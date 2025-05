Apple breidt Self Service Repair-programma uit met recente iPad-modellen

Apple voegt iPads toe aan zijn Self Service Repair-programma, waardoor iPad-gebruikers toegang krijgen tot originele onderdelen, reperatiehandleidingen en gereedschap om hun apparaat zelf te repareren.

Apple meldt dat het Self Service Repair-programma vanaf donderdag 29 mei ondersteuning voor de iPad Air met M2-soc en nieuwer, de iPad Pro met M4-soc, de iPad mini met A17 Pro-chip en reguliere iPad met A16-chip. Gebruikers kunnen hierdoor zelf onderdelen als accu's, camera's en externe oplaadpoorten op deze iPads vervangen.

Het Self Service Repair-programma bestaat sinds 2022 en is sinds eind 2024 ook in Nederland beschikbaar. In België is het programma vanaf het begin actief. Met de toevoeging van de iPad biedt de Self Service Repair-winkel nu ondersteuning voor 65 Apple-producten. Momenteel wordt het reparatieprogramma in 33 landen aangeboden. In de zomer wordt Canada aan dat lijstje toegevoegd.