Rechter verplicht auteur van neprecensies op Google tot betalen schadevergoeding

De rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat de auteur van neprecensies op Google Maps over een kinderdagverblijf schadevergoeding aan de opvang moet betalen. De auteur plaatste de recensies onder verschillende pseudoniemen.

De rechtbank bepaalt in de uitspraak dat er sprake is van materiële schade ter hoogte van 2702 euro doordat de bestuurders van het dagverblijf tijd kwijt waren in verband met de gevolgen van de geplaatste recensies. Deze tijd konden ze niet aan hun eigenlijke bezigheden besteden als gevolg van de onrechtmatige daad. Daarnaast moet de auteur een bedrag van 11.000 euro betalen. Dit dient ertoe de kosten te vergoeden die de opvang heeft moeten maken om de gegevens van de auteur van Google te verkrijgen. Het zoekbedrijf weigerde aanvankelijk om de gegevens af te staan, maar verwijderde de recensies naderhand wel.

De zaak borduurt voort op een procedure die eind 2015 door het kinderdagverblijf werd aangespannen tegen Google. De uitkomst van die procedure was dat Google de gegevens van de auteurs van de recensies moest afstaan, waaronder de ip-adressen. Daarmee kon het kinderdagverblijf zich vervolgens tot providers wenden om de nodige naw-gegevens op te vragen. Doordat het gegevens verkreeg van KPN en na een procedure ook van Ziggo, kwam het dagverblijf erachter dat één auteur voor de recensies verantwoordelijk is. De kosten van de tegen onder meer Ziggo gevoerde procedures komen niet voor vergoeding door de auteur in aanmerking, omdat die volgens de rechter niet noodzakelijk waren.

In de zaak tegen Google was de rechter van mening dat het belang van het kunnen optreden tegen onrechtmatig handelen zwaarder woog dan de vrijheid van meningsuiting van de recensent. Deze afweging werd onderbouwd door toe te voegen dat er voor het kinderdagverblijf geen andere manier was om aan de gevraagde gegevens te komen. Ook ligt de drempel voor het verwijderen van recensies door Google hoog, wat gebruik van de notice-and-takedownprocedure lastig maakte.

Uit de huidige zaak blijkt dat de auteur van de recensies een bekende is van de beheerders van het kinderdagverblijf die al langer lijdt aan psychische klachten. In 2014 ontstond onenigheid tussen de auteur en de beheerders na berichten op sociale media. In de in 2015 onrechtmatig achtergelaten recensies, waarover de huidige zaak gaat, werd bijvoorbeeld de indruk gewekt dat het dagverblijf niet goed voor kinderen zorgt.

Paul Tjiam, advocaat van het kinderdagverblijf, laat desgevraagd aan Tweakers weten: "Deze zaak is redelijk uniek omdat eerst de Google-horde moest worden genomen en we vervolgens de identiteit van de auteur verkregen. In veel zaken zie je toch dat het ergens spaakloopt." In het auteursrecht komt het vaker voor dat bijvoorbeeld Brein de gegevens van inbreukmakers verkrijgt. Daar is het volgens Tjiam duidelijker dat het om een onrechtmatige situatie gaat, terwijl dat in dit geval minder duidelijk was.