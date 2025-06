Microsoft ondersteunt Windows 11 op Macs met M1- en M2-soc via Parallels Desktop

Microsoft heeft een document gepubliceerd waarin het bedrijf aangeeft dat het mogelijk is om Windows 11 Pro en Enterprise via de virtualisatiesoftware van Parallels Desktop te laten draaien op Mac-computers die zijn uitgerust met de M1- en M2-socs van Apple.

Het gebruik van de methode van Parallels Deskop-versie 18 wordt door Microsoft omschreven als een 'geautoriseerde oplossing' om Arm-versies van Windows 11 Pro en Windows 11 Enterprise te laten draaien in een virtuele omgeving op Mac-computers met de genoemde socs van Apple.

Microsoft zegt er wel bij dat de Arm-versies van Windows 11 hun beperkingen hebben, waardoor allerlei typen hardware, games en apps wellicht problemen vertonen. Zo wordt DirectX 12 niet ondersteund. Games en apps die OpenGL-versie 3.3 of hoger gebruiken, of gebaseerd zijn op anti-cheatdrivers die niet gemaakt zijn voor Windows 11-Arm-pc's, zullen niet werken. Ook kan bepaalde antivirussoftware van derde bedrijven niet worden geïnstalleerd. Verder worden 32bit-Arm-apps, die via de Windows Store beschikbaar zijn, niet ondersteund door de Mac-computers met M1- of M2-socs.

Er is nog een andere manier om Windows 11 op een Mac met de Apple-socs te gebruiken: de Windows 365 Cloud PC-dienst. Dit zijn virtuele machines die in de cloud worden gehost en hierbij volledige compatibiliteit voor applicaties bieden. Aan deze dienst zijn maandelijkse kosten verbonden.

Parallels is bekende virtualisatiesoftware waarmee Windows-apps en -desktops op Macs gebruikt kunnen worden. Apple heeft ook zijn eigen oplossing, Boot Camp. Daarmee kunnen gebruikers wisselen tussen macOS en Windows, maar Boot Camp is niet beschikbaar op Macs met de socs van Apple. Daardoor is virtualisatiesoftware de enige optie voor gebruikers die Windows willen gebruiken.