het goed beschikt of kan gebruiken. Het is dus per definitie geen diefstal. Uiteraard valt het wel onder andere wetgevingen welke het illegaal maken, maar diefstal is het niet.
TheVivaldi @Hatsjoe10 juli 2024 13:09
Oké, andere vergelijking dan. Als ik bij de buren in hun notitieboekje kijk welk wachtwoord ze gebruiken voor NLZiet en ik besluit om thuis van hun abonnement gebruik te gaan maken met dat wachtwoord. Maar ik pas het wachtwoord niet aan, heb ik dan hun wachtwoord/abonnement gestolen? Ze kunnen immers nog steeds gebruikmaken van het abonnement en ze beschikken zelf ook nog steeds over het wachtwoord.
Hatsjoe @TheVivaldi10 juli 2024 13:22
Je hebt dan huisvredebreuk en wellicht computervredebreuk gepleegd, maar inderdaad geen diefstal.

De definitie is vrij simpel:
Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt [...]
Zie ook Artikel 310 Wetboek van Strafrecht

Je neemt geen goed weg, je kopieert enkel. De rechtmatige eigenaar heeft nog steeds volledige beschikking over het goed. Laten we dus alsjeblieft de juiste terminologie gebruiken wanneer het gaat over auteursrechtenschending en niet vallen voor stemmingmakerij welke illegaal downloaden op dezelfde lijn zet met het stelen van spullen uit huizen.
Odie @Hatsjoe11 juli 2024 14:25
Je neemt inkomsten weg en je maakt inbreuk op auteursrecht danwel intellectueel eigendom. Je eigent je een dienst toe waarvoor je niet betaalt hebt. Verder: potato potato.
Hatsjoe @Odie11 juli 2024 14:36
Je neemt inkomsten weg
Dit klopt niet. Dit is een veelgemaakte foute redenering. Om te stellen dat er inkomen is weggenomen moet je met zekerheid kunnen zeggen dat er anders betaalt zou zijn voor de dienst. Dat is niet te zeggen. En zelfs als dat wel te bewijzen valt is het een civiele zaak en geen strafrechtelijke (diefstal) zaak.
je maakt inbreuk op auteursrecht danwel intellectueel eigendom
Dat klopt zeker, en onder deze wetgevingen is het ook illegaal. Echter zijn dat civiele zaken en geen strafzaken.
Je eigent je een dienst toe waarvoor je niet betaalt heb
Je eigent je niks toe. Dat wekt de indruk dat het eigendom zich verplaatst van de rechthebbende naar jou. Dat is echter niet zo. Je gebruikt het zonder toestemming/licentie, maar eigent het je niet toe.
Verder: potato potato.
Voor de wet niet. Die is erg duidelijk. Laten we dan ook bij de feiten blijven en dingen juist benoemen en niet mee doen aan de "diefstal" of "onteigening" stemmingmakerij. Ja, het is verboden, maar het is niet gelijk te trekken met het strafrecht (diefstal etc...).
Odie @Hatsjoe11 juli 2024 16:03
Ik zie dat artikel 31a van de auteurswet inderdaad alleen het verspreiden tot strafzaak maakt, niet het afnemen. Misschien moeten we die bepaling dan maar eens rap gaan laten veranderen.
nandervv @TheVivaldi10 juli 2024 12:50
Als je de TV van je buren kloont, en die kloon van de TV gaat gebruiken, zonder dat je buren er last van hebben, maar de TV-fabrikant mist daardoor inkomsten, is daar iets mis mee?
BlaDeKke @nandervv10 juli 2024 13:10
Nu niet. Tot dat je dat heel gemakkelijk kan. Dan wordt dat ook wel illegaal gemaakt.

Achja. Misschien nu al wel op 1 of andere manier niet oké. Met de kronkels die ze maken om modding van hardware software en games tegen te gaan…

