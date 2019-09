21 jaar geleden werd de site waar je nu dit artikel op leest opgericht. In dat tijdperk was er nog geen cloudhosting, Nederlandse domeinnamen waren alleen beschikbaar voor bedrijven en de meeste mensen hadden internet via een telefoonlijn. In dit artikel gaan we in op de hostinggeschiedenis van Tweakers. Omdat we dat ook al gedaan hebben bij het 10-jarig en 18-jarig bestaan van Tweakers beginnen we met een korte samenvatting van deze afgelopen 21 jaar en zullen dan op een aantal onderdelen dieper ingaan.

Van shared hosting naar dedicated servers

De allereerste pagina van Tweakers stond op een shared-hostingaccount van Femme bij Pair. Toen deze pagina aandacht kreeg op Slashdot werden de maandelijkse limieten van dat account in een dag geslecht. De eerste upgrade van het account gaf Femme echter ook de mogelijkheid om een forum te gaan draaien en daarmee te concurreren met Webwereld. In september 1998 zag daardoor 'World of Tweaking' het licht.

Dit forum liep vrij hard, en toen Femme daarnaast ook nog regelmatig nieuws ging schrijven op de voorpagina liepen de bezoekersaantallen rap op. Het shared-hostingaccount werd vrij snel opgezegd en we stapten over naar de Amerikaanse provider Rackspace. De dedicated server die wij daar huurden crashte echter met grote regelmaat waardoor Tweakers er soms dagenlang uit lag. Meer over deze periode kun je lezen in het artikel dat Femme schreef toen Tweakers 10 jaar werd.

Zelfbouwservers en crashes

In het begin van het jaar 2000 besloten wij om onze eerste twee zelfgebouwde servers te plaatsen in een gesponsord rack dat werd aangeboden door Vuurwerk Internet. De uptime van de website verbeterde daarmee behoorlijk, maar al heel snel bleek dat deze twee servers niet voldoende waren. In maart 2000 behaalden we net 3 miljoen pageviews, een jaar later was dat al 15 miljoen. In hoog tempo werden daarom de bestaande servers voorzien van upgrades en kochten we extra servers. De upgrades verliepen niet altijd vlekkeloos en dat ging soms gepaard met wat dataverlies.

Omdat wij alleen woensdagmiddag maximaal een uur bij de servers mochten komen bij Vuurwerk waren wij erg blij toen Trueserver ons benaderde met een hostingvoorstel. Wij konden een eigen rack krijgen, een uplink van maar liefst 1Gbit/s en belangrijker: 24/7 toegang tot de servers. Begin juni 2001 verhuisden we dan ook naar Telecity II, tegenwoordig Equinix AM7, en tot op de dag van vandaag wordt de colocatie door True gesponsord.

Professionele hardware en uitbreidingen

Nadat de zoveelste zelfbouwserver weer eens met kapotte hardware niets stond te doen werd besloten om vanaf toen alleen maar complete servers met garantie aan te schaffen. Sinds 2006 hebben we alleen nog maar servers aangeschaft van serverfabrikanten in plaats van zelf een systeem in elkaar te schroeven met daarin hardware waarvan we van tevoren niet zeker wisten of die goed met elkaar ging samenwerken.

Voor de nieuwe servers waren wij niet erg merktrouw. Omdat de hardware grotendeels vergelijkbaar was, bleef er eigenlijk maar een criterium over en dat was de prijs. Hierdoor hadden we op een gegeven moment servers van Dell, HP, IBM en Sun in ons rack hangen. De Sun-servers wonnen overigens met afstand de prijs voor uiterlijk en bouwkwaliteit.

Redundantie en High Availability

Nu de kwaliteit van de servers eindelijk op orde was, werd het vanaf 2012 tijd om meer redundantie in het serverpark in te bouwen. Hiervoor werd in samenwerking met Quanza Engineering een tweede locatie opgezet zodat de site zelfs zou blijven werken als een van de locaties van de aardbol zou verdwijnen. Deze twee locaties zijn vervolgens door een redundante darkfiberverbinding van 10Gbit/s met elkaar verbonden om zo alsnog één netwerk intern te hebben. Alle servers zijn bovendien op twee powerfeeds en twee netwerkswitches aangesloten.

Ook op applicatieniveau hebben we de redundantie verbeterd, zo draait MySQL in een master-master-opstelling, zitten de MongoDB-servers in een cluster, zijn de ActiveMQ-instanties onderdeel van een 'network of brokers', kunnen de loadbalancers eenvoudig ip's van de ander overnemen en slaat het Ceph-cluster zijn data op drie verschillende plekken op.