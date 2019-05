Onderzoekers testen met succes meshnetwerk voor gebruik tijdens natuurrampen

Onderzoekers hebben in Puerto Rico een succesvolle test uitgevoerd van het Owl Emergency Network. Dat is een op wifi gebaseerd netwerk dat bij natuurrampen communicatie mogelijk moet maken tussen slachtoffers en hulpverleners.

Het Owl Emergency Network, een project dat ondersteund wordt door IBM, moet er bij natuurrampen voor zorgen dat mensen te allen tijde kunnen blijven communiceren, ook wanneer zendmasten beschadigd raken of bij andere technische problemen. Het systeem bestaat uit kleine draadloze zenders en ontvangers die samen een meshnetwerk vormen met een bereik van zo'n 160 vierkante kilometer.

In Puerto Rico werd de voorbije weken met succes een pilotproject uitgevoerd waarbij de hardware en software werd getest. Het gebied werd in 2017 nog getroffen door Maria, een orkaan van de vijfde categorie.

De zenders en ontvangers van het Owl Emergency Network worden ducks genoemd, omdat ze na een overstroming blijven drijven, net als een badeend. Wat software betreft maakt het clusterduck mesh-netwerk gebruik van IBM Watson Studio, Watson Cloud api’s en api’s van The Weather Company.

Het Owl Emergency Netwerk was het winnende project van de Call for Code 2018 Global Challenge, een wedstrijd waarbij ontwikkelaars oplossingen moeten bedenken om de mensheid beter voor te bereiden op natuurrampen. Om het project te realiseren kreeg het team van Project Owl niet alleen een geldprijs van 200.000 dollar, maar ook ondersteuning bij de ontwikkeling via het Code and Response-programma van IBM.