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 13:32]

nandervv @BlaDeKke10 juli 2024 14:01
Oh, ja, het is misschien wel illegaal, maar het is geen diefstal :).
davince72 @TheVivaldi10 juli 2024 13:51
Als ik jouw huis en auto helemaal namaak met 3d printer en er in ga wonen en rondrijden....dan heb jij nog steeds jouw huis en jouw auto. Gek he?
Dus nee het is niet stelen. Wel auteursrechtenschending idd
xoniq @nandervv10 juli 2024 12:28
Pff dit is voeding voor Jurian 😂 in de podcasts heeft hij het moraal tegen illegaal downloaden etc enorm hoog zitten en weet ie de discussie zo te draaien dat het ronduit stelen is, alsof je fysieke media uit de winkel jat.
BlaDeKke @xoniq10 juli 2024 13:13
Welke podcast?
@xoniq danku.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 13:32]

xoniq @BlaDeKke10 juli 2024 13:19
Tweakers podcast.
T_J_V @JDx10 juli 2024 13:24
Als je iptv met diefstal vergelijkt, begrijp je duidelijk niets van copyright.
watercoolertje @T_J_V10 juli 2024 14:23
En wat vindt je dan van mensen die illegale iptv goed proberen te praten door te doen of het een recht/eerste levensbehoefte is die ze niet kunnen missen?
bytemaster460 @T_J_V10 juli 2024 20:04
Juridisch is het geen diefstal, maar feitelijk wordt er een product aangeboden waar een prijskaartje aan hangt en vervolgens wordt dat product wel gebruikt maar het prijskaartje niet betaald. Ik kan me goed voorstellen dat dat vergeleken wordt met (winkel)diefstal.
Odie @bytemaster46011 juli 2024 14:23
Diefstal, inbreuk op intellectueel eigendom, auteursrechtenschending... geef het beestje een naam, maar het is juridisch en civielrechtelijk maar vooral ook moraal-technisch gewoon niet in de haak. En dat weet iedereen die zich hier schuldig aan maakt maar al te goed.
kodak
@Desiler10 juli 2024 14:30
De besparing is hier niet de uitgave maar ook het (nog) geen last gehad hebben van handhaving. Terwijl het prima kan zijn dat de illegale handelaar de gegevens van klanten heeft moeten geven zodat de rechthebbenden nu ook achter de klanten aan kunnen gaan. En even los van hoe je er over denkt dat dit je niet zal overkomen: op het moment dat je de totale verrekening wel krijgt ben je waarschijnlijk juist niet goedkoper uit.
Kiswum @Desiler10 juli 2024 19:40
Hoe betaal je dan?
Bankrekening, creditcard, paypal of contant? De pakkans is klein, maar je kan wel als klant worden gezien als "heler".
Odie @Desiler11 juli 2024 08:19
Alleen al het feit dat je dat hier zo trots durft te zeggen zegt iets over de verhuftering van de maatschappij.
Odie @Desiler11 juli 2024 14:19
Da's de omgekeerde wereld, bijzondere manier van discussiëren.

Ja ik verdedig het systeem van vraag en aanbod, de content aanbieders bieden een dienst aan en beprijzen dat en jij (de consument) staat het vrij om op dat aanbod in te gaan. Het staat je niet vrij om het aanbod af te slaan maar alsnog zonder vergoeding het aangebodene je toe te eigenen cq te consumeren.
StGermain @Desiler10 juli 2024 12:18
Maar maakt het duurder voor de rest van ons.
Odie @123barracuda11 juli 2024 14:20
"maar ja... dus steel ik het. Want ik bepaal dat dat legitiem is omdat Ziggo te duur is"

Zoiets?
SniperEye @sapphire10 juli 2024 12:17
Als het om belastingrecht of civiel recht gaat zou je hier niet mee weg kunnen komen inderdaad. Belastingrecht staat toe dat iedereen die betrokken is als schuldenaar aan te merken. Hier niet van toepassing omdat dit het belastingrecht niet raakt.
Fidesnl @sapphire10 juli 2024 12:24
Toevallig is er in de afgelopen week een Europees onderzoek gepubliceerd dat de kosten voor internet in Nederland hoger zijn dan gemiddeld.

Dus: mijn gezondverstand zegt dat het het duur is. Onderzoek toont het aan. Dus ik koop via internet een buitenlandse dienst die goedkoper is.

En dan zeg jij dat ik moet snappen dat ik fout zit?


(Ps. ik heb deze diensten zelf allemaal niet)
Dennism
@Fidesnl10 juli 2024 12:58
Maar de prijs van een internet abonnement in Nederland heeft toch weinig van doen met een illegaal streaming aanbod? Dat zijn 2 andere zaken, de afnemer van een pakket als dit zal nog steeds dat 'veel te dure' internet abonnement moeten afnemen, anders kan hij of zij deze IPTV niet bekijken.
Fidesnl @Dennism10 juli 2024 19:33
Internet en tv wordt van diezelfde aanbieders afgenomen. Wat is het verschil?
Dennism
@Fidesnl10 juli 2024 19:41
Bij deze dienst wordt geen Internet geleverd en kan je dus niet vergelijken met het aanbod van Internet (zoals in het consumentenbond artikel over te hoge internet prijzen), die vergelijking die jij aanhaalt gaat immers over 'Internet Only' abonnementen.

