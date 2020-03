Oppo neemt het voortouw in de uitrol van 5g

2020 wordt een belangrijk jaar voor 5g. Hoewel de echte technische voordelen ervan zich pas in 2021 en 2022 zullen manifesteren, krijgen we dit jaar al een blik op de toekomst. OPPO neemt hierbij het voortouw.

Dit jaar zullen meerdere telecomaanbieders hun 5g-netwerk uitrollen, met T-Mobile als eerste provider in Nederland. Eigenaren van ‘nieuwe generatie’-smartphones krijgen dus een 5g-icoontje in hun scherm te zien. Maar wat betekent 5g nu daadwerkelijk voor de nabije en verre toekomst?

Extreem hoge snelheden

5g duidt op de vijfde generatie mobiele netwerken. Het belangrijkste verschil met 4g is de extreem hoge snelheid die beschikbaar wordt. 5g is niet alleen veel sneller dan 4g, het is ook veel stabieler en in staat meer data te versturen, en het zou ook nog eens beter moeten zijn voor de accu van smartphones en andere apparaten.

De overheid heeft voor 5g drie frequentiebanden bepaald: 700MHz, 3,5GHz en 26GHz. Ter vergelijking: 4g zit nu vooral op 800MHz en 1800MHz, en wifi kent 2,4GHz en 5GHz. Meerdere tests laten zien dat op het 5g-netwerk in potentie snelheden van 1,25Gbit per seconde kunnen worden gehaald. Daarmee is 5g veel sneller dan 4g, want dat tikt maximaal 150Mbit aan. Op papier zou 5g een vaste internetverbinding overbodig moeten maken. De 3,5GHz-band wordt overigens pas begin 2022 geveild. Tot die tijd volgen de nieuwe ontwikkelingen en toepassingen zich in rap tempo op.

Nadrukkelijk aanwezig in het 5g-domein

Oppo voert in samenwerking met T-Mobile al enige tijd onderzoek uit naar 5g en betrekt daar ook de eindgebruiker bij. Eind 2019 sloegen de bedrijven de handen ineen en riepen ze consumenten op zich aan te melden om 5g te testen. Bijzonder, want niet eerder was het in Nederland voor het grote publiek mogelijk om het ‘nieuwe generatie’-netwerk te testen. Het Oppo x T-Mobile 5g Beta Test Programma is geïnitieerd om gebruikerservaringen rond 5g in kaart te brengen. Hierbij wordt een 5g-toestel van Oppo gebruikt op een 5g-testnetwerk van T-Mobile. De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om 5g-connectiviteit op de Nederlandse markt te optimaliseren.

6 maart: lancering Oppo Find X2

Vorig jaar liet Oppo zich sowieso nadrukkelijk gelden op het 5g-toneel. In mei 2019 lanceerde Oppo zijn Reno 5g-model in Zwitserland: het eerste commercieel verkrijgbare 5g-toestel in Europa. Eind 2019 introduceerde het bedrijf ’s werelds eerste Qualcomm dual-mode 5g-smartphone en op 6 maart moet de Oppo Find X2 Series het licht zien, de opvolger van de Find X. De lancering van de Oppo Find X2 Series zal plaatsvinden in Museum Voorlinden in Wassenaar. Dit nieuwe toestel zal worden uitgerust met een Snapdragon 865-chipset van Qualcomm en een 5g-modem.

Geïntegreerd technologiesysteem voor 5g-ervaringen

Levin Liu, Vice President bij Oppo en Head of Oppo Research Institute, zegt het volgende over 5g: “Omdat het belang van convergentie tussen technologieën en diensten essentieel wordt, bouwt Oppo een geïntegreerd technologiemodel dat vijf gebieden bestrijkt, namelijk apparatuur, data, informatica, services en scenario's. Het model, waarin 5g en AI dienen als de infrastructuur en onze kerncapaciteit, integreert alle technologieën om een allround consistente technologische ervaring te creëren”.

De woorden van de voorman van Oppo resoneren die van Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum. Hij sprak een aantal jaar geleden al over een ‘industriële convergentie’; de fusie tussen de fysieke, digitale en biologische wereld. Het samenkomen van verschillende industrieën zou volgens Schwab een periode van wereldwijde veranderingen met zich meebrengen. Ontwikkelingen zoals robotisering, nanotechnologie, biotechnologie, 3D-printen, Virtual Reality en Internet of Things versnellen deze convergentie. Met andere woorden: de manier van werken, consumeren, communiceren, verplaatsen en kennisvergaring gaat dankzij 5g volledig op de schop.

De periode die Schwab aanstipte is al in volle gang. Denk maar aan chatbots die klanten te woord staan, zelfrijdende auto’s, sensoren die ziekenhuisbedden monitoren en AI die de voorraden van een magazijn bijhoudt. Stuk voor stuk toepassingen die door verdere digitalisering zijn gerealiseerd. Met de komst van 5g zal de verdere ontwikkeling van deze toepassingen een sneltreinvaart krijgen.

De toekomst

Bij de uitrol van 5g in 2020 zal dat eerst sneller dataverkeer opleveren bij smartphonegebruikers, zodat bijvoorbeeld het streamen van films en series in hoge resolutie, en multiplayer-gaming veel soepeler en zonder merkbare vertraging mogelijk wordt.

In de toekomst reiken de toepassingen echter verder. In potentie is er immers veel meer mogelijk. Denk aan zelfrijdende taxi’s die onderling met elkaar communiceren, artsen die op afstand patiënten beoordelen, robots die patiënten thuis real-time monitoren, en drones die landbouwgewassen herkennen en al dan niet van bestrijdingsmiddelen voorzien. Ook de zogenaamde smartcity komt dankzij 5g steeds dichter bij. Denk aan lantaarnpalen die zich slim aanpassen aan het licht, waardoor minder energie wordt gebruikt. En snel en slim acteren op de data van stoplichten, openbaar vervoer en parkeerplaatsen kan zorgen voor een beter doorstroming van verkeer, en zo bijdragen aan de toegankelijkheid van een stad.

Kortom: 5g biedt ongelooflijk veel mogelijkheden. De komende jaren worden spannender en interessanter dan ooit, en Oppo laat met de Find X2 Series met 5g-connectiviteit al een eerste tipje van de sluier zien. De lancering van het nieuwe model volg je live op 6 maart om 10:30 via YouTube.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij Oppo? Volg het bedrijf op Instagram en Facebook, via @OPPONederland.