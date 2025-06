Ziggo Sport Totaal wordt betaald pakket voor klanten met gecombineerd abonnement

VodafoneZiggo gaat vanaf 1 mei een maandelijkse vergoeding van 4,95 euro rekenen voor het Ziggo Sport Totaal-pakket aan klanten die zowel vast internet als mobiele diensten afnemen. Dit extra tv-pakket was voorheen een gratis voordeel voor abonnees op de gecombineerde dienst.

De provider heeft zijn klanten per e-mail geïnformeerd over deze wijziging. Een klant deelde deze e-mail met Tweakers. Het bedrijf motiveert de prijsaanpassing met investeringen in sportprogrammering. Klanten die geen actie ondernemen, behouden automatisch het pakket tegen het nieuwe tarief. Abonnees kunnen overstappen naar de pakketten SkyShowtime of Ziggo Kids, die gratis blijven. Het Ziggo Sport Kanaal 14 blijft gratis. Klanten die contact opnemen met de klantenservice, kunnen het Ziggo Sport Totaal-pakket alsnog gratis behouden door het bestaande contract te verlengen. Dat laatste meldt Totaal TV.