Je moet immers als je dit wil afnemen, nog steeds dat 'dure' internet only abonnement ook afnemen. Je kan niet zeggen, ik neem deze IPTV dienst af en ik doe KPN, Ziggo, Odido of andere internet aanbieder de deur uit, want zonder internet werkt deze dienst niet.
Droxal @sapphire10 juli 2024 13:39
Die Iphone krijg je toch gratis bij uw abonnement? :+
fire-breath @sapphire10 juli 2024 14:55
Het gaat erom dat het voor die oom dus schijnbaar niet zo evident was.
Wat ik best goed kan begrijpen. Niet iedereen heeft de kennis om in te schatten of het legaal is of niet.

Als ik naar mijn eigen ouders kijk, ik moest hen ook uitleggen dat films kijken via Plex niet per definitie legaal is.

Ander voorbeeld. In mijn jongere (naïevere) jaren had ik ook bijna een Apple computer gekocht die van de vrachtwagen gevallen was. Wist ik veel dat dit codetaal voor 'gejat' is. Ik dacht gewoon dat de PC van de vrachtwagen gevallen was, en tegen gereduceerd tarief via een tussenhandelaar verkocht werd.

Nu kun je zeggen dat ik had moeten weten dat dit gestolen waar was.
Maar als je er logisch over nadenkt. Vrachtwagens komen ook in ongelukken terecht waardoor de vracht potentieel beschadigd kan raken. Hoe gek is het dat je dit product dan tegen een korting gaat aanbieden?
In de supermarkt krijg je soms ook 35% korting wanneer de verpakking deukjes bevat. :)

Moraal van het verhaal, wat voor de een evident is, hoeft voor de ander niet evident te zijn.
Madshark @sapphire10 juli 2024 16:20
Is dat zo ?
Ja, wij weten dat het illegaal is, maar niet iedereen kan dat bedenken.
Neem maar eens de proef op de som.
Uitgaande dat je Google gebruikt en beschikt over Facebook, zoals de doelgroep dat niet weet dat het illegaal is.
Ga naar Google.nl tik in IPTV. Klik op 1 van de resultaten. Wacht een paar minuutjes, ga naar Facebook, en zie hoe je wordt overspoeld met IPTV aanbieder reklames. De ene advertentie nog gelikter dan de ander. Sommigen/meerdere hebben zelfs claims als "100% legaal" en "volledig legaal" in de advertentie staan.
Hier is uiteraard niets legaals aan, maar de gemiddelde Facebook gebruiker weet eigenlijk niet beter, en neemt de dienst af.
bytemaster460 @Madshark10 juli 2024 20:08
Voopr een rechter word je geacht om na te denken als je een product koopt. je komt er echt niet mee weg door de tezeggen dat je van niets weet als je voor 70 euro per jaar streamingsdienst ter waarde van 1000 euro per jaar krijgt aangeboden.
Het zou best kunnen dat er zwakbegaafden zijn die dat niet kunnen zien maar als gewone burger ga je er niet mee wegkomen voor een rechter.
rbr320 @theduke198910 juli 2024 12:15
Heling is anders gewoon strafbaar, daar zou ik niet te makkelijk over doen.
xoniq @rbr32010 juli 2024 12:30
Mits het redelijkerwijs te verwachten is dat t heling is. Als je iets tweedehands koopt voor zoveel procent onder de retail prijs, is 1 ding. Maar iets kopen voor 200 euro wat normal 900 euro kost, dan is te verwachten dat het grijze handel is en dus heling.
wroeter @theduke198910 juli 2024 12:14
Meen je dit echt? Zo help je de misdaad in stand houden.
BlaDeKke @wroeter10 juli 2024 13:22
Door blind regels en wetten te volgen ook. In nazi duitsland zijn er geen wetten overtreden in de concentratiekampen. (Geen idee hoe ik daar ben beland, maar voila, we zijn er :9 )

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 13:32]

bytemaster460 @BlaDeKke10 juli 2024 20:12
Beetje smakeloos vergelijk, maar je vergeet even dat de wetten in nazi-Duitsland tot stand kwamen in een dictatuur en dat onze wetten democratisch tot stand zijn gekomen.

