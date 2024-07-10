Beheerder van IPTVpremium haalt iptv-dienst offline na sommatie Brein

Enerzijds logisch dat men moet beseffen dat dit illegaal als de pest is. Je kan nu eenmaal niet voor pak hem beet €100 - €150 per jaar alle streamingdiensten en commerciële TV zenders in een enkel kastje krijgen, dus dat moet ieder logisch nadenkend mens toch wel kunnen begrijpen, lijkt me.
Aan de andere kant blijf ik me er altijd over verbazen hoe zenuwachtig mensen worden van kukeltje Kuik en zijn zielige firma BREIN. Zij kunnen wettelijk gezien namelijk helemaal niemand
sommeren iets te doen, ze kunnen hoogstens
een waarschuwing of verzoek namens iets of iemand sturen, maar op eigen kracht zonder een grote partij achter hen zijn ze volledig verwaarloosbaar omdat ze geen uitvoerende gerechtelijke zeggenschap hebben.
En wat zij doen, al jarenlang, is ook nog eens water naar de zee dragen. Het is symptoombestrijding in plaats van luisteren naar de markt en een goed alternatief bieden. Ze werken zoals bekend in opdracht van meerdere grote media aanbieders, waaronder bijv. ook die specifieke tak van Sony, en die industrie zit muurvast qua hoe zij opereren en hun doelgroepen benaderen/bedienen.
De voornaamste reden dat er altijd wel een vorm van illegaal downloaden en/of streamen zal blijven bestaan is het beperkende van de huidige platformen; de content is gigantisch versplinterd, en lang niet alles is voor iedereen even interessant, dus om je voor die ene serie of film die jou per aanbieder interesseert nu op meerdere streamingdiensten te moeten abonneren, is buiten dat het dan relatief gezien te duur wordt, ook nog eens extreem anti-klantvriendelijk.
Nu zal een video-alternatief van Spotify of iets dergelijks ongetwijfeld een stuk moeilijker te realiseren zijn dan met muziek, maar ik persoonlijk ben er van overtuigd dat het wel moet kunnen en dat mensen dan wèl bereid zijn om meer te betalen, als ze ook echt toegang zouden krijgen tot het grootste gedeelte van al die content van die verschillende aanbieders.
Maar in de praktijk doet men helaas helemaal niets met deze wens van de doelgroep. Er wordt niet eens overwogen om naar een mogelijke oplossing te kijken, dus blijven we maar in hetzelfde rondje doorlopen. En BREIN gaat ook wel door, zolang ze door de Oost-Indisch dove en stekeblinde media industrie gesponsord worden...
[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 13:32]