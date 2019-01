F1 TV-streamingdienst is over vier weken beschikbaar in Nederland

De organisatie achter de Formule 1 laat weten dat de F1 TV Pro-streamingdienst vanaf 18 februari verkrijgbaar zal zijn in Nederland. Met de dienst kunnen fans van de autorace beelden live volgen. Een prijs is nog niet bekend.

De prijs van de dienst in België is 65 euro voor een heel seizoen of 8 euro per maand en het ligt voor de hand dat de Nederlandse prijs in die buurt zal liggen. Het goedkopere F1 TV Access-abonnement, dat al wel in Nederland beschikbaar is en het zonder livebeelden moet stellen, kost 3 euro per maand of 27 euro per jaar. Nederland is een van de acht landen waar de streamingdienst op 18 februari live zal gaan, meldt Formule 1. Eerder was al duidelijk dat het zal gaan om een samenwerking met kabelaar VodafoneZiggo, waardoor het voor de hand ligt dat alleen klanten van die provider de dienst kunnen afsluiten. Details daarvan zijn nog niet bekend.

De release op 18 februari valt samen met de testweek op het circuit van Barcelona in Spanje, die live te zien zal zijn via de streamingdienst. Gebruikers van de streamingdienst krijgen bij elke Grand Prix-race toegang tot alle twintig camera's die aan boord van de raceauto's zitten. Ook krijgen gebruikers toegang tot het historische Formule 1-archief met oude beelden uit het verleden. Via de dienst zijn alle Formule 1-races te zien, inclusief de bijbehorende kwalificatie- en oefensessies en persconferenties. Daarnaast worden er interviews getoond voor en na de races.

Naast de streamingdienst heeft Ziggo ook de uitzendrechten voor de Formule 1 verworven voor de komende drie jaar. De kabelaar had al het alleenrecht op de beelden en zendt de races al enkele jaren uit op de eigen zender Ziggo Sport.