[Reactie gewijzigd door bytemaster460 op 22 juli 2024 13:32]

BlaDeKke @bytemaster46010 juli 2024 20:57
Je kan de publieke opinie makkelijker beinvloeden dan ooit tevoren.
theduke1989 @wroeter10 juli 2024 12:28
Nee hoor, ik koop ook gewoon mijn netflix abonnement via Turkije.

Niks iligaals, alleen beetje gezond verstand gebruiken doet wonderen.

Mensen zoals jij of andere die toch blijven kopen ondanks dat het veel te duur wordt is een grotere crime in mijn inzicht.

Bedrijven hebben toch ingezien. Het maakt niet uit hoe duur het is. Mensen zullen het kopen.
Of het nou electro is of pakje sigaren. Ze blijven het omhoog gooien de prijzen en wij als consument zullen blijven betalen.

Dus in die zin. Ik betaal liever ja, maar via goedkopere legale wegen.
Calypso @theduke198910 juli 2024 12:38
Helaas voor jou wel illegaal, en waarschijnlijk heeft Netflix ook wel iets in de ToS staan om de dienst vanuit hun kant eenzijdig per direct te stoppen.

Waarom illegaal? Omdat (en dat is mijn inschatting, ik weet het) je bewust (legale) belemmeringen omzeilt.
Een VPN gebruiken, een ander adres opgeven als waar je verblijft, het zijn allemaal voorbeelden van het omzeilen.

Niet dat ik de prijsverschillen van Netflix goedpraat, maar via een officieel kanaal kopen wil nog niet zeggen dat het legaal is. Als ik morgen in de UK ben 50 liter sterke drank in mijn auto leg en het zonder aan te geven naar Nederland breng ben ik nog steeds illegaal bezig, ondanks dat ik die 50 liter daar gewoon in een winkel, legaal, gekocht heb.
theduke1989 @Calypso10 juli 2024 13:08
Maar dat we dit accepteren is ook normaal?

Ik woon in Duitsland (1.85€ diesel) aan de grens van Luxembourg, maar ik tank in Luxemburg (1.52€ diesel) omdat het daar goedkoper is. Ben ik ook iligaal bezig dan?

Illegaal is voor mij: ik koop een IPTV abonnement met 3500+ kanalen voor 100-150€ en moet daar een aparte app voor gebruiken.

Maar het kopen via officiële wegen ongeacht hoe je daar komt (er zijn meer wegen naar Rome) is toch niet illegaal. Mensen kopen ook stangen sigaren in het buitenland is toch ook niet illigaal. Natuurlijk de aantal hoeveelheid oke, maar in zijn algemeen is het dus niet illigaal als je het in het buitenland aanschaft. Je hebt er gewoon belasting over betaald.

Vindt het frappant dat we werkelijk dit nog supporten/goedkeuren de hogere prijsverhoging van diensten. Ik zal blij zijn als Piratebay volop terug is.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 22 juli 2024 13:32]

