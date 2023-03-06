Bandai Namco kondigt vechtgame Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 aan

Bandai Namco werkt aan een vierde titel in de vechtgameserie Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi. Het is de eerste volwaardige game in de serie sinds deel drie uit 2007. Het is niet bekend wanneer Budokai Tenkaichi 4 precies uitkomt.

Het bedrijf kondigt de game aan in een korte trailer, die werd gedeeld op Twitter. De video toont gameplaybeelden uit voorgaande Budokai Tenkaichi-games op een crt-televisie, die uiteindelijk leiden tot de onthulling van deel vier.

In de trailer worden weinig concrete details over de aanstaande game gedeeld, los van enkele korte beelden van hoofdpersonage Goku gevolgd door de teksten 'Get Ready For Battle' en 'A New Sparking Begins'. Het is niet bekend wanneer Bandai Namco meer details over de game deelt, zoals een releasedatum of de platforms waarop het spel verschijnt.

Budokai Tenkaichi 4 wordt de grote eerste game in de serie sinds deel drie, die in 2007 uitkwam voor de PlayStation 2 en Nintendo Wii. In 2010 volgde nog een spin-off voor de PlayStation Portable, genaamd Dragon Ball Z: Tenkaichi Tag Team. Het betreffen 3d-vechtgames die zich afspelen in het Dragon Ball Z-universum.

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 06-03-2023 15:31 47

06-03-2023 • 15:31

47

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Dragonball Z: Budokai Tenkaichi

geen prijs bekend

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Reacties (47)

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Sjekster 6 maart 2023 15:45
Ik heb deze nooit gespeeld, ik heb alleen ervaring met Dragon Ball: Fighter Z, van de makers van Guilty Gear. Ik vond dat echt enorm fun om casual te spelen. Is dit een beetje vergelijkbaar?
D3F @Sjekster6 maart 2023 16:03
Het is totaal anders zoals de andere gebruikers ook al aangeven. In deze serie (of de eerdere delen ervan tenminste) speelt het gevecht zich volledig in 3D af waarbij de camera 'over the shoulder' van jouw vechter meekijkt. Je kunt vrij rondbewegen in het level, maar het is geen open level. Je kunt vliegen, lopen/rennen, onderwater. Wat het leuk maakt is dat je wel een echt Dragon Ball Z gevoel krijgt, denk aan:
  • Personages door gebouwen en rotsen heen slaan
  • Een vijand ver weg slaan om er vervolgens achter te teleporteren of naar toe te dashen op grote afstand
  • Het level rondvliegen om je vijand te ontwijken en je KI op te laden
Heb deel 2 destijds op de Wii gespeeld (PS2 gameplay) en vond het singleplayer best aardig, maar multiplayer wat minder. Komt mogelijk door de slechtere graphics van destijds.

[Reactie gewijzigd door D3F op 23 juli 2024 06:50]

2BLK @Sjekster6 maart 2023 15:51
Het is heel anders dan Fighter Z. Het is meer in de richting van een mix tussen Dragon Ball Xenoverse en Naruto Storm series.
Parrotmaster @Sjekster6 maart 2023 15:55
Deze spellen gingen meer om het verhaal en tegen je vrienden spelen dan de pure fighter ervaring.
Als je iets wilt zoals de games die je noemde dan raad ik hem af.
Kepala Pantat @Sjekster7 maart 2023 11:37
Tenkaichi 3 is de beste DBZ game ooit naar mijn mening. Alles wat daarna uitgekomen is vondt ik vooral te traag.
artificial_sun 6 maart 2023 15:46
Hier zitten veel mensen op te wachten weet ik. Veel mensen vonden Xenoverse en FighterZ niet zo goed.

