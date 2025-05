Astrofotograaf publiceert foto van komeet C/2022 E3 met 'gebroken' staart

Het komt niet vaak voor dat een komeet dicht genoeg bij de aarde komt om met het blote oog zichtbaar te zijn, maar voor C/2022 E3 (ZTF) kan dat binnenkort het geval zijn. Een astrofotograaf heeft een foto van de komeet gemaakt waarop de ogenschijnlijk opgebroken staart te zien is.

Al weken worden er afbeeldingen door astronomen en fotografen gemaakt van komeet C/2022 E3 (ZTF). De Oostenrijkse Michael Jäger is er daar een van. Onlangs publiceerde hij op Twitter een nieuwe afbeelding van de komeet waarop te zien is dat er bij de 'staart' van de komeet sprake lijkt te zien van een soort breuk of dat een deel van de staart lijkt te zijn verdwenen.

De website Spaceweather toont deze breuk in een andere foto van Jäger en wijst op turbulent ruimteweer in de vorm van de relatief sterke zonnewind dat hier debet aan is. Het zou met name worden veroorzaakt door plasmawolken als gevolg van een verhoogde activiteit van de zon. Dit zijn enorme uitbarstingen van de zon waarbij veel geladen deeltjes het heelal in worden geslingerd die bijvoorbeeld ook het poollicht kunnen veroorzaken.

Afbeelding: Michael Jäger

Jäger maakte deze afbeelding afgelopen dinsdag nadat hij vanuit Oostenrijk zo'n 800 kilometer moest rijden naar het zuiden van Duitsland om een ononderbroken blik op de hemel te kunnen werpen. Hij vertelt aan Space.com dat deze reis het waard was, mede omdat je bij het fotograferen van kometen heel snel moet zijn, aangezien ze vrij snel kunnen veranderen naarmate ze in de warmere delen van het zonnestelsel komen.

De komeet heeft het perihelium op 12 januari al bereikt. Dat is het dichtste punt bij de zon in zijn omloopbaan. In de komende dagen wordt ZTF steeds helderder en zou deze ook met het blote oog zichtbaar moeten worden, al zal het niet zo duidelijk worden als komeet Neowise in 2020. Om ZTF te zien moet in de ochtend naar het noorden worden gekeken. Op 1 februari staat de komeet het dichtst bij de aarde; de afstand tot de aarde zal dan grofweg een kwart van de afstand tussen de zon en aarde bedragen.

De komeet werd in maart 2022 ontdekt door astronomen van de Zwicky Transient Facility van de Palomar Observatory in Californië. Op dat moment bedroeg de afstand van de komeet tot de zon zo'n 643 miljoen kilometer en bevond hij zich net binnen de baan van Jupiter.

Bij kometen maakt de nabijheid van de zon dat de buitenste lagen van de komeet als het ware gekookt worden, waardoor gas en stof uit de ijzige oppervlakte barsten, met een grote staart van puin als resultaat. De staarten worden gecreëerd door de druk van het zonlicht. Ionenstaarten zijn ook mogelijk. Die worden gevormd door gas dat door het licht van de zon ioniseert en door de magnetische velden in de zonnewind naar buiten wordt geduwd, waarna de ionen door het zonlicht fluoresceren.