ThanosReXXX @theduke198910 juli 2024 14:15
Pssst... Ik zou deze even in je favorieten zetten, dan blijf je altijd op de hoogte van hoe en waar er nog iets te halen valt. ;)
Calypso @theduke198910 juli 2024 15:14
Ik woon in Duitsland (1.85€ diesel) aan de grens van Luxembourg, maar ik tank in Luxemburg (1.52€ diesel) omdat het daar goedkoper is. Ben ik ook iligaal bezig dan?
Het ligt eraan. Als jij je auto volgooit, en eventueel nog een jerrycan van 10 liter (volgens mij was dat de hoeveelheid) dan is dat niet illegaal, want er zijn afspraken gemaakt. Bovendien is het binnen de EU, dus die afspraken zijn heel ruim. Mijn voorbeeld is bewust van land A naar land B waarbij je een douane passeert, en dus een regel (wet) breekt. Vanuit het VK mag je een beperkt aantal liter sterke drank per persoon meenemen - dat is de regel. Net zoals de regel waarschijnlijk is dat jij, als jij een Turks Netflix abo afsluit je in Turkije woonachtig moet zijn.
Illegaal is voor mij: ik koop een IPTV abonnement met 3500+ kanalen voor 100-150€ en moet daar een aparte app voor gebruiken.
Dat is het voor jou. Volgens de definitie is alles wat niet aan de wet/regels voldoet illegaal. En voor het begrip illegaal maakt het niet uit of het "een beetje" of "heel veel" is - dat zal uitmaken voor de drang om er tegen op te treden, danwel de strafmaat. Net zoals er geen "klein beetje zwanger" bestaat: je bent zwanger of niet. Iets is daarom ook illegaal of niet.
Maar het kopen via officiële wegen ongeacht hoe je daar komt (er zijn meer wegen naar Rome) is toch niet illegaal. Mensen kopen ook stangen sigaren in het buitenland is toch ook niet illigaal. Natuurlijk de aantal hoeveelheid oke, maar in zijn algemeen is het dus niet illigaal als je het in het buitenland aanschaft. Je hebt er gewoon belasting over betaald.
Dit is pertinent onjuist. Wat ik hierboven al zeg: alles wat niet voldoet aan de regels is per definitie illegaal en niet toegestaan. Als die sigaren uit een EU land komen en je blijft binnen de hoeveelheid die je mee mag nemen: geen probleem. Helemaal legaal. Is het meer dan je uit land X waar het vandaan komt mee mag nemen dan is het illegaal als je er geen aangifte (en bijbehorende kosten) over betaalt.

Het is een misverstand dat "ik heb er toch al belasting over betaalt" en "ik heb het legaal gekocht in dat land" alles maar rechtmatig maakt. Of je het daar nu mee eens bent of niet - dat zijn de regeltjes.
fire-breath @theduke198910 juli 2024 15:22
Behoorlijk manke redenaties.
Voor al jouw voorbeelden zijn gewoon uitzonderingen in de wet verankert.
Dus ja. Jij mag in Luxemburg tanken, maar alleen omdat het onder een wettelijke vrijstelling valt.
Ja. Jij mag sigaren kopen en invoeren. Maar zodra jij meer dan x sloffen gaat meenemen dan heb je een probleem.

Voor zover ik weet, is er voor diensten zoals Netflix geen wettelijke uitzondering gemaakt. Dus ja ..... dat zou dan inderdaad illegaal zijn.
En daarnaast in ieder geval tegen de ToS van Netflix.

Daarnaast heb ik altijd een broertje dood aan mensen die misbruik maken van het feit dat de levensstandaard in andere landen lager is.
Ik vind het lovenswaardig dat bedrijven als Netflix een lagere winstmarge accepteren om ook mensen in die landen te bedienen.
Madshark @fire-breath10 juli 2024 15:52
Ik vind het lovenswaardig dat bedrijven als Netflix een lagere winstmarge accepteren om ook mensen in die landen te bedienen.
Dus met andere woorden, je vind het lovenswaardig dat Netflix aan winstmaximalisatie doet door hier meer in rekening te brengen.
fire-breath @Madshark11 juli 2024 08:09
Ja ik vind het lovenswaardig dat Netflix hun prijzen aanpast aan de standaard van leven ja.
bytemaster460 @theduke198910 juli 2024 20:11
Je hebt het geaccepteerd via de voorwaarden, dus een provider als Netflix mag er dus vanuiit gaan dat je die voorwaarden acceptabel vond.
het vergelijk met tanken slaat natuurlijk nergens op. nergens ben je akkoord gegaan dat je niet in het buitenland zou gaan tanken.
Cartman! @theduke198910 juli 2024 12:56
Er zijn al diverse meldingen dat dergelijke abonnementen worden stop gezet zonder refund door Netflix, dan weet je t vast.
Donstil @RobertMe10 juli 2024 13:20
Ik vraag mij af of dat het geval is.
Afgelopen weekensd toevallig een familie dingetje waar een oom mij vroeg naar "zo'n TV kastje waarmee je voor eenmalig €100 alle TV zenders kunt kijken". Waarbij ik mij serieus afvraag of hij wist dat het "evident illegaal" was of eerder een vorm van "de grote namen (Ziggo als bekendste voor TV) zijn veel te duur en alternatieven goedkoper(?)".
Een consument heeft bij een aanschaf een onderzoeksplicht en als je oom dat netjes doet voor aanschaf komt hij er op zeker achter dat het niet legaal is.
GB2 @RobertMe10 juli 2024 15:03
Zelfs op Youtube komen filmpjes reclame voorbij van een ingenieur die met AI een legale dienst heeft gemaakt, hij studeerde 2 jaar eerder af net als Bill Gates van Microsoft en Mark van Facebook..
Na jaren pioneren en ontwikkelen heeft ie nu een kastje voor 100 euro waarbij je alles kan zien wat je maar wilt en de kabelmaatschappijen haten het als jij dit weet... :+

