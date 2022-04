Sky ECC ontkent hack door Nederlandse en Belgische politie

Sky ECC, de versleutelde berichtendienst die volgens de Nederlandse en Belgische autoriteiten is gekraakt, ontkent dat er ingebroken is op zijn systemen. Sky ECC claimt dat het gaat om een imitatie van de Sky ECC-app.

"Geautoriseerde distributeurs hebben ons erop gewezen dat een nep-phishingapplicatie met de valse merknaam Sky ECC illegaal is ontwikkeld en sideloaded is op onbeveiligde apparaten. Beveiligingsfuncties van geautoriseerde Sky ECC-telefoons zijn in deze nepapparaten uitgeschakeld en deze apparaten zijn vervolgens via ongeautoriseerde kanalen verkocht", claimt Sky ECC op zijn website. De dienst van het bedrijf is alleen beschikbaar door een telefoon met daarop de app geïnstalleerd aan te schaffen en te betalen voor een abonnement.

Welk ongeautoriseerd verkooppunt dat dan zou zijn, melden de politie en Sky ECC zelf niet. Op een foto die de politie vrijgaf na de vele invallen van afgelopen dinsdag, is echter op een smartphonescherm de domeinnaam skyecc.eu te zien; dat is een verkooppunt voor de dienst. Mogelijk is dat de verkoper waar de ontwikkelaar van Sky ECC op doelt. De ontwikkelaar ontkent verder benaderd te zijn door autoriteiten en meegeholpen te hebben aan onderzoeken. Het wil juridische stappen tegen de imitator nemen.

De lezing van de autoriteiten is compleet anders. Tegen het AD stelt het Openbaar Ministerie "Hier gaan we niet op reageren. De Sky-server is gewoon in beslag genomen". De woordvoering van de Nationale Politie zegt op dinsdag al 'alles gezegd te hebben wat er over de zaak te zeggen valt'.

De Nederlandse politie meldde dinsdag dat het sinds medio februari de berichten van cryptotelefoondienst Sky ECC live kan meelezen. De Nederlandse politie heeft de Sky ECC-servers dinsdag offline gehaald en in beslag genomen. Volgens de politie heeft de dienst wereldwijd 70.000 gebruikers en is deze populair geweest in het criminele circuit. De autoriteiten zeggen honderden miljoenen berichten in handen te hebben.

In België zijn dinsdag ruim tweehonderd huiszoekingen verricht in het kader van het Sky ECC-onderzoek, met name in de provincie Antwerpen. In Nederland zijn dertig mensen aangehouden en zijn 75 woningen en kantoren doorzocht. Daarbij zijn 28 vuurwapens in beslag genomen.