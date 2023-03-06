Bandai Namco kondigt vechtgame Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 aan

Bandai Namco werkt aan een vierde titel in de vechtgameserie Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi. Het is de eerste volwaardige game in de serie sinds deel drie uit 2007. Het is niet bekend wanneer Budokai Tenkaichi 4 precies uitkomt.

Het bedrijf kondigt de game aan in een korte trailer, die werd gedeeld op Twitter. De video toont gameplaybeelden uit voorgaande Budokai Tenkaichi-games op een crt-televisie, die uiteindelijk leiden tot de onthulling van deel vier.

In de trailer worden weinig concrete details over de aanstaande game gedeeld, los van enkele korte beelden van hoofdpersonage Goku gevolgd door de teksten 'Get Ready For Battle' en 'A New Sparking Begins'. Het is niet bekend wanneer Bandai Namco meer details over de game deelt, zoals een releasedatum of de platforms waarop het spel verschijnt.

Budokai Tenkaichi 4 wordt de grote eerste game in de serie sinds deel drie, die in 2007 uitkwam voor de PlayStation 2 en Nintendo Wii. In 2010 volgde nog een spin-off voor de PlayStation Portable, genaamd Dragon Ball Z: Tenkaichi Tag Team. Het betreffen 3d-vechtgames die zich afspelen in het Dragon Ball Z-universum.