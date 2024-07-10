Beheerder van IPTVpremium haalt iptv-dienst offline na sommatie Brein

De illegale iptv-dienst IPTVpremium is door de beheerder offline gehaald, nadat hij een sommatie kreeg van Stichting Brein. Klanten van de dienst zijn hun geld en toegang kwijt. De beheerder heeft daarnaast een schikkingsbedrag betaald, waarvan de hoogte onbekend is.

De waarschuwing die IPTVpremium-

gebruikers kregen.

Klanten kregen een waarschuwing via WhatsApp, schrijft Stichting Brein. In deze waarschuwing schrijven de beheerder en Brein dat de verkoop en gebruik van iptv-diensten als IPTVpremium in strijd zijn met de Auteurswet. Brein werkte voor het onderzoek samen met anti-cybercrimeorganisatie Irdeto, die hielp met het identificeren van de anonieme beheerder achter de dienst. Die beheerder heeft ook een onthoudingsverklaring getekend met een boetebeding van 7500 euro per dag of inbreuk. Brein meldt niet hoeveel gebruikers IPTVpremium had.