Laat ze daar nou eerst eens de focus op leggen, dat de reclames die aanzetten tot wordt beetgepakt.
Het wordt namelijk gewoon neergezet als iets wat normaal is.
Y0da77 @RobertMe10 juli 2024 18:22
Ja hoor...want een legale dienst dit dit aanbiedt moet het puur puur van mond op mond reclame hebben 8)7
Mensen die hier gebruik van maken weten prima waar ze mee bezig zijn.
GigaHenk @Bartske10 juli 2024 11:45
Volgens mij kan een streamingdienst ook stoppen/failliet gaan. Dan ben je, je centjes ook meestal kwijt.

Door inflatie en alle crisissen (lees de burger mag voor elke crisis betalen) zul je steeds meer vraag krijgen en dus meer aanbod. Het nadeel met crisissen, in deze tijd waarin we leven, is dat geld van de massa verdwijnt in de zakken van een kleine groep. Er zal een florerende tijd aanbreken voor criminele activiteiten/illegalen zaken. En laat dat nou net niet de bedrijfstak willen zijn waarin ik carrière wil maken.
martwoutnl @GigaHenk10 juli 2024 11:55
Alleen is de kans dat Netflix of anderen omvallen stuk kleiner dan zo'n dienst. Met regelmaat is er wel ergens een inval. Dan houdt je stream op. Ik heb het ooit genomen voor zenders die je hier niet kan krijgen zoals de Zwitserse tv maar toen nooit langer dan 1 of 2 maanden vooruitbetaald. Inmiddels alweer vele jaren terug. Zou het nu nooit meer afnemen. Ik heb trouwens toen Ziggo gewoon behouden voor de reguliere kanalen.

[Reactie gewijzigd door martwoutnl op 22 juli 2024 13:32]

sapphire @GigaHenk10 juli 2024 11:59
Lekker populistisch.

Als Netflix/Videoland/Amazon/HBO/Disney/etc. failliet gaan ben je over het algemeen een maandbedrag kwijt en niet direct €100. Maarja dat is een risico als je een illegale dienst afneemt.

En het is niet zo alsof er niet altijd een florerende illegale markt voor entertainmentproducten is geweest.

Vroegâh had je ook gewoon bandjes en mixtapes die opgenomen waren van radio/CD. Gekopieerde videobanden was een levendige handel in. CD's en DVD dan, ook een levendige handen en kon je als consument op een gegeven moment zelf ook makkelijk branden/kopiëren. Muziek en films downloaden hebbenw e ook al ajren is ne nooit weggeweest.
Smartcards en TV piraterij is er ook al sinds het begin daarvan en nooit weggeweest.

Er is sinds wetten en regels bestaan al een florerende tijd voor criminele activiteiten/illegalen zaken :+
GroeneEend @Bartske10 juli 2024 12:59
Ik denk dat veel mensen dat niet beseffen. Ik werd er op een gegeven moment mee doodgegooid op YouTube.
Ontzettend onzin verhaal "een Zwitserse (die soms ook Nederlands of Duits is) die een apparaat uitgevonden heeft om mensen goedkoop alle streamingsdiensten aan te bieden. We hebben duizenden abonnementen opgekocht en deze via AI over onze apparaten verdeeld. Kijk alle streamingsdiensten geheel legaal".

Complete lulkoek dus. Maar ze stellen wel heel duidelijk dat het legaal is. Mensen die hier op Tweakers rondlopen, zullen direct weten dat het illegaal is. Maar m'n oom weet dat echt niet. Die denkt "AI, dan doen ze iets ingewikkelds en zal t wel goed zijn".
deniz280 @Bartske10 juli 2024 13:21
Ik ken iemand die deze service al meer dan 4 jaar gebruikt en jaarlijks €50 betaalt. Ik begrijp heel goed dat met de komst van al die nieuwe abonnementen en stijgende kosten, piraterij weer zou kunnen toenemen.

Als die megabedrijven eens beter zouden plannen voor de lange termijn in plaats van zich te richten op kortetermijnomzet en -winsten, zou dat veel duurzamer zijn.

