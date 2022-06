Fans emuleren online multiplayerservers PlayStation 3-game Motorstorm

De groep fans onder de naam PlayStation Online Network Emulated, ook wel PSONE, is het gelukt om een online multiplayerserver op te zetten voor de PlayStation 3-game Motorstorm. Iedereen met de game en een PlayStation 3 kan verbinden met de server en online racen.

Op de website van PSONE is te lezen hoe je met hun server kunt verbinden. Hiervoor moeten spelers in de eerste plaats een PlayStation 3 hebben en een exemplaar van Motorstorm. Vervolgens moeten in de netwerkinstellingen van de console de DNS worden aangepast. Hierdoor verbindt de console met de servers van PSONE in plaats met de servers van Sony.

Volgens VGC is PSONE ook bezig om meer games te ondersteunen, waaronder Resistance, Wipeout HD en Rachet & Clank: Up Your Arsenal. Daarnaast wordt geprobeerd om PlayStation Home weer beschikbaar te maken. In een video van PSONE is te zien hoe fans online tegen elkaar racen.

Sony ondersteunt voor veel games op de console uit 2006 geen gameservers meer. Begin dit jaar kondigde het bedrijf aan om ook de digitale winkels van de PlayStation 3 en de PlayStation Vita offline te halen. Daarop kwam veel kritiek en daarom besloot Sony dit uit te stellen. Vorige maand besloot Sony om het onmogelijk te maken rechtstreeks games te kopen in de PlayStation Store vanaf de PlayStation 3 en PlayStation Vita.