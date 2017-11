Lockheed Martin ontwikkelt antidronelasers voor straaljagers

De Amerikaanse luchtmacht heeft met luchtvaart- en defensiebedrijf Lockheed Martin een contract getekend voor de ontwikkeling van lichte, compacte, hoogenergetische laserwapens voor straaljagers. Het is de bedoeling dat ze worden gebruikt tegen onder meer drones.

Met het contract is een investering van omgerekend 22,6 miljoen euro gemoeid. Het is volgens Lockheed Martin de bedoeling dat de laserwapens vanaf 2021 worden getest op een 'tactische straaljager'. Daarmee wordt waarschijnlijk gedoeld op straaljagers die naast de taak om andere jets neer te halen, ook inzetbaar zijn voor het aanvallen van gronddoelen; de JSF, beter bekend als de F-35, valt ook in deze categorie.

Lockheed Martin heeft eerder dit jaar een laser met een vermogen van 60kW geïnstalleerd op een militair grondvoertuig, maar volgens de wapenfabrikant is het installeren van een dergelijk mobiel lasersysteem op een kleiner systeem voor in de lucht bepaald geen sinecure. Het bedrijf stelt dat hoogenergetische lasersystemen in de vorm van wapens nu wel echt een inzetbaar zijn; volgens Lockheed Martin is de technologie klaar om te worden ingezet voor de inzet bij niet alleen grondvoertuigen en schepen, maar ook vliegtuigen.

De te ontwikkelen laserwapens voor straaljagers maken onderdeel uit van het SHiELD -programma van de wapenfabrikant. Dit programma is bedoeld om te komen tot een systeem waarin laserwapens bij straaljagers worden ingezet voor bijvoorbeeld de bescherming tegen inkomende raketten, of het neerhalen van drones. Dit systeem bestaat uit een controlesysteem voor het tracken van doelwitten, een gondel die voor stroom en koeling van de laser moet zorgen en de hoogenergetische laser.

Tot nu toe waren laserwapens veelal nog te groot om te worden ingezet bij straaljagers. De Amerikaanse luchtmacht slaagde er in 2010 in om met een laser een ballistische raket uit de lucht te schieten; dit gebeurde vanuit de neus van een omgebouwde Boeing 747. In 2014 nam de Amerikaanse marine zijn eerste laserwapen in gebruik, het LaWS-systeem. Deze 30kW-laser gebruikt een zogenaamde solid state laser. Doelwitten, zoals drones, worden door geconcentreerd infraroodlicht 'opgewarmd', waardoor deze exploderen of verbranden.