Maar goed.. ze komen er vanzelf wel achter :)
wiseger
@deniz28010 juli 2024 13:47
Piraterij? Je bedoelt auteursrecht schendingen neem ik aan.

Ik ken geen gevallen waarbij data centers overvallen zijn en de Netflix content servers gestolen zijn.
deniz280 @wiseger10 juli 2024 15:34
Piraterij ja, je snapt wel waar ik het over heb toch?

Ik geef alleen aan wat de toekomstige ontwikkelingen kunnen zijn. Doe ermee wat je wilt

[Reactie gewijzigd door deniz280 op 22 juli 2024 13:32]

wiseger
@deniz28010 juli 2024 15:49
Nee ik snap je niet. Er is niemand overvallen. Er is geen buit gemaakt.
deniz280 @wiseger10 juli 2024 15:59
Het illegaal downloaden\streamen van content op het internet wordt in het Nederlands vaak "internetpiraterij" of simpelweg "piraterij" genoemd. Beide termen verwijzen naar het ongeautoriseerd kopiëren en verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

The more you know ;)

[Reactie gewijzigd door deniz280 op 22 juli 2024 13:32]

wiseger
@deniz28010 juli 2024 23:56
Je bedoelt dat belanghebbende propaganda verspreiden om een auteursrecht schending als een zwaar misdrijf te laten klinken.

En dat jij daar dan maar in meegaat omdat je er nou eenmaal ingetrapt bent.
deniz280 @wiseger11 juli 2024 09:06
Wat bedoel je precies? Haha, hoe interpreteer jij mijn berichten eigenlijk? Kijk naar wat ik zeg en vergelijk dat met jouw reactie. Ik probeer uit te leggen wat ik bedoel met piraterij, maar jouw antwoord lijkt een eigen wending te nemen. Het lijkt alsof we niet op dezelfde golflengte zitten in dit gesprek.
bytemaster460 @deniz28010 juli 2024 20:14
Ze plannen juist uitstekend voor de langere termijn. De grootste streamingsdienst maken eerst jarenlang verlies om klanten te binden om vervolgens de prijzen op te trekken naar een niveau waarbij winst wordt gemaakt.
deniz280 @bytemaster46011 juli 2024 09:08
Ja, en daarna stoppen ze weer.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om te downloaden in plaats van een dienst af te nemen. Ik volg deze ontwikkelingen actief en zie dat deze trend terugkomt omdat er steeds meer diensten bijkomen, waardoor de kosten te hoog worden.
bytemaster460 @deniz28011 juli 2024 20:02
Dat is onzin. Er wordt steeds meer op tablets en smartphones gekeken en dat is toch lastig met downloaden. De meeste mensen weten tegenwoordig helemaal niet meer hoe ze dat uberhaupt moeten doen om vervolgens een gedownloade film op de TV te kijken.
Onder tweakerspubliek wordt er misschien meer gedownload omdat men technisch onderlegd is. Die kastjes mogen populair zijn maar ook dat is vooral voor een bepaald publiek. het is niet te vergelijken met vroeger toen "iedereen' downloadde.
deniz280 @bytemaster46013 juli 2024 15:28
Zolang je een Android-apparaat hebt, kun je dit gemakkelijker doen. Ik weet dat het ook mogelijk is met een iPhone of tablet door websites te bezoeken die gratis streamen aanbieden. Ik ben goed bekend met deze zaken en heb contact met veel mensen wereldwijd die vergelijkbare meningen delen. Streamingdiensten worden weer populairder door de toename van diensten met advertenties, terwijl de prijzen blijven stijgen. Dit gebeurt terwijl veel content die voorheen op platforms zoals Netflix beschikbaar was, nu verspreid is over meerdere streamingdiensten.
watabstract @Bartske10 juli 2024 16:26
Illegaal maar wel zo verdomd handig. Ik heb er jaren gebruik van gemaakt buiten de EU. Het was de enige manier om aan de gewenste content te komen maar nu het geklooi met apps, accounts en VPN's om dan zogenaamd legaal aan alle content te komen vind ik echt drama. Het is zo gebruiksonvriendelijk dat ik niet uitsluit om toch maar weer naar een iptv dienst te rennen waar alles gewoon werkt. Na de zomer moet iemand in huis weer Eredivisie kunnen kijken en ik heb nog geen idee hoe ik dat voor elkaar moet krijgen anders dan via een vage IPTV aanbieder. En dan hebben we tenminste ook weer gewoon Viaplay. F1TV werkt prima maar alleen via VPN en het Nederlands commentaar klopt niet altijd met de beelden bijv omdat ze tussendoor interviews doen die Viaplay zelf afneemt en dus niet door F1TV worden uitgezonden. De legale kanalen zijn vaak gewoon niet de beste keus.
killerbie 10 juli 2024 11:33
je hebt dus gastjes die paletten van 5 streams kopen via AliExpress voor 200€ per jaar en dan los doorverkopen voor 99 euro per stream per jaar. kwaliteit=0, stabiliteit=0 én illegaal ook.

