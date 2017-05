Door Sander van Voorst, dinsdag 23 mei 2017 07:34, 0 reacties • Feedback

Beveiligingsbedrijf Symantec heeft aanvullende informatie gepubliceerd, waaruit zou blijken dat de WannaCry-ransomware in verband staat met de Lazarus-groep, die banden heeft met Noord-Korea. De malware werd eerder aan het land toegeschreven, maar niet alle experts waren overtuigd.

In een publicatie schrijft Symantec dat het door de nieuwe bevindingen 'zeer waarschijnlijk is dat de Lazarus-groep verantwoordelijk is voor de verspreiding van WannaCry'. Toch zou de aanval zelf meer de tekenen dragen van het werk van internetcriminelen dan van een staat. Het bedrijf baseert zijn conclusie op overeenkomsten in gebruikte tools, technieken en infrastructuur.

Zo vond de eerste door Symantec vastgestelde infectie met WannaCry al plaats in februari, waarbij de systemen van een enkele organisatie werden besmet en de malware zich snel verspreidde naar meer dan honderd computers. Daarbij lieten de aanvallers enkele tools op het netwerk achter, die ook zijn gebruikt door de Lazarus-groep. Het gaat om de Destover-trojan, die werd gebruikt bij de aanval op Sony en om de Volgmer-trojan die eerder is ingezet tegen Zuid-Koreaanse doelen.

In maart en april vonden meer aanvallen met WannaCry-versies plaats. Symantec schrijft dat het geen patroon heeft kunnen ontdekken in de gekozen doelen. Er zouden twee backdoors zijn gebruikt om toegang te krijgen tot de systemen, waarvan de zogenaamde Alphanc-backdoor veel code bevat van een Lazarus-backdoor. Daardoor komt het beveiligingsbedrijf tot de conclusie dat Alphanc een doorontwikkelde versie van die backdoor is.

Over de tweede backdoor, Bravonc, zijn minder details bekend. Symantec schrijft daarover dat deze verbinding maakt met dezelfde command and control-server als de Destover-trojan. Daarnaast is de broncode van Bravonc en Destover op dezelfde manier onleesbaar gemaakt.

De nieuwe bevindingen volgen op eerdere aanwijzingen dat er een verbinding is tussen WannaCry en de Lazarus-Groep. Deze werden gevonden door Symantec, Kaspersky en BAE Systems. In eerste instantie ging het om gedeelde code in de ransomware en malware van de Lazarus-groep. Naar aanleiding van die publicatie uitten beveiligingsonderzoekers hun twijfel over de bevindingen, omdat WannaCry niet de indruk maakt van een geavanceerde campagne. Of de huidige bevindingen van Symantec meer bijval vinden, moet nog blijken.

Noord-Korea heeft vorige week laten weten niet verantwoordelijk te zijn voor de infecties met de WannaCry-ransomware, die zich eerder deze maand over de wereld verspreidde.