Vroeger ook veel op de Gamecube gespeeld, maar ik starte het laatst nog eens op en het viel flink tegen. qua graphics en controls
Sn0wblind @artificial_sun6 maart 2023 15:55
FighterZ was uitmuntend, dit wordt gewoon meer van hetzelfde, met hetzelfde verhaal maar weer mooiere graphics.
Parrotmaster @artificial_sun6 maart 2023 15:56
Deze 3d fighters waren het leukste als je door het verhaal van de serie kon spelen.
Ik zou wel graag een custom character optie zien. Die hoeft nieteens in cutscenes te komen, gewoon als vervanging tijdens combat.
Sanangelo1989 @artificial_sun6 maart 2023 16:09
Deze was never op Gamecube
artificial_sun @Sanangelo19896 maart 2023 16:25
Dragon Ball Z: Budokai was wel op de Gamecube, niet excact deze versie nee. Het is nog niet eens bekend op welke platformen dit uitkomt.
marcovit 6 maart 2023 15:36
Kapot gespeeld op de PS2 :D

Ik hoop dat ze de 2d-ish platform erin houden.
Dat hele 3d gebeuren vond ik niet zo fijn zoals met Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi.
Sanangelo1989 @marcovit6 maart 2023 16:08
Dit is juist vervolg tenkaichi
mugenmarco @marcovit6 maart 2023 16:22
Hoop dat ze alleen de graphics verbeteren en extra moves en personages toevoegen, maar dat de gameplay (manier van vechten) hetzelfde blijft. Maar Budokai Tenkaichi was ook wel erg nice.
Atilim @marcovit6 maart 2023 16:09
Kun je net zo goed een vervolg maken op Dragon Ball FighterZ als je 2D wil ipv 3D.
separhim @marcovit6 maart 2023 19:55
Dit is een aankondiging voor het vervolg op de Budokai Tenkaichi series en de video laat duidelijk zien dat het 3d versie is.
Yonix 6 maart 2023 15:45
Als liefhebber van Dragon Ball Z kan ik dit nieuws zeker waarderen; Budokai Tenkaichi 3 heb ik destijds helemaal grijs gespeeld op de Nintendo Wii, dus ik zeg: 'Kom maar door!' :D
Lashrom 6 maart 2023 15:55
De beste DBZ game ooit gemaakt. Uiteraard super goed nieuws voor de die hard Tenkaichi fans. Nu maar hopen dat Bandai de fightning mechanics blijft behouden en/of dit minimaal zal aanpassen. Dat wordt weer de L3 R3 analogs helemaal kapot draaien.
G_Dragon
6 maart 2023 16:14
Hoopte ooit nog op een Xenoverse 3 want sinds de release van Dragon Ball: Budokai Tenkaichi is de Xenoverse series toch echt wel de tweede beste Dragon Ball game ooit gemaakt door de jaren heen, maar een nieuw deel van de aller beste Dragon Ball game series ooit gemaakt maakt wel veel los bij een grote Dragon Ball fan hier!

Laat er maar snel meer informatie over deze aankondiging komen! Heb er nu al zin in..
SilverRST 6 maart 2023 18:37
Wat Budokai Tenkaichi 3 zo bijzonder maakt is dat je uit ontzettend veel characters kunt kiezen, zelfs helemaal terug uit DB toen Goku nog klein was. Je kan gewoon General Blue kiezen, of Arale, dat kleine snelle robotmeisje met vetgave moves waarbij je je dood gaat lachen. En wat BT3 ook bijzonder maakt is de enorme keuze uit outfits. Gohan Teen heeft de outfit die Goku ook draagt en dit zag je alleen in de movie Bojack. Die outfit vind ik bij Gohan supergaaf uitzien! Verder hebben Goku en Gohan en zelfs Krillin de Saiyan outfits! De keuze is écht enorm! En het andere leuke is verschillende characters hun eigen tijdlijn models en moves hebben zoals Goku Early, (Saiyan Saga bijvoorbeeld) Goku Mid (Frieza en Cooler Saga bijvoorbeeld) en Goku End (Buu Saga) en uiteraard Goku GT!

Ik heb dat spel in fysieke vorm met PS2 en ben er erg blij mee! Ik hoop dat BT4 dezelfde behandelingen krijgt als die van BT3.
Nimac91 6 maart 2023 15:50
Ik blijf hieraan vast houden.

