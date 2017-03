Door Arnoud Wokke, donderdag 30 maart 2017 15:09, 16 reacties • Feedback

Submitter: himlims_

Ontwikkelaars hebben een robot gemaakt die afval kan leren scheiden met TensorFlow, de opensource library voor machine learning. De robot kan objecten herkennen en die in een van de drie bakken gooien.

De aansturing van de robot, niet veel meer dan een slider, camera en kantelbaar plateau, gebeurt met een Raspberry Pi en dankzij TensorFlow kan de machine data naar de cloud sturen om de objectherkenning te verbeteren. In de setup tonen de ontwikkelaars hoe de robot afval in de juiste bak gooit. De robot is een initiatief van Recycle.ai. De ontwikkelaars bouwen aan Rai, een robot die uit zichzelf afval kan scheiden. De ontwikkelaars hebben de broncode vooralsnog niet online gezet, waardoor we jammer genoeg nog niet zelf een afvalscheidende robot onder ons bureau kunnen zetten.