ik kijk graag naar kanalen van andere landen die gratis beschikbaar zijn per schotel m, maar dat kan ik dus nergens vinden als iptv stream, zelfs niet betalende!

blij dat dit aan banden gelegd wordt!
Calypso @killerbie10 juli 2024 11:47
In principe ben je ook bij het via de sat kijken van kanalen waarbij je niet in het verzorgingsgebied zit illegaal bezig. Dat er weinig aan gedaan wordt is iets anders (hoewel: ze zijn wel steeds verder bezig om te proberen de gebieden die "extra" zijn te beperken), maar formeel gezien kijk je naar content waar niet voor betaalt wordt - al wordt die in het land zelf ook gratis aangeboden.

Ik wil hiermee niet vingerwijzen - zelf kijk ik eigenlijk 99% van m'n lineaire TV tijd naar Engelse kanalen via de sat, maar het is gelijk ook de reden dat die kanalen niet via IPTV beschikbaar zijn in Nederland.
theduke1989 10 juli 2024 12:32
Is het niet zo dat ISPs kunnen zien dat je een IPTV gebruikt en dus zo kan blokkeren? Had ergens gelezen.
123barracuda @theduke198910 juli 2024 13:11
Klopt, providers moeten zelfs een log bijhouden van iedere klant, ivm terreur e.d.

Dus als je IPTV gebruikt, gebruik dan een VPN.
Ik heb een router met ingebouwde vpn, dus elk apparaat wat via wifi of kabel wordt aangesloten gaat buiten de providerlog om. Tenminste, ze zien wel dat er data verbruikt wordt, door de streaming, maar kunnen niet zien wat er gestreamt wordt.
Ideaal.

Sowieso zit ik altijd via een vpn, veiliger dan je ipadres overal rondstrooien.
Arnoud Engelfriet
@123barracuda10 juli 2024 13:50
Van IP adressen, niet van iedere site die je bezoekt.
crazyboy01 @theduke198910 juli 2024 13:20
Het kán en zal ook ongetwijfeld terug te halen zijn als ze willen. In sommige landen zal er ook actief actie op worden ondernomen. Maar in Nederland zijn providers er niet zo "happig" op om te laten merken dat ze je kunnen controleren. Blokkades die ze doen gebeuren meestal preventief, dmv al bekende IP-adressen gewoon compleet blacklisten zoals bij een aantal torrentsites is gebeurd. Die websites kun je dus bij voorbaat al niet bezoeken. Eerst toegang toelaten tot een dienst die ze eigenlijk niet toestaan en dit daarna apart voor jou blokkeren of een dienst enkel voor jou ontzeggen heb ik zelf in ieder geval nog niet gezien. Tenzij je natuurlijk misbruik maakt van je dataverbinding oid maar dat staat hier los van.

Een VPN dienst is in ons land sowieso (voor de meeste mensen) vrijwel niet nodig om je te verbergen in relatie tot consequenties die je provider oplegt, dat is iets voor het buitenland. Wij gebruiken die vooral om ons te verbergen voor de partij waarmee we verbinden.
ThanosReXXX @theduke198910 juli 2024 13:40
Ik weet het niet zeker maar volgens mij hebben die meer recente kastjes daar al een soort beveiliging voor ingebouwd. Zal dan wel een VPN-achtig iets zijn, vermoed ik.
bytemaster460 @theduke198910 juli 2024 20:35
Dat is niet de taak van de ISP. Daarnaast kan IPTV ook gewoon legale streams aanbieden en de ISP kan niet zien wat jij op dat moment kijkt,
ISPs gaan pas verbindingen blokkeren als dat door de rechter gesommeerd wordt.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.