De allerbeste Dragon Ball game die voor Fighterz uit kwam is en blijft Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 voor de Wii.

Ja! De Wii versie!! De wii mote controls werkten echt geweldig in die game en het voelde echt alsof je in het gevecht zat. Dat was zo rete goed geimplementeerd. Tevens ook combo's, superdash en vanish werkte geweldig.

Uiteraard is Fighterz wel de nieuwe hoogte punt gezien het werkelijk een volmaakte fighting game is met goeie balance en geweldige combo's en skill based fighting. Maar Tenkaichi 2 op de Wii heeft een speciaal plekje in mijn hart.
Rynelan @Nimac916 maart 2023 20:18
Niet deel 3? Ik heb beide op de Wii en vond 3 echt wel flink verbeterd qua controls op de Wii. Je hoefde niet meer je controller gericht op je scherm houden om aanvallen te doen. Bewegingen waren voldoende terwijl je 1 van de knoppen ingedrukt hield om een specifieke aanval te starten
Nimac91 @Rynelan7 maart 2023 02:10
Zou goed kunnen dat het deel 3 betreft of dat ik die niet gespeeld heb. Het was in ieder geval de eerste die uitkwam op de Wii.
NoThankYou @Nimac916 maart 2023 18:04
Dan hoop ik dat er ook een Switch versie met motion controls komt. Ik heb namelijk geen interesse in deze serie, maar wel in games met goed geïmplementeerde motion controls.
Nimac91 @NoThankYou7 maart 2023 02:11
Ik hoop het. Maar zelfs anno 2023 is het heel vet om de Wii versie van al die jaren terug te spelen!
Armselig @dieguyvanit6 maart 2023 22:18
Ik denk niet dat hier op Tweakers zomaar gemind word, er zal vast een reden voor zijn. Men vond je comment blijkbaar weinig toevoegen aan het onderwerp of Nimac91's opmerking. Ik snap niet hoe je hier het deug argument bij kan betrekken. En geen plusje voor jou? Wie bedoel je... Nimac? Die heeft niks te maken met je score want je kan niet moderen op reactie's op je eigen comment.
dieguyvanit @Armselig13 maart 2023 15:06
Dat basseer ik op t feit dat ik dus eerst 50 punten moet scoren die dan zouden aantonen dat ik deug?

Ik zij iets over DPG niet eens iets wat niet waar is.
Wouterie 6 maart 2023 15:36
Ik voorzie lange laadtijden ;)
vickypollard @Wouterie6 maart 2023 15:46
Het effect van je move zie je in het volgende deel.
Wouterie @vickypollard6 maart 2023 16:09
Er zijn van die compilaties op YouTube waarbij het opladen teruggebracht is tot behapbare proporties. Scheelt zo een halve dag wachten per saga.
Bulls @Wouterie6 maart 2023 17:06
Spirit bomb op namek duurde 1 heel seizoen
Htbaa @Wouterie6 maart 2023 16:48
Oei ja, het eerste Budokai spel op de PlayStation 2 deed er echt een eeuwigheid over om te laden. Toen ik destijds een HDD op mijn network adapter aansloot en HD Loader gebruikte ging het van meer dan een minuut laden (misschien was het zelfs 2) naar iets van 10 seconden laden om het gevecht te starten. Wat een verschil was dat :-).

Vond het destijds een erg leuk spel, de delen erna nooit gespeeld.
IrBaboon79 @Wouterie6 maart 2023 20:24
Wel trouw aan de anime dan :)

Duurt daar ook een paar afleveringen voor er iemand met z’n ogen knippert…
jowlss92 @Wouterie7 maart 2023 08:19
Ondertussen maken we gebruik van SSD's tegenwoordig, zal wel meevallen denk ik ;)
Mizgala28 6 maart 2023 15:51
Hopelijk wordt deze net zo goed als de games vroeger, het zou zonde zijn als deze game z’n naam niet waard maakt.

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