App voor slim seksspeeltje nam heimelijk audio op

Een applicatie van Lovense, maker van 'slimme' seksspeeltjes, bleek geluid op te nemen zonder dat de gebruiker daar toestemming voor geeft. Een gebruiker ontdekte dat er stiekem geluidsopnames werden gemaakt tijdens het gebruik van de app. Volgens het bedrijf ging het om een kleine bug.

Een gebruiker van de Lovense-applicatie meldde de vondst van audiobestanden op Reddit. Na gebruik van de applicatie bleek dat er een audiobestand met de naam tempSoundPlay.3gp was aangemaakt, met daarop geluidsopnames van in totaal zes minuten. Weliswaar heeft de applicatie toestemming voor het gebruik van de microfoon, maar dit is alleen bedoeld voor het opnemen van audioclips voor de ingebouwde chatfunctie; daardoor lijkt het erop dat de software stiekem geluidsopnames maakt tijdens het gebruik.

Een Reddit-gebruiker die stelt te werken voor Lovense noemt het maken van geluidsopnames een kleine bug, die tevens alleen de Android-versie van de applicatie zou treffen; iOS-gebruikers zouden nergens last van hebben. Er wordt echter niet duidelijk gemaakt hoe het opnemen van audiobestanden in de software is geslopen, maar Lovense noemt het een cache-bestand en er zou geen data naar de servers van het bedrijf worden gestuurd.

Inmiddels is er een nieuwe versie van de Lovense-applicatie verschenen waarin niet langer geluidsopnames worden gemaakt. De nieuwe versie verwijderd ook het tempSoundPlay.3gp-bestand, mocht deze op de smartphone aanwezig zijn.