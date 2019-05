Amerikaanse luchtmacht schiet bij test meerdere raketten uit de lucht met laser

Het Amerikaanse Air Force Research Laboratory heeft bij een test meerdere raketten onschadelijk gemaakt met een laserwapen. Bij de test stond het laserwapen op de grond; een kleinere versie moet uiteindelijk op straaljagers gemonteerd worden.

DLSW

Voor de test werd het Demonstrator Laser Weapon System gebruikt. Dat is een groot laserwapen dat op de grond staat en dat dient als testversie van het uiteindelijke systeem dat in vliegtuigen gemonteerd moet worden. Volgens het lab zijn bij de test 'meerdere raketten' die vanuit de lucht zijn gelanceerd onschadelijk gemaakt. Het gaat om kleine raketten die bijvoorbeeld door straaljagers afgevuurd worden.

Specifieke details maakt de luchtmacht niet bekend en ook zijn er geen beelden van de demonstratie. Volgens het onderzoekslaboratorium is de succesvolle demonstratie een belangrijke stap in de ontwikkeling van het SHiELD-systeem. Dat staat voor Self-protect High Energy Laser Demonstrator. Onder die noemer wordt gewerkt aan laserwapens die bedoeld zijn om straaljagers te beschermen tegen raketten die vanaf de grond of vanuit vijandige straaljagers worden afgeschoten.

Lockheed Martin kreeg in 2017 een contract om voor het SHiELD-systeem lichte, compacte en hoogenergetische laserwapens te ontwikkelen. De fabrikant zei toen dat het de bedoeling is om vanaf 2021 laserwapens te testen op straaljagers.

Er wordt al jaren getest met laserwapens, maar tot nu toe zijn die te groot om in straaljagers te integreren. In 2010 schoot de Amerikaanse luchtmacht met een laser een een ballistische raket uit de lucht vanuit de neus van een omgebouwde Boeing 747.

Niet alleen de Amerikaanse luchtmacht werkt aan laserwapens. Ook de landmacht doet dat. Zo werd twee jaar geleden een laserwapen op een Apache-helikopter getest. De Amerikaanse marine nam in 2014 het LaWS-systeem in gebruik. Dat is een 30kW-laserwapen met een zogenaamde solid state laser die doelwitten met geconcentreerd infraroodlicht 'opwarmt' tot ze exploderen of verbranden.