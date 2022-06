Cryptovalutahandelende hamster Mr. Goxx is overleden

Mr. Goxx, een hamster die 'handelde' in cryptovaluta, is afgelopen dinsdag in zijn slaap overleden. Via een speciale kooi maakte het knaagdier willekeurige koop- en verkoopbeslissingen, die te zien waren via Twitch.

De financiële carrière van de hamster, en de daaropvolgende roem, kwamen voort uit een experiment van twee vrienden in Duitsland. Zij wilden de willekeur van succes in de cryptovaluta-industrie bewijzen.

"Het lijkt alsof de meeste mensen van onze generatie geen andere mogelijkheid zien dan een groot deel van hun spaargeld op de cryptomarkt te gooien. Dit doen ze zonder een idee te hebben wat daar allemaal mee gebeurt", legde het anonieme duo achter Mr Goxx in september uit aan de BBC. "We maakten grapjes over de vraag of mijn hamster in staat zou zijn om slimmere investeringsbeslissingen te nemen dan de meeste mensen dat doen."

Het beestje begon zijn carrière in cryptocurrency op 12 juni 2021. Het handelskantoor van Mr Goxx, dat was vastgemaakt aan zijn kooi, werd door duizenden Twitch-kijkers bekeken. Hij maakte beslissingen door rondjes te rennen in zijn wiel om te selecteren welke cryptocurrency hij ging verhandelen. Vervolgens ging hij een tunnel in, waarna de gekozen digitale munt werd gekocht of verkocht. Telkens wanneer hij door een tunnel liep, stelde de elektronica die met zijn kantoor was verbonden de 'beslissingen' van Mr Goxx vast.

Na zijn laatste handelsdag op 22 november had de hamster ongeveer 98 euro winst gemaakt. Zijn baasjes hebben nog niet besloten of zij het investeringsbedrijf van Mr Goxx willen overdragen aan een andere hamster, melden ze in een Twitter-draadje.