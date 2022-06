Niantic annuleert al aangekondigde Transformers-game en ontslaat deel personeel

Gamebedrijf Niantic annuleert de al aangekondigde game Heavy Metal AR, een Transformers-game. Het spel had vorig jaar moeten uitkomen, maar liep al vertraging op. Niantic annuleert nog drie andere projecten en ontslaat acht procent van het personeel.

Transformers: Heavy Metal

Niantic heeft te maken met een 'tijd van economische onrust' en moet daarom de projecten schrappen, schrijft Bloomberg. Het bedrijf kondigde de Transformers-game een jaar geleden aan. Die had moeten uitkomen in de loop van vorig jaar, maar nu is het project dus geannuleerd.

Een ander geannuleerd project is Hamlet, dat Niantic samen maakte met Punchdrunk. Ook dat was al aangekondigd. De andere twee projecten waren nog niet aangekondigd. Die heetten Snowball en Blue Sky, maar daar zijn geen details over.

Niantic ontslaat ook 85 tot 90 van zijn ongeveer 1100 medewerkers. Dat is ongeveer acht procent van het personeelsbestand. Het bedrijf bevestigt de informatie, die Bloomberg weet doordat het inzage heeft in een interne mail van de ceo. Niantic blijft naar eigen zeggen werken aan Pokémon Go en de deze week aangekondigde NBA-game All World.